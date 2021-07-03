Западные партнеры ведут Украину к расколу, заявил украинский политолог Дмитрий Спивак, комментируя законопроект о коренных народах Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала НАШ, комментируя закон о коренных народах.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

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«Есть ощущение, что западные партнеры ведут нас к расколу территориальному… Вся эта гуманитарная история задумана против русскоязычных, против русского языка и так далее. Это все по советам западных наших партнеров… [Им нужно], чтобы… часть людей, кто категорически не согласен с новой доктриной проамериканской… уехали… Второе, [это] рассчитано на то [чтоб] показать борьбу «с русским миром». Третье — подленько ущепнуть их («западного партнера» — М. Р.) геополитического противника (то есть Россию — М. Р.). А наши не понимают, что нами пользуются просто как тряпкой половой. На нас ставят эксперименты…» — отметил эксперт.

Заявление Дмитрия Спивака обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие согласились с утверждением политолога, указав на то, что Украина, принимая законы, подобные закону о коренных народах, делает все, чтоб уничтожить государство и потерять территории.

Жан Гранвиль. Пословицы. За деньги и собаки танцуют. 1845

«У англосаксов есть поговорка: зачем лаять самому, если есть собака. Они Украину держат за собаку, Украина согласна», — написал Алексей Н.

«Независимость по-украински — это право на независимый выбор себе хозяина», — добавил Sergey A.

«У Запада только одно предназначение — расчленять страны. Украина не исключение», — отметила Нонна Г.

«Все возвращается на круги своя, бывшая УССР уверенно возвращается в 17−18 векв и найдется ли там свой Хмельницкий?» — спросила Регина Щ.

«Пока ваши элиты будут держать свои актив на Западе, они будут в кармане у США и Европы. Отсюда и все эти консультанты и министры, и чиновники-иностранцы. В России тоже были эти проблемы, но идет национализация элит, причем в прогрессии», — отметил Jhon G.

«В АТО необходимо отправлять только солдат, говорящих на мове, а некоренное население освободить от службы в армии и от налогов», — добавил Виктор С.

«Украина не стала государством, и власти делают всё, чтобы оно не состоялось. Принятие языкового закона и закона о коренных народах ставит крест в этом процессе строительства государства», — считает Василий В.

«А вы думали, что они из вас будут делать процветающую страну? Вы прекрасно знаете, что остаётся от тех стран, где побывали западники, и вас ждёт та же участь», — добавил super1 Q.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

«Главная цель западных «партнеров» — разделить, посеять вражду. Маленькими, разрозненными кусочками легко управлять: грабить людей, обращать в рабов. «Канзас сити шафл»: пока все смотрят в одну сторону, они заходят с другой и делают всё, что хотят», — пишет Иван Ш.

«В Крыму у татар все хорошо. Не переживайте и Зеленскому передайте», — отреагировал Rost.

«Русскоязычных наделяет статусом неграждан!!! Два года уже пишу, в ответ смеются! Надеюсь, ошибаюсь», — пишет Stas K., вероятно, подразумевая опыт Латвии.

«Наконец доходит. Вас уже делят. И войны не надо», — добавил Михаил Ю.

«Самые замечательные и мощные клинья, которые расколют Украину на мелкие щепы, — это ее нацисты! Вот потому-то их Запад и поддерживает, и спонсирует!» — отметил Старый Медведь.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

«Украинцы, вы себя сами спросите и ответьте на вопрос: почему Америка даёт все права своим гражданам, в Америке нет государственного языка как такового, а вам навязывают все противоположное? Ответ очевиден, они знают последствия, и они не в вашу пользу», — пишет slaviton 73.

«Для Запада Украина — это часть русского мира. Они прекрасно понимают, что она рано или поздно вернётся к своим, поэтому хотят максимально её ослабить», — добавил Олег С.

«Я думаю, наше государство хочет, чтоб люди без боя ушли с землёй в другие страны. В Венгрию, Польшу и т. д. Жаль, что такую страну уничтожают… Если так продолжится, то Украины не станет», — отметила Лена Л.

«Да. Вероятно и очевидно, что «западная демократия» открыто ведет к разделению Украины на части по идеологическим, нравственным, ценностным, религиозным, историческим, национальным, языковым различиям. Все принятые законы, вся идеология, все действия майданной власти и власти Зеленского раз за разом делают очередной шаг в завершении раскола Украины на части», — подытожил Сергей Алексеевич.

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Напомним, ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина может распасться на части, если в стране не будут ликвидированы внутренние предпосылки для этого и она не станет экономически развиваться.