Основной проблемой законодательства о разделе совместно нажитого имущества и, более широко, семейного законодательства является его схематичность, то есть оно регулирует правоотношения супругов лишь в самом общем виде, оставляя огромный простор для толкований и злоупотреблений сторонам и суду.

Максимов Василий Максимович. Семейный раздел. 1876

Обвинительный уклон по отношению к мужчинам

Не секрет, что большую часть судейского корпуса по рассмотрению гражданских дел составляют женщины средних лет. Некоторые из них и сами являются или в потенциале могут являться участниками таких судебных процессов. Поэтому очень часто судьи-женщины явно или неявно предвзято относятся к сторонам процесса — мужчинам и, наоборот, благосклонно — к женщинам.

Иногда доходит до откровенного нарушения закона. В этих случаях выход только один — жаловаться на судью и обжаловать незаконные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

Суд может разделить имущество, которое уже выбыло из собственности

Очень часто случается, что вопрос о разделе имущества поднимается одним из супругов намного позже расторжения брака. Срок, в течение которого исковое заявление может быть подано, — три года со дня вступления в законную силу судебного решения о расторжении брака. Необходимо учитывать, что суд будет делить имущество, находившееся в общей совместной собственности именно по состоянию на этот день.

Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Без имущества

Например, супруги официально развелись 01.07.2020 года, а бывшая супруга обратится с исковым заявлением о разделе совместно нажитого имущества 01.07.2022 года. Суд будет устанавливать состав общего имущества именно по состоянию на 01.07.2020 года, включая то имущество, которое было впоследствии продано, подарено, отчуждено иным образом.

Необходимо помнить, что в состав общего имущества будет входить не только недвижимость, но и транспортные средства, и денежные средства на банковских счетах на имя кого-либо из супругов, поступившие туда в период брака.

Имущество, которое нельзя разделить в натуре

Оно будет делиться путем выплаты одним супругом другому компенсации рыночной стоимости имущества.

Например, на момент расторжения брака у супругов был в общей собственности автомобиль. Один из супругов подал исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества в виде автомобиля. Автомобиль — неделимая вещь, то есть его нельзя распилить на две части без несоразмерного ущерба, и на доли он тоже не делится — законом это не предусмотрено. В данном случае суд будет назначать судебную экспертизу по определению рыночной стоимости данного автомобиля на дату проведения экспертизы (если автомобиль еще в собственности супругов), либо на дату расторжения брака, если автомобиль был продан ранее третьему лицу, либо утрачен.

После определения рыночной стоимости суд определит, кто из супругов будет владеть автомобилем, а кто получит от другого компенсацию — обычно половину рыночной стоимости.

Некоторое имущество супругов может быть признано личным имуществом одного из супругов

Такое имущество обычно бывает двух типов. Первую группу составляет имущество личного пользования: одежда, обувь, бижутерия, предметы быта, обычно также драгоценности, принадлежащие супругу и полученные от другого супруга в дар. Это имущество не будет подлежать разделу.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Богиня правосудия

Другую группу составляет имущество, полученное одним из супругов либо по любым сделкам до брака, либо по безвозмездным сделкам в период брака.

То есть квартира, автомобиль, приобретенные на имя одного из супругов до брака, будут личным имуществом и под раздел не попадут. То же самое касается и, например, подаренной одному из супругов машины либо иного имущества.

Также не будут подлежать разделу вещи, полученные по наследству в период брака.

На практике встречаются сложности с вещами, полученными в дар в период брака. Суды часто по требованию другого супруга признают их общим имуществом, поскольку устанавливают притворный характер сделки по дарению и применяют правила договора купли-продажи, либо устанавливают, что имущество поступило в собственность одного из супругов «на семейные нужды», например, когда родители одного из супругов дарят квартиру сыну при рождении ребенка.