Цены на нефть выросли утром в четверг, 1 июля, отыгрывая позитивные новости с встречи ОПЕК+. В то же время рост котировок был ограничен на фоне решения стран-участниц альянса, продлить обсуждение на день.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным СМИ, со ссылкой на источники в кулуарах ОПЕК+, базовым сценарием, обсуждавшимся на встрече, было постепенное смягчение действующих квот на нефтедобычу на 0,4 млн барреля в сутки ежемесячно с августа по декабрь. Такое послабление предполагает увеличение совокупной добычи на 2 млн баррелей в сутки до конца года, или сокращение действующих квот с 5,8 млн баррелей в сутки до 3,8 млн баррелей в сутки, начиная с 31 декабря 2021 года.

Кроме того, на фоне опасений о том, что в 2022 году на нефтяном рынке может сложиться профицит, участники стран альянса рассматривают возможность продления сделки ОПЕК+ до конца 2022 года. Напомним, что ранее срок ее действия планировалось ограничить апрелем 2022 года. Согласно экспертным прогнозам стран-участниц альянса, при этом сценарии предполагался рост запасов нефти во II полугодии 2022 года. Такое решение поддерживают два крупнейших участника сделки ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча в России

Однако против предлагаемых параметров ограничений выступают представители ОАЭ, поскольку новые условия не позволяют реализовать поставленные страной цели по увеличению объемовпроизводства нефти. Арабские Эмираты ратуют за повышение для своих производителей базового уровня добычи от которого рассчитывается дальнейшее сокращение — с 3,2 млн баррелей в сутки до 3,8 млн баррелей в сутки. Фактически речь идет о персональном послаблении для ОАЭ, которое позволит повысить стране нефтедобычу на 0,6 млн баррелей в сутки. Однако в случае несогласия участников ОПЕК+ пойти на этот шаг ОАЭ планирует заблокировать предложения других стран-участниц альянса.

В результате сегодня, 2 июля, представители стран-членов ОПЕК+ соберутся на второй день ведения переговоров. В случае, если им так и не удастся найти в сложившейся ситуации компромисс, цены на нефть могут резко развернуться в сторону снижения и достигнуть уровня $70 за баррель Brent.

ptra Нефтяная вышка

Дополнительным фактором, который может оказать влияние на динамику нефтяных котировок, является укрепление американской валюты. Отметим, что индекс доллараDXY укрепляется уже пять дней подряд и обновляет двухмесячные максимумы. При прочих равных более крепкий доллар делает сырьевые товары, включая нефть, дороже для держателей других валют. Поэтому все внимание игроков сегодня будет сфокусировано на статистике по рынку труда, которая будет опубликована в США, так как эти данные выступают ориентиром при формировании монетарной политики Федрезерва. Сильный рынок труда повышает шансы на ужесточение политики ФРС США и грозит более быстрым сворачиванием монетарных стимулов (QE). Это, в свою очередь, поддержит доллар США и может негативно сказаться на рынке нефти.