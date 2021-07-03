Правительство Соединенных Штатов Америки осведомлено о решении белорусских властей перекрыть границу с Украиной и обещает привлечь правительство Белоруссии к ответственности за данные действия. Об этом 2 июля сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

Сергей Горбаруков ИА REGNUM Политика США

«Похоже, что «режим» Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа… Мы продолжим стоять на стороне белорусского народа и привлекать режим к ответственности», — говорится в заявлении.

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многих комментирующих возмутило вмешательство США в дела Белоруссии.

«Оборзевшие Штаты, а когда Трамп закрывал Мексику это что было?.. Ну и партнеры у нас, — полностью долбанутые и наших такими же сделают…» — написал Владимир Р.

«У Батьки счетов у них нет, ему п*. Это наши все боятся потерять нажитое «непосильным» трудом!» — отметил Василий Г.

«Как же надоел этот диктат со стороны Америки! Что вы едете в чужие хаты? Мой дом — моя крепость, кто вас приглашает вообще?» — отреагировала Наташа О.

«Каким боком здесь США? Они действительно считают границу Украины своей границей? Ничего без них не обходится, до всего есть дело», — добавила Жанетта Т.

«Надо бы на Кубе базы поставить… Сидели бы себе тихо на своём континенте и не тявкали на весь мир…» — отметила Жанна Х.

«А расследовать заявление Лукашенко о массовой контрабанде оружия из Украины через границу с Белоруссией США не хотят?» — спросил Александр Б.

«Это уже беспредельщина… Белоруссия самостоятельное государство и имеет, наверное, право закрывать-открывать свои границы. А что Америка свои границы не контролирует???» — поинтересовалась Зинаида С.

«Границы Белоруссия закрыла с Украиной, а меры принимать собирается почему-то США… Они тут при чем? Ведь мы же просто сама независимость!» — отреагировала Татьяна М.

«Не удалось разграбить Белоруссию и превратить людей в рабов», — отметила Ольга А.

«А у нас на Украине нет репрессий? Тарифы — это уже как геноцид нации», — пишет Володымер А.

«Это еще раз доказывает, что Украина это «незалежна» колония США», — добавил Alexsandr L.

Marco Zanferrari Дворец революции. Куба

«Границу с Белоруссией закрывают, перечень запрещённых для ввоза в Россию товаров расширяют, клиент уезжает. Запахло жаренным, господа предатели!?» — поинтересовался Георгий Б.

«Конечно будут реагировать. Как это Лукашенко осмелился закрыть границу с их колонией?!» — спросил Александр К.

«Не мешало бы и ЕС закрыть границу с Украиной. Украина занимает первое место среди стран, с территории которых в Евросоюз поставляются нелегальные сигареты», — подытожил Oleg B.

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