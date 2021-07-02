Видео с хозяйкой гостиницы в Анапе, обматерившей приехавших туристов, на котором она заявляет, что вела себя так из-за неприятия представителей сексуальных меньшинств, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 2 июля в социальной сети Facebook.

Лев Лагорио. Неспокойное Черное море. 1887

«При чём тут Путин и лесбиянки? Мы видели, что гости попросили произвести уборку в помещении. Этой женщине повезло, что те люди не выложили название отеля, иначе бы она потеряла клиентуру!» — отметил Евгений Б.

Некоторые комментаторы оказались солидарны с позицией хозяйки гостиницы. Люди считают, что сексуальные меньшинства не имеют права демонстрировать прилюдно своё неподобающее поведение.

Цитата из мф Жил-был пёс. Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Агрессивные

«Правильно. Своё извращение показывают и ещё хотят, пока они этим занимаются, чтобы кто-то драил их номер. Я бы сразу их выгнала, причём без слов. Хозяин — барин, и такое неуважение заслуживает достойного ответа», — написала Natasha R.

Другие попросту не поверили словам владелицы заведения. По их видению, женщина попросту хочет обелись себя в глазах общественности и придумывает для этого разного рода небылицы.

«Полная ерунда! Не верю, что кто-то вдруг кинется целоваться, обниматься, придя с улицы, где жарища. Липкие, потные, не разобрав чемоданы… какие к чёрту поцелуи? В таких ситуациях хочется только в душ и переодеться. Так что дама нагло врёт!» — считает Татьяна К.

Часть людей отмечает, что конфликт постояльцев с хозяйкой, который попал на видеозапись, возник не из-за их якобы сексуальных предпочтений, а только потому лишь, что в номере было грязно, а владелица не хотела убраться в помещении.

«Взяла деньги, ворвалась в номер, разнесла там всё по свету, приплела и детей, и Путина. Реально больная женщина на голову. Подали бы в суд те дамы на такую отелеправительницу. Позорница!» — указал Роман Ч.

Наглая хозяйка Цитата из видео на YouTube

Ряд пользователей указывают на то, что хозяйке, прежде чем приглашать к себе постояльцев и снимать с них плату, следовало бы сразу предупреждать, кого она не хотела бы видеть в своей гостинице.

«Этой женщине можно посоветовать: на сайте отеля сразу перечислить всех, кого нежелательно в нём видеть. То же самое сделать на букинге. И после этого смело закрыть свой бизнес, потому что поток клиентов резко остановится», — пишет Nadezhda S.

Отдельные пользователи напомнили, что вне зависимости от сексуальных предпочтений клиент имеет полное право получить то, за что он заплатил свои деньги.

«Нужно тогда изначально размещать информацию, что это строго семейный отель. И запрещено проживание для сексуальных меньшинств. Я против сексуальных меньшинств, но по закону хозяйка не права. Сдала, и значит, помещение уже не её на этот срок. И люди могут делать в помещении, что захотят. А если уборка помещений входит в стоимость, то это уже оплаченная услуга. И не дело того, кто оказывает услугу, что гости делают друг с другом в номере. Главное, чтобы не было факта порчи номера и имущества. Эх… зря она так, очень зря», — поделилась своим мнением Veta K.

Напомним, 2 июля в социальных сетях появилось видео с хозяйкой гостиницы в Анапе, обматерившей приехавших туристов, на котором она заявляет, что вела себя так из-за неприятия представителей сексуальных меньшинств.