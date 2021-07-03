В Пекине 1 июля прошло торжественное собрание, посвященное столетнему юбилею КПК; с докладом на нем выступил руководитель партии и государства Си Цзиньпин. Первое, что прозвучало вслед за поздравлениями членов КПК с юбилеем, это констатация преодоления в Китае бедности и построения общества среднего достатка. Это достижение объявлено уникальным для всей 5-тысячелетней истории страны; отдельно подчеркнуто, что данная задача была поставлена в 2012 году на XVIII съезде КПК, на котором партию возглавил нынешний лидер. Победа над бедностью и построение «среднезажиточного» общества приурочены к нынешнему юбилею, а провозглашенный переход к строительству модернизированной социалистической державы выполнением этой задачи ориентирован в 2049 год — к столетию КНР. Вместе эти два этапа уложены в концепцию «двух столетий», и на пути ко второму юбилею партийными планами предусмотрен «промежуточный финиш» — 2035 год, когда должна быть завершена социалистическая модернизация. «Два столетия» — ключевое звено главной идеологемы КПК — «китайской мечты о великом возрождении китайской нации». Рассуждая об этом через призму истории Китая и КПК, Си Цзиньпин еще раз повторил, что достижение этой цели осуществляется с помощью строительства социалистического общества — социализма с китайской спецификой в новую эпоху (новую — с 2012 г.).

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и народ Китая

Прежде чем перейти к следующей части юбилейного доклада, историческому экскурсу, необходимо обратить внимание на вопрос, по которому среди российских читателей и экспертов идет многолетний спор: остается ли КНР социалистической страной или в ней произошла реставрация капитализма, как в России? Вопрос не праздный, важный для нас самих, ибо конъюнктурный ответ на него как раз и послужил почвой для «реформаторских» экспериментов над нашей страной после распада СССР, осуществленных гайдаро-чубайсовским либеральным отребьем. Помните эти спекуляции, что, мол, Китай поднимается за счет якобы «замены социализма капитализмом, только под властью Компартии»? Кое-кто тогда поверил, что и помогло реставраторам провернуть те асоциальные «перемены», которые наша страна расхлебывает до сих пор. И те, кто поверил утверждениям о «капиталистической реставрации» в Китае, просто удовлетворились примитивными объяснениями, что там-де нет как таковой социальной системы. Как на самом деле? Во-первых, сам факт достижения уровня среднего достатка уже свидетельствует о том, что социальная система, причем мощная и надежная, наличествует; более того, она — государственная, а не частная, что как раз и служит индикатором социалистического характера общественного строя. Во-вторых, надо понимать, что, в отличие от нашей страны, в Китае не было массовой приватизации, а возникший бизнес, в том числе крупный, складывался не вместо, а рядом с системой государственных и народных предприятий. И, разумеется, как при поддержке, так и под контролем государства, системным ядром которого выступает правящая Компартия. Следовательно, ни о каком капитализме речи не идет; гораздо более адекватным является сравнение китайской политики реформ и открытости с ленинским НЭПом, главным признаком которого являлось сохранение «командных высот» в экономике за государством, а бизнесу отводилась роль, выражаясь словами Си Цзиньпина, «перераспределения ресурсов». В-третьих, уникальная по интенсивности и масштабам борьба с бедностью, проведенная в Китае в десятилетие после XVIII партсъезда, наглядно показывает именно социалистический характер экономики КНР; типологическим признаком капиталистической политики welfare state, приказавшей долго жить с распадом СССР и на самом Западе, служит адресный характер социальной помощи. В Китае же осуществлялась программа сплошного системного переустройства проблемных территорий за счет мощных центральных вложений — государственных инвестиций, тех самых, что у нас запрещаются требованиями МВФ. Именно ведущая роль государства и позволила так быстро и эффективно решить проблему бедности. Капитализму такое явно не под силу. И в-четвертых, заблуждения по вопросу «социализм или капитализм?» в России во многом подпитываются, с одной стороны, дезинформацией со стороны буржуазного класса, монополизировавшего СМИ, а с другой — незнанием теоретических основ китайской модели социализма, в которой важнейшую роль играет теория новой демократии Мао Цзэдуна, прямо указывающая, что в условиях глобализации и внешней зависимости отсталых стран коммунисты выстраивают не только социалистический, но и национально-освободительный альянс с участием разных классов, в том числе национально ориентированной буржуазии, интересы которой подавляются глобализмом и ему противоречат. Поэтому спекулировать на китайском «капитализме» у нас могут либо недалекие и малообразованные люди, либо те, кто распространяют эту ложь в собственных классовых интересах.

Dong Fang Съезд КПК

Но возвращаемся к докладу Си Цзиньпина, к историческому аспекту великого возрождения китайской нации. «После (первой) Опиумной войны 1840 года Китай постепенно превратился в полуколониальное и полуфеодальное государство… попал в унизительное положение, а его народ перенес тяжелые страдания…» Далее лидер приводит многочисленные примеры самоотверженной борьбы за национальное освобождение, которые не принесли успеха потому, что осуществлялись в рамках старой идеологии. Так продолжалось до того, как «орудийные залпы Октябрьской революции (в России) донесли до Китая марксизм-ленинизм» (здесь председатель Си близко к тексту воспроизводит фрагмент статьи Мао 1949 года, написанной в честь 28-й годовщины КПК). Октябрь, вместе с пробуждением китайского народа, способствовал появлению в Китае Компартии, и это событие коренным образом изменило весь ход истории страны. «На протяжении ста лет вся борьба КПК, которая сплачивала и вела за собой китайский народ, все жертвы, на которые она пошла, и все ее начинания были направлены на достижение одной цели — великого возрождения китайской нации». И далее в докладе приводятся четыре основных фактора влияния КПК на историю страны.

Первый. Партия сражалась в боях, возглавила вооруженное противостояние японским интервентам и внутренней контрреволюции и привела народ к победе новодемократической революции, свергла «три большие горы — империализм, феодализм и бюрократический капитализм». «Китайский народ встал во весь рост, а времена, когда китайская нация подвергалась притеснениям и унижениям, безвозвратно ушли в прошлое». Второй. Партия обеспечила не только победу революции, но и успех социалистического строительства. Ликвидировав многовековую систему классового гнета, партия создала основы социализма. И объявила миру: «Китайский народ способен не только разрушить старый мир, но и построить новый, и только социализм является для Китая спасением, и только социализм с китайской спецификой позволит Китаю успешно развиваться». Третий. КПК стала у истоков политики реформ и открытости, провела назревшие реформы и обеспечила успех социалистической модернизации. В рамках реформ был осуществлен переход от плановой к социалистической рыночной экономике. Также было покончено с отсталостью производительных сил. Четвертый. Вступив со времен XVIII съезда в новую эпоху, партия укрепила социалистический строй, систему государственного управления и добилась целей развития, поставленных к нынешнему своему славному юбилею. «Осуществление великого возрождения китайской нации стало необратимым ходом истории!»

Подводя итог вкладу КПК в Новейшую историю Китая, Си Цзиньпин отметил, что партия не только политический, но и духовный авангард, который передает свои ценности из поколения в поколение. Отдав дань уважения всем предыдущим лидерам страны — Мао Цзэдуну, Дэн Сяопину, Цзян Цзэминю, Ху Цзиньтао, а также другим выдающимся революционерам старшего поколения — Чжоу Эньлаю, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чэнь Юню и др., лидер призвал помнить и чтить память революционеров, посвятивших жизнь борьбе за высокие идеалы. Подлинным творцом и героем истории Си Цзиньпин назвал народ, выразив глубокое уважение всем слоям общества, всем государственным и общественным институтам, которые внесли неоценимый вклад в подъем страны. Отдельно он обратился к соотечественникам из Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао). И после этого перешел к последующим задачам партии, объединив их собирательным образом предстоящей политической кампании, звучащим как «новый поход», в котором, извлекая уроки из прошлого, должны получить развитие все те тенденции и начинания, которые связаны с созидательной деятельностью КПК по подъему и развитию Китая.

Клуцис Г. Выше знамя Маркса, Энгельса. Ленина и Сталина! 1936

«В новом походе, — говорит Си Цзиньпин, — мы должны отстаивать всестороннее руководство со стороны КПК, непрерывно совершенствовать партийное руководство», — эта заповедь красной нитью проводится через всю юбилейную речь лидера. Председатель КНР требует «укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре социализма с китайской спецификой». Генеральный секретарь — руководящее ядро ЦК КПК, а партия — руководящее ядро общества, ведущее его вперед и координирующее деятельность всех сфер его жизни. Компартия, указывается в докладе, лишена собственных интересов и представляет интересы народа, из которого черпает силы и кадры. Именно поэтому Си Цзиньпин обещает крах любым попыткам оторвать партию от народа и противопоставить их друг другу. Ясно, что этот вывод, во-первых, продиктован тщательнейшим изучением опыта падения КПСС, который происходил именно по этой схеме противопоставления народу. Во-вторых, он объясняется усиливающимися нападками на КПК со стороны коллективного Запада. «В новом походе, — говорит Си Цзиньпин, — мы должны творить историю, прочно опираясь на народ… претворять в жизнь партийную линию масс, уважать творческую инициативу народа, следовать концепции развития, ставящей в центр внимания народ». Это именно то, почему и нашу партию, и идею коммунизма в свое время так возненавидели либералы, вышедшие из переродившейся партийной верхушки. Ленин и Сталин требовали от нее как раз того, о чем вслед за ними говорит китайский лидер — служения народу. То же самое имело место и в верхушке КПК, но, в отличие от КПСС, эта партия с этим вызовом справилась; потребовалась мощная кампания по борьбе с коррупцией и очищению партийных рядов. Этот опыт КНР тоже принадлежит всем нам. Главные выводы из него для нас, во-первых, в безусловной жизнеспособности социализма, что бы ни говорили по этому поводу те, кто ему изменил, перекрасившись в другие цвета идеологического спектра. Во-вторых, КПСС не находилась в тупике. Проблемы партии решались политической волей, готовностью развернуть борьбу с коррупционным перерождением партийных кадров. Но ни воли, ни готовности продемонстрировано не было; напротив, горбачевщиной было сделано все, чтобы заболтать и утопить их в мутном болоте «перестроечной» демагогии. Проблемы же страны решались реформами, которые требовали не ее развала, а напротив, укрепления централизации и дисциплины, несовместимой с ельцинским «парадом суверенитетов». Об этом, кстати, еще в 1989 году Дэн Сяопин справедливо говорил прибывшему в Пекин с визитом Горбачеву. Но тот вместо того, чтобы взять это к сведению и образовать тандем с китайским лидером, на Дэна обиделся. И в тот же день, на фоне событий на Тяньаньмэнь, совершил провокационный визит к изолированному «главному китайскому демократу» Чжао Цзыяну, а затем отправился на площадь «учить демократии» окопавшихся на ней «майданщиков». Шанс восстановить наше утраченное единство, предотвратив катастрофу 1991 года именно тогда и был упущен. Из песни слова не выкинешь!

Рассуждая о «китаизации» марксизма как методологическом принципе руководства, позволяющем соединить марксистско-ленинское учение с реалиями китайского цивилизационного кода и китайских цивилизационных ценностей, Си Цзиньпин именует марксизм «коренной руководящей идеологией партии, душой и знаменем КПК».«В новом походе, — говорит Си Цзиньпин, — мы должны, непоколебимо придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства (концепция правления Цзян Цзэминя — В.П.)и научной концепции развития (концепция правления Ху Цзиньтао — В.П.), всесторонне претворять в жизнь идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, продолжить сочетать основные положения марксизма с конкретной реальностью Китая, с превосходной традиционной китайской культурой, под марксистским углом зрения наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития, продолжать развивать современный китайский марксизм и марксизм XXI века!» На наш взгляд, — это центральное место или, выражаясь в духе доклада, его «ядро». А теперь, российский читатель, мысленно замените в приведенном фрагменте слова «Китай» и китайский» словами «Россия» и «русский» (или «российский»), а список китайских лидеров — общей линейкой классиков марксизма — Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным и Мао. Вот вам и алгоритм возврата в историю, подлинного вставания с колен и выхода на магистральную дорогу развития, сочетающий инновации с традицией, с помощью которой новое укореняется в старом. Российскому историческому опыту данный подход не только не противоречит, но, напротив, именно он и проводился в жизнь в нашей собственной стране в сталинские годы, с которыми связаны Великая Победа и грандиозные прорывы в социалистическом строительстве.

Мао и Сталин, 1951

Отмечая важность планов будущего, Си Цзиньпин в докладе обращает внимание на необходимость последовательного укрепления национальной обороны и модернизацию армии. При этом он подчеркивает фундаментальный принцип партийного руководства вооруженными силами («партия командует винтовкой»). «Мир, согласие и гармония — концепции, к реализации которых китайская нация неустанно стремится и которые она наследует на протяжении более пяти тысячелетий», — провозглашает лидер, продвигая идею создания нового типа международных отношений. «Сообщество единой судьбы человечества» — формула этого нового типа, такая же базовая внешнеполитическая концепция КНР, как «великое возрождение китайской нации» — внутренняя. «В новом походе» председатель Си предупреждает партию и народ о гигантских переменах в мире, невиданных за столетие, которые вызывают в жизни более последовательные подходы к обеспечению национальной и мировой безопасности. Отдельное место в докладе уделено Патриотическому единому фронту Китая (ПЕФК), объединению под руководством КПК восьми малых партий и Всекитайской федерации промышленности и торговли (данное политическое объединение вместе с общественными и другими организациями представлено в НПКСК — Народном политическом консультативном совете Китая). Перед ним ставится задача мобилизовать всех соотечественников на решение поставленных партией задач. Важнейшее место в докладе отводится вопросам партийного строительства, борьбе с коррупцией, роли в развитии страны молодежи, продвижению принципов «одна страна — две системы» и «одного Китая», в рамках которых особое внимание уделяется специальным автономным районам (САР) Сянган и Аомэнь, а также перспективам воссоединения с Тайванем.

«Сто лет назад, в момент своего основания, КПК насчитывала только пятьдесят с небольшим членов, а сегодня она уже стала крупнейшей в мире правящей партией с более чем 95 млн членов, которая руководит огромной страной с населением более чем 1,4 млрд человек и обладает весомым влиянием в мире. Сто лет назад китайская нация предстала перед миром как страна, находившаяся в состоянии полного упадка. А сегодня перед миром стоит нация, которая бурно развивается и неудержимыми шагами идет к своему великому возрождению. За истекшие сто лет КПК успешно выполнила миссию, возложенную на нее историей и народом. Теперь она, сплачивая и ведя за собой китайский народ, встала на новый путь осуществления цели, намеченной к столетию КНР». Так завершает свой доклад Си Цзиньпин, призывая партию помнить о своей исторической цели и миссии, неустанно укрепляя идеалы и убеждения.

Наши поздравления КПК и КНР с юбилеем! Самим же себе хочется пожелать внимательно изучить этот исторический опыт. Ибо это опыт страны и народа, тесно переплетенных с нами историческими судьбами. И очень многое из него, определявшее нашу жизнь в прошлом, несомненно пригодится нам и в будущем.