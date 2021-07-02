Рубль в ожидании лебедей: что будет с российской валютой
Среднесрочные экономические перспективы национальной валюты остаются безудержно позитивными, но с нелегкой задачей удержания их в русле полезности для бюджета уверенно справляется финансовый блок российских властей. Наиболее наглядно это утверждение иллюстрируется галопирующей стоимостью бочки Brent в рублях, которая за прошедший год (по сравнению с июнем 2020) фактически удвоилась, уйдя выше 5 тыс. рублей уже в мае. За всю предыдущую историю было всего два месяца, когда рублевым среднемесячным нефтяным ценам удавалось держаться выше этого уровня — это было в сентябре и октябре 2018 года.
Таким образом, текущее динамическое равновесие для рубля на обозримую перспективу складывается из следующих факторов. С одной стороны, уверенное восстановление глобального рынка нефти, видимая разрядка геополитической напряженности и курс на ужесточение денежно-кредитной политики, взятый Банком России с явным опережением относительно ведущих мировых центробанков. С другой, — «бюджетное правило», в интересах российской казны не позволяющее рублю избыточно укрепляться. Сия равновесная идиллия в любой момент может быть неожиданно нарушена появлением очередного, модного ныне, «черного лебедя», про которого заранее можно предположить хоть с какой-то долей уверенности лишь его внеэкономическую природу. Самый очевидный кандидат на такую роль — это какие-либо возможные новые санкции.
В этом вопросе «на полях» стоит отметить, что предыдущая американская администрация выделялась заметным преобладанием слов над делами, поэтому рынкам удавалось более или менее заранее адаптироваться к происходящим изменениям. Текущие же власти США ведут себя заметно более «молчаливо», в результате чего даже не очень значительные санкционные действия из-за эффекта неожиданности могут резко влиять на рыночные настроения. Пример такого влияния мы уже видели весной этого года, когда на фоне в целом не менее позитивной экономической ситуации, чем сейчас, курс «улетел» с 73 рублей на 78 рублей.
Раз непредсказуемые события, которые могут сильно повлиять на интересующий нас процесс, теперь принято, вслед за Нассимом Талебом, называть «черными лебедями», то, возвращаясь к историческим предпосылкам этой метафоры, важное и в значительной степени предсказуемое событие впору назвать лебедем белым. Таковым, безусловно, является вероятное и уже активно ожидаемое рынком будущее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы.
Тут, конечно, пока затруднительно точно спрогнозировать во времени реализацию этой истории, но, опираясь на многочисленные публичные заверения Джерома Пауэлла о том, что ФРС существенно заранее предупредит рынок о будущем развороте своей политики в сторону ужесточения, с изрядной долей уверенности можно предполагать, что такое предупреждение случится уже в этом году. Вполне может быть, что уже в августе — сентябре. И как только это произойдет, доллар агрессивно и долгосрочно развернется в сторону укрепления по отношению к остальным валютам.
В этом плане происходившее весь июнь укрепление доллара по отношению к евро на фоне явно ускоряющейся в американской экономике инфляции пока еще скорее выглядит как своего рода фальстарт перед более мощными, «тектоническими» движениями. Резюмируя все вышесказанное в практическую сторону, отметим, что обозримые перспективы рубля слишком радужны для того, чтобы уж совсем отказываться от этого инвестиционного инструмента, но думать в сторону увеличения доли доллара в своих сбережениях явно имеет смысл хотя бы на особенно заметных просадках курса, потому что на сейчас потенциальный простор для ослабления российской валюты явно значительнее, чем для ее укрепления.