Основатель компании — разработчика антивируса McAfee американец Джон Макафи, покончивший в июне жизнь самоубийством, пытался совершить первую попытку самоубийства в феврале, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Суицид

Макафи, который создал первое в мире коммерческое антивирусное программное обеспечение еще в 1987 году, должен был быть экстрадирован в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. На прошлой неделе его вдова заявила, что он не был склонен к самоубийству, и обвинила в его смерти американские власти. Издание отмечает, что первая неудачная попытка самоубийства произошла 28 февраля в тюрьме под Барселоной, где Макафи находился с момента его задержания в октябре.

После этого тюрьма завела стандартный протокол по наблюдению за самоубийцами, который предусматривает отслеживание психологического состояния заключенного и более пристальное наблюдение за ним в течение нескольких недель, а иногда и месяцев. Источник отказался уточнить, как долго 75-летний Макафи находился под подобным наблюдением, сославшись на конфиденциальность.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость. Многие посчитали статью подозрительной и не поверили в подлинность информации.

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Шантаж

«Да Reuters, мы вам конечно верим», — пишет @Omnikron42.

«И правда! REUTERS всегда публикует то, что удобно Большому брату и (службе) безопасности», — продолжает @Guiller41077209.

«На каком основании он был убит? Почему его смерть ставят в один ряд с Эпштейном? Что он знал? (Я законно спрашиваю)», — интересуется @GoatsMedia.

«Он сам сказал, что никогда бы не совершил самоубийство», — напоминает @RothchildChris.

«Удачи в продвижении этой теории», — пишет @carcinogenicvy.

«Покойся с миром. Такая блестящая и новаторская душа. Ваше наследие продолжает жить в наших компьютерах», — отмечает @boss_emanu.

«Вы знаете, в чем проблема. Большинство, если не все СМИ, использует эти новости в своих целях, и не ясно, чему можно верить, а чему нет», — отмечает @salim957.

«Всё ещё не верим вам», — пишет @_Deez_Nutts.

Напомним, вдова Макафи обвинила в его смерти власти США.

«Мы были готовы к этому решению, и у нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии. Потому что из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв», — заявила Дженис Макафи.

«Его последними словами мне были: «Я люблю тебя и перезвоню вечером». Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Макафи обвинялся в США в теневых операциях с криптовалютами и уклонении от налогов.

Сам Макафи опровергал все эти обвинения и заявлял об их «политическом характере».