Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Госдепартамент разрешит американцам самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 июля в социальной сети Facebook.

Цитата из тф «Здравствуйте, я ваша тётя». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР Колягин

«Славу богу, я живу в России. Я считаю, что это уже перебор», — пишет Алекс К.

Многие пользователи оказались неприятно удивлены такой новости. Люди убеждены, что Соединённые Штаты теряют рассудок и очень хорошо, что Российская Федерация не идёт в фарватере западных стран в данном вопросе.

«Наверное, много мальчиков появится в раздевалках у девочек, и наоборот. Запад сходит с ума! Боже, береги Россию!» — написал Сергей Г.

Цитата из тф «Здравствуйте, я ваша тётя». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР Татьяна Веденеева

Некоторые комментаторы убеждены, что вскоре подобные инициативы отзовутся в американском обществе социальным взрывом и полным крахом государственной системы.

«Куда катится мир? Просто ужасно! Мне жалко детей, живущих в таких социальных условиях. Дай Бог нам не скатиться до такой «свободы»! Их ждёт тёмное будущее через 2−3 поколения. Но это их право желать себе такой конец!» — считает Сергей К.

Часть людей считает, что многие, кто оказался не рад выбранному полу, пожелают поменять свой статус. В результате череда смен половой идентификации превратится в юридическую чепуху.

«А сколько дней дают американцам на возможность возврата пола? Вдруг не подойдёт или не понравится. Как теперь там соблюдаются права потребителя?» — интересуется Ильдар Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные вопросы не должны каким-либо образом учитываться в юридическом поле.

«По этой логике, тогда уже вообще пол писать не нужно. Кем хочешь, тем себя и считай. К чему тут документальное подтверждение?» — задаётся вопросом Aleksandr E.

Цитата из х∕ф «Здравствуйте, я ваша тётя!». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР «Она любит выпить. Этим надо воспользоваться!»

Отдельные комментаторы предположили, что выбор пола в паспорте будет использоваться многими гражданами в своих личных корыстных целях, что вызовет справедливое общественное возмущение.

«Моделируем ситуацию: мальчик занимается спортом, но всегда занимает вторые или третьи места. В этот момент ему приходит в голову поучаствовать в соревнованиях среди женщин. Там-то он точно девочек победит. Вот и при получении паспорта указывает, что он девочка. Шах и мат!» — написал Тимур А.

Напомним, 30 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что Госдепартамент разрешит американцам самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении. Отныне больше не потребуются медицинские справки в случае разночтений с ранее выданными документами.