Британская телеведущая Кейт Гэрруэй сравнила карту Украины, изображенную на форме сборной Украины по футболу, с грязным пятном. Об этом она заявила в эфире передачи «Доброе утро, Британия», куда был приглашен посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Разговор на улице (Господа на улице у дома штопальщика). 1922

Журналистка заявила, что футболка украинской сборной напомнила ей ситуацию, при которой ее сын поднимает с пола футболку и говорит, что она еще не совсем грязная. Примечательно, что дипломатический представитель Украины не стал реагировать на слова журналистки.

Новость обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Страна.ua», а также читатели телеграм-каналов «Леся из СТРАНЫ» и «Первый независимый». Многие отметили, что к Украине в Британии относятся, как к колонии, и данный эпизод якобы иллюстрирует отношение к стране. Иные согласились с британской ведущей, отметив, что контуры карты действительно можно разглядеть с трудом.

«И так они думали о нас всегда», — написала Vera G.

«И думают», — ответил Андрей Г. на реплику Vera G.

«Все украинско-британские отношения в миниатюре», — добавила Сара С.

«Не сравнила, а сказала, с чем я согласен. Я тоже не сразу увидел, что это карта», — отметил Владимир О.

«Почитайте, как Черчилль говорил об афроамериканцах, китайцах и прочих», — отреагировал Андрей Г.

Дейнека А.А. Футбол. 1924

«Если хозяин скажет грубо на свою собаку, разве она должна его кусать???» — спросил Romka.

«А теперь представьте вой, если бы это сказали в России», — добавил Жак С.

«Ну, честно говоря, похоже», — пишет Arkady U.

«Украина, конечно же, на этот «вопиющий случай» никак не отреагирует, ведь британцы наши «великі друзі» (большие друзья — О. П.). Как против них попрешь?» — написал Dmitriy.

«Именно так себя ведут с туземцами в своих колониях», — отметил Vladimir.

«Но ведь правду же говорит, похоже на с* пятно…» — пишет Сергей.

«Свидомым идиотам на заметку. Именно так они относятся ко всем славянам… Так что не льстите себе о братстве и партнерстве с Западом и бриттами…» — добавил Просто прохожий.

«А что же Пристайко промолчал? Ждет, когда [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба что-то ляпнет? Но то что с формой вляпались уже можно не оспаривать!» — отреагировал Николай К.

«Понтов и рекламы этой футболке было слишком много. А на деле еле уловимые контуры непонятно чего и если не знать, что это контурная карта Украины с 1991 по 2014 год, то рассмотреть это можно только с лупой на очень близком расстоянии. Ну, а про эти надписи сзади и с изнаночной стороны «смальцу сала» вообще и говорить смешно», — отметила Alisia.

«За что боролись, на то и напоролись. Кстати, а чем это высказывание крамольнее высказываний британских военных о Херсонской области, как о «заднем дворе России? И что-то ничего не сказано о реакции посла на высказывание ведущей, сказано лишь, что он «присутствовал», — пишет Аркадий.

Конрад Мартенс. Абориген Огненной Земли

«Так и есть, что грязное пятно. Правильное сравнение», — добавил Дмитрий.

«Отчасти она права, если и размещать карту страны, то делать ее более заметной. А вот вторая сторона — это отношение к нашей стране у них. Мы для них пятно на карте мира, мы рынок низкооплачиваемых рабов и проституток, которые самовольно п* свою страну и ее экономику», — написал Сергей К.

«Зато понял я: Украина для них ниже Гондураса, украинцы — современные папуасы. Продолжаем лизать джентльменам ж* или как?» — спросил Николай Н.

«К сожалению, благодаря нашей послереволюционной власти (после государственного переворота 2014 года, который на Украине называется «революцией достоинства» — О. П.), Украина грязное пятно не только на футболке, но и на карте мира», — подчеркнул Андрей К.

«Так и относятся. Когда уважение заложено, в голову не придёт такое сказать. Это истинное отношение. Низший сорт. Грязь. Пятно. И в этом всё. Украина глубоко на дне. Печаль. А могла быть лучшей! Всё для этого в ней было!» — подытожила Наталья.

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