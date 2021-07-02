Постановление премьер-министра России Михаила Мишустина, согласно которому в 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей, увеличившись на 297 рублей по сравнению с 2021 годом, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 2 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Наконец-то заживем! Как же всё-таки хорошо, что мы живем в настоящем социальном государстве. Где каждый гражданин может рассчитывать на достойный доход и безбедную старость!» — издевается Евгений Б.

Многие пользователи оказались крайне недовольны увиденной ими цифрой. Люди считают, что российский народ достоин гораздо большего прожиточного минимума.

«Испанский стыд! Аж на целых 4 доллара увеличили! Зато в 2021 г. на оплату труда членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, а также их помощников потратят 8,9 млрд руб. Это на 510 млн больше, чем в 2020 году. Если раньше просто презирал, то сейчас просыпается лютая ненависть», — поделился своим мнением Рене Д.

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Некоторые комментаторы отметили, что правительство явно использует для расчётов некие формулы и расчёты, но в результате представленные суммы только раздражают людей. Граждане предлагают властям осуществлять надбавки хотя бы «красивыми» суммами, а не «случайным» набором цифр.

«Почему на 297 рублей, а не на 300 рублей? Психологически выглядело бы чуть больше, а вопрос лежит в трёх копейках. Да и к тому же мелочь неудобно носить с собой», — отметил Денис М.

Часть людей считает, что возмущаться не имеет никакого смысла, потому что если сравнивать размер минимального прожиточного минимума с 2005 годом, то окажется, что российское правительство сильно расщедрилось по отношению к своему народу.

«В 2005 году прожиточный минимум был в районе 2500 рублей. Даже при тех ценах — это было очень мало. А сейчас нормально, это же все-таки минимум», — напомнил Аркадий Л.

Ряд пользователей отмечает, что прожиточный минимум нужен для самого государства, чтобы рассчитывать штрафы и прочие взыскания с населения, а сами же люди практически нигде не получают зарплату с опорой на эти цифры.

«Ну, народ давно не глупый, знает, что прожиточный существует лишь для исчислений по нему штрафов и прочих расходов. А вот прожить на него невозможно. Пусть власти на него поживут. Да о чём это я, они-то и представления не имеют, что у них в кошельке этот минимум на один поход в ресторан», — написал пользователь под псевдонимом Охотник Холмский.

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Отдельные комментаторы уверены, что если государственная машина не пересмотрит такую политику по отношению к народу, то население Российской Федерации может потерять чувство лояльности к своей власти.

«Если и впредь эти алчные буржуи не перестанут вытягивать последнее из электората, то народный гнев будет беспощадным. Нельзя так заигрываться и шутить с народом! Пусть каждый чиновник проживёт всей семьёй на эти деньги целый месяц, до выборов, только тогда пусть приглашают голосовать!» — указал Димка Н.

Напомним, 1 июля на официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление премьер-министра России Михаила Мишустина, согласно которому в 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей, увеличившись на 297 рублей по сравнению с предыдущим годом.