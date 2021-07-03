62% больных не знают, каким заболеванием они страдают. Врача как источник информации о заболевании отмечают лишь 11% пациентов. 73% пациентов не знают о возможных осложнениях заболевания. 64% — бывают на приеме у врача с частотой один раз в год и реже. Курсовое лечение не проводят 61% пациентов. Контролируют артериальное давление (АД) лишь 49% больных. 26% пациентов принимают препараты только при повышении АД. Таковы диссертационные данные доктора В. Ерохина о диагностике, лечении и профилактике начальных проявлений нарушений мозгового кровообращения в общей врачебной практике.

Ватолина Н. Здоровые родители — здоровое потомство. 1948

Сразу и вдруг изменить эту ситуацию нельзя, как ни пытайся. Телепропаганда не эффективна, нужно педантично внедрять пациентоориентированный подход. Использовать входящие в практику медицинского просвещения «школы здоровья». Так считают эксперты. Правда, только в том случае, если «школа здоровья» создается непосредственно в лечебном учреждении и для конкретных пациентов в группе не более 8−12 человек. Это громадная нагрузка на лечебное учреждение, на врачей, для которых работа не рассматривается как основная, хотя она решает проблемы конкретных людей. При таком персонализированном подходе нет больших статистических результатов.

В Ульяновске нашли способ не только резко увеличить статистические показатели, но пойти дальше и главное — громче. Опираясь на полезную практику школ здоровья, в Ульяновской области решили укрупнить их до размера областной «единой школы пациентов» (т.е. сразу для всех больных и всех нозологий) с выездным вариантом функционирования на областном агитпоезде со звучным названием — «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью». Другой агитпоезд назвали «От рождения до успешного старения». Это придумал ульяновский государственный центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни. Сокращенно — ГУЗ ЦМПиФЗОЖ. Его главврач и одновременно советник губернатора написала «Концепцию единой школы пациента». Эта теория адресована руководителям клиник, направляющим пациентов в «единую школу пациентов» для «формирования партнерских отношений и истинного сотрудничества». Без этих отношений «достижения современной медицины могут остаться нереализованными на практике». Конечно, считает автор концепции, пациент сам выбирает, что и как ему предпринимать: следовать ли только рекомендациям врача по приему лекарственных препаратов или воспользоваться нетрадиционными методами лечения.

Сергей Потреяев ИА REGNUM Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области

Но в Ульяновске убеждены в «высокой экономической эффективности стратегии», так как групповая форма создает атмосферу коллектива, нивелирует чувство одиночества, улучшает эмоциональный контакт. Такова логика. Концепцию стали реализовать через аутсорсинг. В допандемический год автономная некоммерческая организация содействия здоровому образу жизни «Центр охраны здоровья» (АНО СЗОЖ ЦОЗ) заключила с ГУЗ ЦМПиФЗОЖ соглашение о сотрудничестве, так как победила в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям с проектом «Единая Школа пациента».

На первом занятии сразу перед 44 «слушателями» выступила врач-оториноларинголог Ульяновской областной клинической больницы Н. Хохрина, которая «рассказала об основных причинах снижения слуха, среди которых не только длительное воздействие шума и генетические отклонения, но и последствия таких инфекционных заболеваний, как грипп, скарлатина, корь, паротит». Слово слушатели закавычено, потому что участниками школы оказались члены «Всероссийского общества глухих». Сурдопереводчик Е. Палькина «при помощи языка жестов помогала им интерпретировать выступления врача-специалиста».

На втором выездном уроке на базе Карсунской детской школы искусств им. А. Пластова было 119 человек: посетители Центра социального обслуживания «Парус надежды», двух техникумов, учителя физкультуры школ района. По окончании двух лекций о здоровом питании, профилактике метаболических нарушений и об оптимальном уровне физической активности состоялся мастер-класс по северной ходьбе. На третьем заседании школы в г. Сенгилей было 72 человека. Лекцию «Бросаем курить правильно» прочитала медицинский психолог Ульяновской областной клинической наркологической больницы И. Ткачева. Врач-невролог провела мастер-класс по комплексу упражнений для кистей рук, способствующий снижению артериального давления.

Было и четвертое, и последующие занятия. Максимальный статистический охват информированных и просвещенных ульяновцев был достигнут и вряд ли когда-нибудь будет превзойден, когда «при поддержке Фонда президентских грантов оформлен трамвай «Вместе против инсульта!» (маршрут №2 и №4), на внешнем корпусе которого размещена информация о первых симптомах инсульта, с указанием бесплатного телефона горячей линии по инсульту 8 800 707 52 29, по которому можно задать любой вопрос, касающийся профилактики, лечения и реабилитации пациентов, перенесших инсульт».

ГУЗ ЦМПиФЗОЖ в прошлом — Дом санитарного просвещения, созданный в апреле 1943 года сразу после образования Ульяновской области. В постсоветское время он менял название, но сохранял свое здание в центре города. В 2005 году его переселили на территорию областной клинической больницы, а дом передали в собственность ФГБУК ГИМММЗ «Родина В. И. Ленина». Музей-заповедник теперь занимает 174 га в центральной части города и объединяет 17 музеев, выставочный зал «На Покровской», детский музейный центр и научно-выставочный комплекс «На Московской», несколько городских музеев, детские центральные художественную, музыкальную и хореографическую школы. Решение о передаче здания центра санитарного просвещения было санкционировано губернатором С. Морозовым.

Сергей Потреяев ИА REGNUM Ульяновск. Общественная палата Ульяновской области

Из Ульяновской области в бытность там С. Морозова губернатором всегда выходили звонкие инициативы, связанные то с пропагандой использования буквы Ё, то с проектом «Десятилетие доброты» или акцией «Роди патриота в День России» (семьи, родившие ребёнка в праздничный день 12 июня, могут получить УАЗ), с проектом «7 чудес Ульяновской области» и др. Бывший губернатор знаменит еще и тем, что в апреле 2018 года учредил премию имени Владимира Ленина, которая присуждается раз в пять лет «за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованные на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона». Ее размер — 1 млн рублей.

Как связаны между собой затратная придумка с «единой школой пациента», громкие начинания губернатора Ульяновской области и очередной московский форум — 2021, посвященный успехам в здравоохранении, который проводят Минздрав РФ и общественная организация «Лига здоровья нации» 13 июля в Гостином дворе? Его тема — «Укрепление общественного здоровья — сфера взаимной ответственности государства и граждан». При такой постановке вопроса государство ничем не рискует, даже оставаясь безответственным. Человек же не бессмертен. И что тут делать с «взаимной ответственностью»? Вновь нас устремляют в бесконечность лозунгов и в статистику. Цель форума — «обобщение лучшего опыта, демонстрация успешных региональных и муниципальных практик в ходе реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и подготовка рекомендаций по их тиражированию». Ежегодное участие региональных структур в форуме-выставке достижений — добровольно-принудительное. На прошлогоднем форуме предлагалось обсудить принципы взаимодействия общественных и государственных структур в критических ситуациях, оценить перспективы развития системы здравоохранения в новых условиях, а также обсудить приоритеты в реализации нацпроектов и внести свои предложения в решение проблемных вопросов. Теперь настало время радоваться успехам и делиться передовым опытом.

Въезд регионов на форум-выставку со своими проблемами заказан, нужны передовые практики и показатели, в том числе с родины Ильича. С. Морозов, находясь в постоянном поиске все новых и новых инициатив, уже был участником прошлогоднего форума и так объяснял свой приезд — «надо подписать на полях форума соглашение с автономной некоммерческой организацией «Институт научно-общественной экспертизы» о внедрении в регионе уникального проекта «Навигатор общественного здоровья». Чтобы снизить смертность и укрепить общественное здоровье «в муниципальных образованиях на основе расчёта индекса потерянных лет потенциальной жизни. Кроме этого, это позволит оценить основные причины преждевременных смертей и размер потерянного человеческого капитала, эффективность превентивных мер, сформировать взвешенную и результативную демографическую политику.

Чем затея обернулась для области, будет видно лишь следующим поколениям исследователей, а для С. Морозова всё закончилось его добровольной отставкой. Тем не менее Ульяновский ГУЗ ЦМПиФЗОЖ продолжает следовать курсом работы по скорому улучшению медико-санитарной статистики. Его доклад: «В рамках реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая снижение потребления алкоголя и табака на территории Ульяновской области, а также социально-значимых мероприятий, приуроченных к Всемирным и Международным дням здоровья, утвержденным ВОЗ, Дней здоровья, Областных агитпоездов, межрегиональных и межведомственных конференций, форумов здоровья, научно-практических конференций и т. д. ежегодный охват населения составляет более 500 тысяч человек».

Советский плакат. Если хочешь быть здоров — закаляйся!

Статистике поможет соглашение, заключенное между Минздравом РФ и минздравом области о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на территории Ульяновской области» (№056−2019-P40072−1). Минздрав РФ обязуется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» мониторить результаты реализации проекта, а Ульяновск — добиваться запланированных показателей и честного введения в систему соответствующих данных. Это — всё. Соглашение будет действовать до 31.12.2024 года.

Нынешний московский форум — пятнадцатый по счету. Высоко статусное и высоко затратное мероприятие обеспечивается по самому высокому уровню. В оргкомитете форума более 60 человек, и все сплошь сановные, именитые и знаменитые. Форум общественной организации «Лига здоровья нации» поддерживают обе палаты Федерального Собрания РФ, правительство РФ, восемь министерств, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное агентство по туризму, правительство Москвы, Общественная палата Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России, Российский союз промышленников и предпринимателей, МГУ им. М. В. Ломоносова, Агентство стратегических инициатив, администрации регионов и др. Выставочные площади форума в Гостином дворе будут заполнены стендами региональных государственных организаций, пропагандирующих свои достижения.

Оно понятно. «Лигу здоровья нации» возглавляет Л. Бокерия. Не просто знаменитый — великий врач. Он вне критики и хоть каких бы то ни было замечаний. Вопрос в другом. Лига была создана в 2003 году учредительным съездом, прошедшим в Кремлевском дворце. В программном заявлении — кричащие аргументы: в стране растет смертность, падает рождаемость, численность населения сокращается. Над Россией нависла угроза депопуляции. Резко понизилось внимание человека к собственному здоровью и здоровью членов своей семьи, увеличились масштабы алкоголизма, наркомании, табакокурения. Лига намерена «объединить силы российской общественности, ее знания и опыт, для ответственного участия в выработке и реализации соответствующей политики государства». «Членство и работа в Лиге должно стать делом чести всех граждан России, обеспокоенных и ответственных за судьбу своей родины».

Прошло 18 лет. Судя по программе, на XV форуме Лиги главными фигурантами по-прежнему остаются государственные структуры, а не объединенные силы российской общественности. Значит, программное заявление Лиги по-прежнему является актуальным, а Л. Бокерии рано оставлять пост ее президента.