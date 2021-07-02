Материал издания «Коммерсантъ» о том, что у жителя Екатеринбурга впервые в России изъяли единственное жильё, как у обанкротившегося гражданина, стал поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

"21 миллион рублей! Жесть! Простому смертному до конца жизни не погасить такой долг!» — считает Димка С.

Многие пользователи оказались напуганы данной новостью, потому что их единственное жильё оказалось под угрозой вероятного изъятия. Люди считают, что руководство страны сделало ставку на банки, а не на простых людей.

«Ну всё, скоро многие граждане России, которым не повезло попасть в кредитную кабалу, окажутся на улице! Главное же, чтобы банки не обеднели, а на народ можно плюнуть», — возмущается Александр В.

Фото пресс-службы управления ФССП России Судебные приставы

Некоторые комментаторы отметили, что ничего страшного не произошло и должник не оказался на улице. Просто теперь его большую квартиру заменят на более скромное жильё.

«По сути, не выкинули на улицу, а предоставили менее пафосное жильё — однокомнатную квартиру взамен пятикомнатной. В 90-е стал бы бомж, а так — нормальный ход при условии, что у него долг 21 млн рублей», — указал Виктор К.

Часть людей уверена, что решение приставов выглядит достаточно справедливым. Подобный размер долга всё-таки должен быть возмещён.

«Ну, тут уж сейчас ничего не поделаешь. Придётся ему в каком-нибудь клоповнике, аварийном бараке жизнь догнивать», — отметил Ivan I.

Ряд пользователей указывает на то, что людям теперь придётся быть в десять раз более внимательными перед тем, как взять кредит. Отныне их родная квартира может быть отобрана в пользу куда более печальных жилищных условий.

«Дело не в этом человеке и его квартире. Дело в прецеденте. Это всё. Должникам теперь стоит задуматься, сколько останется людей без жилья, сколько на улице. Это может привести многие районы в состояние гетто, куда будут переселять «бездомных». Так и бразильские фавелы не за горами», — предрекает Дмитрий Е.

На улице

Отдельные комментаторы уверены, что подобными решениями власти сами себе копают яму, потому что такие инициативы крайне непопулярны среди народа Российской Федерации, который вскоре отправится на избирательные участки.

«Не знаю, кто во власти принимает такие законы перед выборами, но народ им судья. Это крайне непопулярное решение, которое сильно пугает людей», — написал Олег Е.

Напомним, 2 июля издание «Коммерсантъ» опубликовало материал о том, что у жителя Екатеринбурга впервые в России изъяли единственное жильё, как у обанкротившегося гражданина. Его долг составил порядка 21 млн рублей, и единственную пятикомнатную квартиру решили использовать в качестве погашения задолженности и заменить её на однокомнатную.