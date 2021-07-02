Раздел совместно нажитого имущества: подводные камни
Основной проблемой законодательства о разделе совместно нажитого имущества и, более широко, семейного законодательства является его схематичность, то есть оно регулирует правоотношения супругов лишь в самом общем виде, оставляя огромный простор для толкований и злоупотреблений сторонам и суду.
Обвинительный уклон по отношению к мужчинам
Не секрет, что большую часть судейского корпуса по рассмотрению гражданских дел составляют женщины средних лет. Некоторые из них и сами являются или в потенциале могут являться участниками таких судебных процессов. Поэтому очень часто судьи-женщины явно или неявно предвзято относятся к сторонам процесса — мужчинам и, наоборот, благосклонно — к женщинам.
Иногда доходит до откровенного нарушения закона. В этих случаях выход только один — жаловаться на судью и обжаловать незаконные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.
Суд может разделить имущество, которое уже выбыло из собственности
Очень часто случается, что вопрос о разделе имущества поднимается одним из супругов намного позже расторжения брака. Срок, в течение которого исковое заявление может быть подано, — три года со дня вступления в законную силу судебного решения о расторжении брака. Необходимо учитывать, что суд будет делить имущество, находившееся в общей совместной собственности именно по состоянию на этот день.
Например, супруги официально развелись
Необходимо помнить, что в состав общего имущества будет входить не только недвижимость, но и транспортные средства, и денежные средства на банковских счетах на имя кого-либо из супругов, поступившие туда в период брака.
Имущество, которое нельзя разделить в натуре
Оно будет делиться путем выплаты одним супругом другому компенсации рыночной стоимости имущества.
Например, на момент расторжения брака у супругов был в общей собственности автомобиль. Один из супругов подал исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества в виде автомобиля. Автомобиль — неделимая вещь, то есть его нельзя распилить на две части без несоразмерного ущерба, и на доли он тоже не делится — законом это не предусмотрено. В данном случае суд будет назначать судебную экспертизу по определению рыночной стоимости данного автомобиля на дату проведения экспертизы (если автомобиль еще в собственности супругов), либо на дату расторжения брака, если автомобиль был продан ранее третьему лицу, либо утрачен.
После определения рыночной стоимости суд определит, кто из супругов будет владеть автомобилем, а кто получит от другого компенсацию — обычно половину рыночной стоимости.
Некоторое имущество супругов может быть признано личным имуществом одного из супругов
Такое имущество обычно бывает двух типов. Первую группу составляет имущество личного пользования: одежда, обувь, бижутерия, предметы быта, обычно также драгоценности, принадлежащие супругу и полученные от другого супруга в дар. Это имущество не будет подлежать разделу.
Другую группу составляет имущество, полученное одним из супругов либо по любым сделкам до брака, либо по безвозмездным сделкам в период брака.
То есть квартира, автомобиль, приобретенные на имя одного из супругов до брака, будут личным имуществом и под раздел не попадут. То же самое касается и, например, подаренной одному из супругов машины либо иного имущества.
Также не будут подлежать разделу вещи, полученные по наследству в период брака.
На практике встречаются сложности с вещами, полученными в дар в период брака. Суды часто по требованию другого супруга признают их общим имуществом, поскольку устанавливают притворный характер сделки по дарению и применяют правила договора купли-продажи, либо устанавливают, что имущество поступило в собственность одного из супругов «на семейные нужды», например, когда родители одного из супругов дарят квартиру сыну при рождении ребенка.