В Кабардино-Балкарии в ночь на 3 июля был объявлен режим контртеррористической операции (КТО) на части территории города Нальчика и его окрестностей и в городе Баксане. Как сообщили в республиканском оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подготовке терактов членами религиозно-экстремистской группировки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

В связи с угрозой совершения террористической вылазки экстремистов и предотвращения жертв среди мирного населения было принято решение о введении с 03:15 на части территории Кабардино-Балкарии режима КТО.

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Жители республики догадались о проведении контртеррористической операции с ночи. Комментируя ситуацию в соцсетях, они сообщали о том, что слышат взрывы и перестрелку в разных районах города Нальчика и Баксана.

«В Баксане опять сейчас слышны очереди», — сообщил несколько часов назад Джигит на странице паблика patriot_kbr в Instagram.

«С ночи идёт стрельба в районе Белой Речки и Хасаньи, где-то на дачах», — рассказал dddjoy 026 .

«А у нас с утра вертолёты летают», — поделилась Залина.

«Какой ужас, как это страшно. У меня родители живут в Долинске, ещё и дозвониться не могла. Не описать весь ужас. Как же люди, которые там на своих дачах? Как их вытащить?» — переживает Лиля Ш.

Пресс-служба Главы Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарская Республика

«Туристы в шоке! Добро пожаловать на курорты Северного-Кавказа», — посетовал Мурат, что ситуация с боевиками скажется на туристической отрасли региона, которая только начинает оправляться после проблем из-за коронавируса.

После того как утром 3 июля появились официальные сообщения НАК о введении режима КТО и о том, что ищут экстремистов, готовивших теракты, пользователи соцсети стали высказывать поддержку силовикам.

«Шайтанов обнаружили, ликвидируют», — оценил ситуацию parabellum1177.

«Когда же эта грязь исчезнет с нашей земли? Работайте, братья!» — поддержала пользовательница соцсети с ником Европа.

«Шайтанам и всяким нечистям помогают отправиться на тот свет. Если не могут жить спокойно, пусть не мешают другим», — согласился с ними еще один читатель.

«Только не это! Пускай опять не начинают! Еле успокоилась наша республика», — умоляла еще одна подписчица страницы паблика не повторять события прежних лет, когда вылазки боевиков и религиозных экстремистов случались не по одному разу в месяц, из-за чего в Кабардино-Балкарии часто вводился режим КТО.

«Всем интересно, что случилось? Почему стреляют, взрывают? Ребята, каждый делает свою работу. Вот только что со стороны телевышки сильный взрыв прогремел. Вот буквально минута не прошла. Валят шайтанов спецы. Если враг не сдаётся, то его уничтожают. Это реалии войны. Так что, без паники», — написал Музафар Х.

«Где есть террористическая деятельность — там нет религии! Ислам — религия мира и добра, запомните это!» — высказала свое мнение Эльвира.

«Чего не хватает народу? Тут с этой пандемией люди боятся и без всяких бомбёжек и выстрелов! Люди хотят жить на своей земле в радости. Дайте им такую возможность наконец-то», — высказался Artur 666 .

Петр Верещагин. На Кавказе. 1880-е

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От ряда комментаторов прозвучало мнение о необходимости решительных действий властей по отношению к экстремистам и религиозным фанатикам, из-за которых страдает мирное население. Были среди постов в том числе такие, которые призывали выдворять за пределы России лиц с религиозными убеждениями, чуждыми постулатам основных конфессий, а также граждан, недовольных политикой властей.

«Всем несогласным с политикой Российской Федерации нужно открыть коридор в Саудовскую Аравию», — предложила Марина.

«Кому они там нужны?» — убеждена Европа.

«Буквально вчера меня 12-летняя дочь спросила, увидев пару — бородатого мужчину и одетую, как ниндзя, женщину. «Разве кабардинцы так одеваются?» — спросила дочь. Не знала, что ответить. Прекратите пугать людей своим видом, уезжайте в арабские страны, здесь никогда такого не было! И не надо меня сейчас убеждать, что мы одеваемся, как бесы!» — возмутилась Madina.

«Такое ощущение, что мы в Кабуле живем. Вы хоть понимаете, сколько людей ежедневно вербуют в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Скольким молодым детям промывают мозги джихадом, каферами и прочими агрессивными сказками? Кто хочет жить в Кабуле — скатертью дорога. Я хочу жить в светском государстве, в мирной, светской республике!» — подвела итог темы по событиям сегодняшнего дня в Кабардино-Балкарии еще одна комментатор.