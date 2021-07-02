В четверг, 1 июля, в Великобритании прошли дополнительные парламентские выборы в округе Бэтли и Спен, на которых победу одержала Лейбористская партия. Ким Лидбитер набрала на 323 голоса больше, чем представитель Консервативной партии — в интервью после объявления результатов она сказала, что народ проголосовал за надежду.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

ВВС написали, что эта победа ослабит давление на лидера Лейбористской партии Кира Стармера после недавних поражений для его партии.

В интервью для BBC Breakfast Ким Лидбитер заявила: «Последние несколько лет я работала в фонде Джо Кокс (погибшая сестра, которая раньше была членом парламента от округа Бэтли и Спен. — прим. Д.С.), объединяя людей в местном сообществе. И одной из причин, почему я выдвинула свою кандидатуру в члены парламента, было осуществление этой работы. И я думаю, к сожалению, мы увидели некоторую злобу в период кампании дополнительных выборов. Есть те разделения, которые надо «залечить». Но я думаю, что если кто и может этого достичь, то это буду я. Я провела достаточно позитивную кампанию и фокусировалась на хороших людях Бэтли и Спен».

Многие пользователи недовольны победой лейбористов в дополнительном голосовании, кто-то ее принял спокойно, а кто-то писал негативные комментарии, в которых указывал на ошибки лейбористов.

«Победа для лейбористов, да, но не гремящая. Лишь 300 случайных голосов при очень низкой явке на выборы. Не совсем укрепляет позицию сэра Стармера. Мне результат не нравится, но, в отличие от нытиков, я принимаю это как демократическое решение, так что поздравляю с победой», — написал @airlineboy666.

Keirstarmer.com Кир Стармер

Некоторые пользователи отметили, как Ким Лидбитер давала интервью для BBC Breakfast, сказав, что благодаря своим ответам она заслуживает доверия.

«Множество поздравлений. Мне понравилось интервью с необученным для СМИ в BBC Breakfast. Не разглагольствовала о политике или не повторяла то, что ей сказали сказать, лишь естественные ответы на вопросы Чарли. Освежает, еще пожалуйста», — прокомментировал @synergy251.

Ряд комментаторов указали на ошибки лейбористов, из-за которых партию не следует поддерживать.

«У Лейбористской партии нет никакой моральной структуры. Как можно поддерживать травлю и угрозы физической жестокости по отношению к учителю лишь для того, чтобы обеспечить мусульманские голоса, должно быть стыдно. Не уверен, что Джо Кокс гордилась бы своей сестрой в такой момент», — считает @hackedoffwoody.

Большое количество пользователей считают победу лейбористов случайностью или везением, отметив, что она явно не заслужена.

«Нет, они не выиграли Батли и Спен, они провели Батли и Спен с минимальным преимуществом, но, естественно, предвзятый прямой эфир ВВС не будет этого говорить, потому что это будет разниться с желаемым повествованием. Это неуместно, все равно лейбористы не победят на основном голосовании на протяжении десятилетий», — считает @Lee_Butcher82.

«Эта победа основана на ошибке в округлении», — прокомментировал @Meat__Hook.

Некоторые пользователи все же согласились с мнением ВВС и поддержали лейбористов.

«Хорошая работа для Лейбористской партии, они победили несмотря на то, что все предполагали обратное. Это дало Стармеру место для воздуха», — написал @SerendipitySays.

В комментариях Ким Лидбитер назвали одним из лучших кандидатов.

«Действительно подходящий человек для этой работы. Огромные поздравления», — считает @SpeakerJHasler.

Некоторые пользователи посоветовали не переживать по поводу результатов выборов, а понять, почему вдруг выиграли лейбористы.

«Успокойтесь все, это фантастические результаты для лейбористов, это всегда было наиболее спокойным местом лейбористов. Что люди должны понять, так это почему лейбористы выиграли его сейчас и почему они практически потеряли такое безопасное место», — написал @myclubhasdied.

Haykakan.top Парламент Великобритании. Вестминстерский дворц. Лондон

Комментаторы также отметили, что поведение Лидбитер кажется неестественным, потому что она все время говорит о позитиве и работе с местными жителями, фокусе на хорошем.

«Я не понимаю весь этот концепт с «фокусом на людях» и «позитивной кампанией»… выглядит так, будто ей необходимо сопереживание!» — прокомментировал @NotRealGav.

Политический журналист ВВС Адам Флеминг сказал, что эта победа помогла Киру Стармеру избежать партийного кризиса.

Напомним, сегодня, 2 июля, член Лейбористской партии Диана Эббот ответила, что она полностью уверена в партийном лидере Кире Стармере, в интервью для ВВС после объявления результатов голосования в Бэтли и Спен: «Я уверена в партии, и я буду поддерживать руководство партии».