Проверочные закупки сотрудниками полиции на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в результате которых было выявлено три случая торговли поддельными справками с отводами от вакцинации против коронавируса и отрицательными тестами на него, вызвали обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 2 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

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"А потом человек попадёт в ковидное отделение с такой справкой и будет орать, что прививка не подействовала. Только пользователи таких справок обманывают не государство, а самих себя. Умирать потом ведь им придётся. Жалко только тех, кого эти разносчики заразы будут заражать. Ладно сами подохнут, но зачем других с собой забирать?» — задаётся вопросом Александра А.

Многие пользователи оказались крайне возмущены теми, кто покупает поддельные справки о вакцинации. Люди считают, что таким образом граждане не только себя, но и окружающих подвергают сильнейшей опасности.

«Ну вот, теперь новый вид преступлений появился, а власти косвенно к этому, получается, причастны, создав искусственную истерию с этой пандемией!» — считает Елесей Е.

Некоторые комментаторы убеждены, что власти сами виноваты в появлении подобных криминальных схем. Кроме того, полиция занимается отловом курьеров, в то время как реальные организаторы незаконного бизнеса остаются на свободе.

«Почему ловят курьеров, а не тех, кто их послал? Это же организованный и коллективный бизнес. У нас в стране принято, судя по всему, искать по вершкам, потому что выяснится, что организует всё это какой-нибудь очередной «уважаемый человек», — отметил Иван Е.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации в Санкт-Петербурге

Часть людей считает, что руководству страны стоит задуматься об отмене обязательной вакцинации от коронавируса, иначе подобных преступных схем будет становиться только больше.

«Может, надо просто не создавать спрос на рынке таких услуг? Отменишь принудиловку — и справки эти потеряют всякую актуальность. Всё же до предела элементарно», — считает Ренат Г.

Ряд пользователей указывает на то, что отлов курьеров с поддельными справками происходит по большей части лишь в больших городах, а в отдалении от них люди уже приспособились к изменившимся условиям.

«Отлавливают только в Питере да Москве. А маленьких городках, где все друг друга знают, давно уже все «привиты» и сертификаты у каждого на руках есть, как и медотводы. Попёр бизнес у медиков, можно порадоваться», — поделилась своим мнением Татьяна Т.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19 в Санкт-Петербурге

Нашлись и те, кто убеждён, что большинство граждан, желающих избежать вакцинации, будет прибегать к более простой схеме, о которой уже начали говорить в Госдуме России.

Уже раскрыли страшную тайну, как можно без греха вакцинироваться: медсестры выливают вакцину, делают везде отметки и справки выдают абсолютно законные! Кому надо, видимо, очень этим пользуются, раз уже и до депутатов Госдумы дошло», — отметила Анна П.

Напомним, 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила журналистам, что полиция провела проверочные закупки на территории Северной столицы и области, в результате чего выявила три случая торговли поддельными справками с отводами от вакцинации против коронавируса и отрицательными тестами на него.