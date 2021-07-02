Американская легкоатлетка-спринтер Ша'Карри Ричардсон, от которой ожидали хороших результатов на Олимпийских играх в Токио, может пропустить Игры после того, как в анализах девушки выявили марихуану.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада

Из-за этого аннулируются результаты Ричардсон на американских отборочных на Олимпиаду, где она победила в беге на 100 метров. По этой же причине 21-летную спортсменку могут не допустить на Олимпийские игры в Токио в конце этого месяца. Девушку отстранили на месяц начиная с 28 июня. Это позволяет ей теоретически принять участие в эстафете 4×100 — на дистанции, которая пройдет ближе к концу Игр. Однако это случится только в том случае, если Ричардсон все-таки возьмут в сборную США.

В интервью телеканалу NBC Ричардсон рассказала, что приняла марихуану после того, как узнала о смерти биологической матери. По словам бабушки, которая вырастила спортсменку, девушке рассказал о трагедии репортер во время интервью, и это стало сильным шоком.

Цитата из x∕ф «Очень плохая училка». Реж. Джейк Кэздан. 2011. США «Это медицинская марихуана!»

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«В этом проблема людей, которые курят травку, они просто не могут ждать. Это также проблема, которую я видел у близких друзей: они хотят только курить и курить, даже если это влияет на их карьеру», — пишет @megabytical.

«Что за шутка… Это 2021 год, каннабис может помочь многим людям, испытывающим боль… Уверен, что при таких результатах ей не легко, где же сострадание?» — спрашивает @chroniceileen.

«Не говоря уже о том, что в значительной части штатов это легально», — отвечает @Chrisa_Hickey.

«Я потрясен, потому что марихуана легальна в Орегоне, большинстве американских штатов, индейских племенах и многих странах», — поддерживает @undergradwoman.

«Это не американское правило, сестренка… оно установлено WADA», — объясняет @purplefish 16 .

«Оно улучшает результаты? Тогда оно не должно быть запрещено», — считает @BenDorsey2.

«Ваша точка зрения — это отдельный вопрос. Это официально запрещенное вещество. Независимо от того, согласен спортсмен или нет, он несет ответственность за то, что он вводит в свой организм и знает список», — отвечает @tfmadden17.

«Почему так много людей считают, что правила на них не распространяются?» — возмущается @mememoreme.

«Люди, которые шокированы тем, что это легально во многих штатах, не понимают, что тонны вещей, которые легальны, также запрещены (для спортсменов). Я думаю, кофеин запрещен. И вещества в ингаляторах», — отмечает @Alexzimbo.

«Я курю так много травы, что не могу взбежать по лестнице, не думая, что умру. Если эта королева может пробежать марафон, покуривая сигарету, хорошо… она выиграет Олимпийские игры в моем сердце», — пишет @gothgirlclick.

«Если вы знаете, что вы профессиональный спортсмен, почему вы курите травку? Давайте начнем с этого! Это так безрассудно и раздражает! Особенно потому, что все болели за тебя. И ты представляешь нас, ЛПЦ. Теперь эти люди будут сидеть на своих высоких лошадях и выносить приговор. Поступайте лучше!» — разочарован @lizbug9.

Как сообщало ИА REGNUM, 14-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс прокомментировал публикацию в британском таблоиде News of the World о курении марихуаны, которая входит в список запрещенных препаратов. Высказав сожаление о случившемся, Майкл Фелпс фактически признался в нарушении антидопингового законодательства.

«Я уличен в поведении, о котором я сожалею и которое вызвало плохие оценки, — написал в своем блоге Майкл Фелпс. — Мне всего 23 года, и хотя в бассейне у меня был большой успех, я действовал бесполезно и совершенно неподобающим образом, совсем не в той манере, которую от меня ждут люди. Я об этом очень сожалею. И обещаю своим фанатам и общественности — это никогда не повторится в будущем».

Отметим, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не применять санкции к Фелпсу.