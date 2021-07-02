Среднесрочные экономические перспективы национальной валюты остаются безудержно позитивными, но с нелегкой задачей удержания их в русле полезности для бюджета уверенно справляется финансовый блок российских властей. Наиболее наглядно это утверждение иллюстрируется галопирующей стоимостью бочки Brent в рублях, которая за прошедший год (по сравнению с июнем 2020) фактически удвоилась, уйдя выше 5 тыс. рублей уже в мае. За всю предыдущую историю было всего два месяца, когда рублевым среднемесячным нефтяным ценам удавалось держаться выше этого уровня — это было в сентябре и октябре 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Таким образом, текущее динамическое равновесие для рубля на обозримую перспективу складывается из следующих факторов. С одной стороны, уверенное восстановление глобального рынка нефти, видимая разрядка геополитической напряженности и курс на ужесточение денежно-кредитной политики, взятый Банком России с явным опережением относительно ведущих мировых центробанков. С другой, — «бюджетное правило», в интересах российской казны не позволяющее рублю избыточно укрепляться. Сия равновесная идиллия в любой момент может быть неожиданно нарушена появлением очередного, модного ныне, «черного лебедя», про которого заранее можно предположить хоть с какой-то долей уверенности лишь его внеэкономическую природу. Самый очевидный кандидат на такую роль — это какие-либо возможные новые санкции.

В этом вопросе «на полях» стоит отметить, что предыдущая американская администрация выделялась заметным преобладанием слов над делами, поэтому рынкам удавалось более или менее заранее адаптироваться к происходящим изменениям. Текущие же власти США ведут себя заметно более «молчаливо», в результате чего даже не очень значительные санкционные действия из-за эффекта неожиданности могут резко влиять на рыночные настроения. Пример такого влияния мы уже видели весной этого года, когда на фоне в целом не менее позитивной экономической ситуации, чем сейчас, курс «улетел» с 73 рублей на 78 рублей.

Раз непредсказуемые события, которые могут сильно повлиять на интересующий нас процесс, теперь принято, вслед за Нассимом Талебом, называть «черными лебедями», то, возвращаясь к историческим предпосылкам этой метафоры, важное и в значительной степени предсказуемое событие впору назвать лебедем белым. Таковым, безусловно, является вероятное и уже активно ожидаемое рынком будущее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы.

AgnosticPreachersKid Здание ФРС США. Вашингтон

Тут, конечно, пока затруднительно точно спрогнозировать во времени реализацию этой истории, но, опираясь на многочисленные публичные заверения Джерома Пауэлла о том, что ФРС существенно заранее предупредит рынок о будущем развороте своей политики в сторону ужесточения, с изрядной долей уверенности можно предполагать, что такое предупреждение случится уже в этом году. Вполне может быть, что уже в августе — сентябре. И как только это произойдет, доллар агрессивно и долгосрочно развернется в сторону укрепления по отношению к остальным валютам.

В этом плане происходившее весь июнь укрепление доллара по отношению к евро на фоне явно ускоряющейся в американской экономике инфляции пока еще скорее выглядит как своего рода фальстарт перед более мощными, «тектоническими» движениями. Резюмируя все вышесказанное в практическую сторону, отметим, что обозримые перспективы рубля слишком радужны для того, чтобы уж совсем отказываться от этого инвестиционного инструмента, но думать в сторону увеличения доли доллара в своих сбережениях явно имеет смысл хотя бы на особенно заметных просадках курса, потому что на сейчас потенциальный простор для ослабления российской валюты явно значительнее, чем для ее укрепления.