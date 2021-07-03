Главный архитектор строящейся в Симферополе мечети Буюк Джума Джами Эмиль Юнусов сообщил, что ее роспись выполнят мастера из Турции. Они прибудут в Крым в ближайшее время. «Турки по всему миру сейчас строят мечети, там из поколения в поколение передаются эти секреты, — говорит Юнусов. — Мы находимся в постоянном контакте с подрядчиками в Турции, которые изготавливают мраморные элементы, люстры, ковры. Очень много декоративных, тонких материалов, которые требуют знания дела, их мастера выполняют в Стамбуле».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ожидается, что в ближайшее время материалы из камня и мрамора для внутренней отделки доставят на полуостров, готовы и все входные двери в мечеть. По оценке специалистов, архитектура соборной мечети в Симферополе представляет собой симбиоз стилей с заметными элементами крымско-татарского ханского стиля с четырьмя одинаковыми минаретами и куполом. Есть смесь османского стиля со стилем барокко, а административный и гостевой корпуса — симбиоз марокканской, классической архитектуры с южнобережным крымско-татарским стилем. В этой связи заместитель муфтия республики Айдер Исмаилов отмечает: «За всю историю Крым это самый крупный мусульманский объект. В Евпатории есть ханская мечеть, дворцовая мечеть в комплексе хан-сарая. Но мечеть такого масштаба, объема строится в первый раз. Она станет главной в республике, заменив в этой роли старейшее здание города, мечеть Кебир-Джами, построенную при Менгли I Герае. Поэтому это уникальный проект и уникальное событие. Для мусульман Крыма это долгожданный проект еще и потому, что более 20 лет мы арендуем спортзал во Дворце профсоюзов и два раза в год — Ураза-байрам и Курбан-байрам — мы проводим праздничный намаз там. У нас нет центральной мечети, которая вместила бы всех прихожан». Кстати, при мечети будут работать Духовное управление мусульман, гостевой дом, библиотека и медресе.

(сс) Devlet Geray Акъмесджит Джума Джами

Буюк Джума Джами станет одним из самых крупных мусульманских культовых объектов не только на территории Крыма и России, но и в Европе. Вопрос о его строительстве велся еще с 1990-х годов, когда на полуостров начали массово возвращаться депортированные крымские татары, однако начались работы только после воссоединения Крыма с Россией. Мечеть в Симферополе строится пятый год, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии. Сейчас предполагается, что ее сдадут к 21 апреля 2022 года — годовщине подписания в 2014 году указа президента России о реабилитации крымско-татарского и других народов. Ожидается, что на торжественное открытии Соборной мечети по приглашению Владимира Путина прибудет его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Правда, утверждается, что истинным инициатором такого приглашения был муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев, который попросил российского президента пригласить Эрдогана на открытие Буюк Джума со словами: «Он вам не откажет!..» Однако в Анкаре пока отказываются комментировать ситуацию, а МИД Турции недавно в очередной раз заявил о «поддержке суверенитета Украины».

В свое время, как пишет турецкое издание Haber7, Путин при очередном посещении Крыма говорил, что ждет «Эрдогана на церемонию открытия Соборной мечети в городе Симферополь». По словам президента России, «он (Эрдоган — С.Т.) знает об этом, насколько я понимаю, положительно отнесся к этому приглашению. Посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать». Есть некоторые нюансы. Церемония закладки фундамента Буюк Джума состоялась поздней осенью 2016 года при участии полномочной турецкой делегации. До возвращения Крыма в состав России профинансировать строительство главной мечети обещала крымским татарам Анкара. По утверждению ответственного секретаря муфтия Крыма Айдера Аджимамбетова, честное слово дал сам Абуллах Гуль — экс-президент сопредельной страны, где проживает пятимиллионная диаспора крымских татар. Проект прошел согласование с турецкими архитекторами и инженерами, имеющими богатый опыт проектирования культовых зданий. Но к нынешнему культовому объекту в Крыму в финансовом отношении турецкая сторона никакого отношения не имеет. Стройку полностью финансируют российские инвесторы, хотя некоторые материалы, в частности мрамор и камень для отделки фасадов с красивым названием «айрокрем», приобретены в Турции.

(сс) Mitte27 Камень, установленный на месте, где должна быть построена мечеть

Есть нюансы и исторического свойства. В Турции были и есть силы, спекулирующие на крымско-татарском вопросе. Прошло «всего» два с лишним столетия после вхождения Крыма в состав России, а для турецких националистов сам этот факт до сих пор является «тревожным». До присоединения полуострова Черное море фактически было внутренним турецким. Но и позиция не признавать Крым российским и считать его украинским — совсем не то, что хотели бы слышать от Эрдогана турецкие националисты и радикальные представители проживающих в Турции крымских татар. Конечно, ради реализации так называемого неоосманского проекта Анкаре нужно было бы добиваться если не воссоздания крымско-татарского государства, то широкой крымско-татарской автономии на территории полуострова. Но Эрдоган и его окружение понимают, что это недостижимая цель, особенно в случае российского Крыма. А вот в составе Украины, с учетом антироссийской истерии украинских властей, такое развитие событий теоретически вполне могло бы осуществиться. Так что Эрдогану есть над чем подумать.