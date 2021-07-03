Они не остановятся и не наедятся — им всегда всего будет мало. Потому что алчность, как и любой иной грех, имеет главное свойство — она разрастается. Так вот, появление Ольги Бузовой во МХАТе имело лишь одну цель — удовлетворение этого порока. Но они едят — и не могут насытиться.

Алчность, Давид Тенирс II

Относительно Бузовой в МХАТ обслуживающий персонал, который всегда ползает где-то рядом в подобных историях, из сервильной шарманки извлекал две мелодии. Первая, ранняя — давайте дождёмся премьеры и всё оценим. Мелодия вторая, поздняя — привлечение Бузовой есть новаторское решение. Один из руководителей нового МХАТа Захар Прилепин изрёк что-то даже о перевоспитании Ольги.

Ну-ну. Мы убедились, что две мелодии фальшивы. Во-первых, Бузова смотрелась именно что как Бузова — на сцене МХАТа или на «лобном месте» Дом-2 — разницы нет. Во-вторых, о каком новаторстве речь? И обезьянок по сцене водили, и лошадей, а поклонники Ольги не потянулись на другие спектакли.

Впрочем, куда тянуться? Я не большой специалист в театральной области (пусть и был в жюри нескольких конкурсов и фестивалей). Но то, что происходит во МХАТе, иначе как «просачиванием всюду восторжествовавшего кабака» (термин Розанова) не назовёшь. Причём слово «кабак» тут используется в самом низменном — пошлом и мещанском — смысле. Безусловно, можно заигрывать с массовой культурой, можно приближать «высокое искусство к обывателю» (намеренно использую подобный лексикон), но нельзя опошлять всё до состояния уличной торговли.

Эдуард Бояков — худрук МХАТа — большой театральный продюсер, едва ли не самый влиятельный в стране. Беда в том, что он слишком любит деньги и тренды. Но даже это можно было бы простить (кто их не любит?), если бы не поразительное лицемерие. Ведь тот же Бояков с утра до вечера рассказывал нам о засилье попсы, о низкопробности вкусов — так вот его ответ: Бузова на сцене в спектакле о молодом Сталине? Вы серьёзно, Эдуард?

Vladimir OKC МХАТ имени Горького

Почему зрителя держат за идиота? Может, потому что тот позволяет это делать? Тут можно и нужно процитировать ещё одного философа — на этот раз испанского — Ортегу-и-Гассета, его знаменитую работу «Восстание масс». Написана она 90 лет назад, но и сейчас — ещё больше, чем ранее — мы наблюдаем тотальное засилье и торжество посредственностей.

Вот только не слишком ли уже даже для этого века, когда МХАТ проделывает феерический путь от Немировича-Данченко и Станиславского до Ольги Бузовой? Когда Его Величество Хайп заправляет всем, а ряженые патриоты вещают о дурновкусии и оболванивании масс «проклятыми либералами», но сами занимаются тем же.

Как итог — не выдержала даже почётный президент МХАТа Татьяна Доронина. Она написала открытое письмо Владимиру Путину. В этом письме говорится:

Татьяна Доронина «Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний».

И там рассказывается о том, что из театра изгнаны талантливые актеры, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации из лучших спектаклей.

Тут надо сказать, что люди, близкие к театральным кругам, открыто заявляли: Доронину, возглавлявшую театр ранее, банально оттеснили от фактического руководства, но так как просто выгнать вон было нельзя — чревато — придумали ей фиктивную должность. Она молчала, высказываясь аккуратно, но вот тут уже не выдержала. Я по-разному отношусь к Татьяне Васильевне, но, согласитесь, каждый может оценить справедливость её слов. Ведь, действительно, такими темпами во МХАТе скоро начнут устраивать пип-шоу и торговать бургерами.

И показательна реакция реального руководства МХАТа на слова Дорониной — оцените фразу:

Официальный представитель МХАТ «Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах».

Вот что говорится в пресс-релизе. На простом русском языке сказано примерно следующее: Доронина — пожилой человек, она не слишком самостоятельна, а потому ей банально «пудрят мозги», и сама она не особо, видимо, соображает.

На кого рассчитано это отвратительное в своём лицемерии бесстыдство? И 87-летнему, и 20-летнему очевидно, что МХАТ сегодня идёт не новаторским и не классическим путём — он превращён в хайповую лавочку по зашибанию денег узким кругом лиц. Это история, когда «свои» делают бабло на чужих, втюхивая им эпические истории про патриотизм с новым лицом. Просто когда-то Бояков торговал гомосексуальными мотивами в театре, а теперь переключился на патриотизм. И в помощниках у него ходит не менее великий патриот Прилепин. Всех всё устраивает?

Фокус в том, что история современного МХАТа, его окабачивания и примитивизации — это не только и не столько сугубо театральная история, нет. Это показательная в своей выпуклости басня с классной моралью о том, что бывает, когда к власти приходят ряженые дельцы-патриоты, которым не важно, какими ценностями торговать — главное, чтобы был доход. И разве так происходит только во МХАТе? Нет, конечно. Тем печальнее.