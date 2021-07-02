На блошином рынке Рязани сотни продавцов. Территория, изначально выделенная муниципалитетом под торговлю, уже не может вместить всех желающих, барахолка разрастается до парковки стадиона — а это частная собственность, и торговать там запрещено. Проверяющие начали приносить продавцам письма-предупреждения, повесили объявления о штрафах. В городской администрации начали прорабатывать вопрос о переносе рынка на альтернативную территорию, где места хватило бы всем.

Сергей Грибков. В лавке (фрагмент). 1882

«Что сказать можно по переносу. Тут центр, и все старички могут добраться худо-бедно, если перенесут в тоже Недостоево, считай, блошинка потеряна, хотя вроде официально и не закрыли, а перенесли, по факту потеряна», — считает Александр Д.

«Переносить нельзя. Это культурное и историческое пространство, часть уникального облика Рязани. Здесь торгуют с незапамятных времен. Вторичный рынок — это поддержка людей в сложной жизненной и экономической ситуации. Блошка — это для многих хобби, причём на открытом воздухе, что особенно важно при ковиде», — учитывает современную эпидситуацию Сергей Ф.

«Уже один раз перенесли от Главпочтампта к «Спартаку». Теперь куда? Согласен, что после них там много мусора остаётся, но неужели нельзя как-то организовать торговлю, чтобы всем было удобно? Нельзя от рынка барахолку переносить, она сразу умрёт. Тут дело и в торговцах, и в покупателях, люди на окраину не поедут», — пишет Сергей К.

Павел Редин Красная Весна 34 Блошиный рынок

На рынке каждые выходные продавцы предлагают и одежду с посудой, и книги, и антиквариат, и мелочёвку. Товары обычно раскладывают прямо на земле, подстелив покрывала или газеты. После торгового дня вокруг участка скапливаются горы мусора, именно этот аспект «блошки» возмущает противников рынка.

«Я вот такой сижу, читаю комментарии и удивляюсь чуть ли не с каждого коммента. Сколько людей защищает эту барахолку. В ней хоть кто-то закупается? Ибо я часто прохожу около неё и постоянно вижу в «продаже» поношенные ботинки (15-летней выдержки), всякие ржавые и поломанные ножи и прочий хлам, который давно должен был быть на помойке, а не как товар, уж точно. После барахолки постоянно остаётся куча мусора, коробок и т. д., и она просто портит вид Рязани в том месте», — говорит Александр К.

«Там желательно всё окультурить, оптимизировать, поставить красивые прилавки. Рынок может стать достопримечательностью города», — предлагает Анастасия П.

Защитники рынка утверждают, что находили у продавцов немало интересного и полезного: дефицитные щипчики для сахара, лопаты, книги, значки, советскую «неубиваемую» посуду и формы для выпечки, запчасти.

Галина Смирнова ИА Красная весна Антиквар

«Искали для детской олимпиады реквизит к костюму пирата. Нашли очень крутой советский железный красно-чёрный пиратский пистолет! И даже стреляет! Всё удовольствие — 100 рублей», — рассказывает о своём опыте Вера Г.

«Я лет 14 назад там солдатиков купил, тевтонских рыцарей и наших оловянных богатырей. В советское время-то их не достанешь, как увидел, обомлел», — делится пользователь АИиП.

«Перед Новым годом за советскими ёлочными игрушками туда захаживаю, ещё пару раритетных пластинок прикупила. Нельзя переносить! В Европе под блошки самые удобные места выделяют, а мы только и делаем, что убиваем в нашем городе всю его харизму», — считает Ольга К.

Пользователи предполагают, что если территорию рынка облагородить, то она вполне может стать культурной ценностью Рязани. Некоторые ссылаются на опыт европейских столиц, где «блошиные рынки стали городской достопримечательностью: их посещение входит в обязательную программу каждого дотошного туриста, сюда захаживают голливудские звёзды, а знаменитые дизайнеры черпают здесь вдохновение для очередных коллекций».

Сергей Потеряев ИА REGNUM Рязань. Памятник Великому князю Олегу Рязанскому

«Блошиный рынок — это не способ заработка и не торговля. Это назойливая привычка для торгующих там людей, от которой невозможно отказаться, как и от игромании», — уверен Владимир Ф.

«Мне кажется, это не столько место торговли, сколько место культурного досуга пенсионеров. Не думаю, что они кому-то мешают, оставьте их в покое», — высказался Максим К.