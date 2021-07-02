Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, о единовременной выплате некоторым категориям семей, включая инвалидов от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам, и родителей детей от 6 до 18 лет, стал поводом для жаркой дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 2 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пособия

"А выдавать будут только при условии, если доход семьи не больше прожиточного минимума? Ха! Ну, попробуйте, найдите такую семью! Хотя в голодных безработных посёлках существуют ещё такие люди, и их, судя по всему, немало», — отметил Василий К.

Многие пользователи считают, что социальные выплаты не нужны, а руководству страны необходимо работать в направлении повышения общей заработной платы среди населения.

«Сколько можно эти подачки выдавать? Не лучше ли навести порядок с заработными платами у населения, а не единовременными выплатами?» — задаётся вопросом Лилия М.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Некоторые комментаторы отмечают, что многие почему-то сильно возбудились и оказались недовольны помощью государства для своих граждан.

«Снова началось! Не дают — плохо, дают — снова плохо. Лопату бы каждому дать, да и отправить копать, нытики», — пишет Василий Л.

Часть людей считает, что руководство страны делает всё правильно, ведь многие люди оказались в крайне сложной финансовой и жизненной ситуации и никто, кроме государства, им помочь не может.

«В других государствах вообще никаких выплат не получают. А тут на школьников по 10 тысяч дают, уход дают, материнский капитал дают, субсидию, льготы дают. А людям всё мало. Когда дают — не нравится, не дают — тоже не нравится. Зажрались вы, люди!» — поделился своим мнением Aslaanhik S.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная финансовая помощь развращает отдельные личности. Граждане просто годами сидят на социальной поддержке, давая тем самым плохой пример своим детям.

«Зажрались» потому, что очень многие живут за счёт этих подачек. Зачем работать? Нарожал «десяток» — и живи на деньги с соцвыплат. Зачем работать и пользу стране приносить?» — указала Светлана И.

Fæ Бедная многодетная семья

Нашлись и те, кто убеждён, что подобная финансовая помощь от государства не является безвозмездной. Просто остальной части населения придётся иметь дело с ухудшающимся уровнем жизни.

«А потом всё вернётся в десятикратном размере в виде повышения цен на продукты, ЖКХ, налоги и прочее. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке», — напомнил Сергей С.

Напомним, 2 июля пресс-служба Кремля сообщила журналистам, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей, включая инвалидов от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам, и родителей детей от 6 до 18 лет.