Разошедшаяся по соцсетям и новостным лентам сусальная фотография парня с российским флагом и в шапке-ушанке со звездой в обнимку с болельщиком, закутанным в «жовто-блакитный» флаг, быстро возымела дополнение-поправку. Как оказалось, после матча Швеция — Украина на стадионе в Глазго, завершившегося победой украинской сборной, на российского болельщика «наехали», слегка помяли, порвали футболку, отобрали шапку и флаг. В общем, идиллии не вышло, чуда не случилось.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слава Украине

Доброта, отходчивость и незлопамятность русского человека известны. Но незлопамятность не должна равняться беспамятности, а доброта — глуповатости. Ладно, что со времен Майдана, аутодафе в Одессе и бомбардировок Донбасса прошло уже немало лет. Но вот перед самым началом Евро во Львове в пивных сулили наливать посетителям бесплатное пиво за каждый гол Бельгии в ворота российской сборной. Та сторона о своей ненависти не забыла и забывать не собирается. Красивые фразы о том, что спорт-де вне политики, для нее не существует, как не существовали и во время Майдана, когда на него с бандеровскими флагами выходили закаленные в драках футбольные фанаты. Спорт в наши дни предельно политизирован — касается ли это ЛГБТ, BLM или прямого и незамысловатого «сдерживания» (точнее, опускания) России.

Ivan Bandura Украинские националисты

Но идея «братства народов» все еще жива в нашей стране, сравнимая с фантомными болями в давно отсеченных конечностях. Логическому разубеждению это не поддается. Разум понимает, что руки или ноги нет, но боль-то реальна и заставляет то и дело хвататься за пустоту. Русскому хочется обняться с «братом» из бывшей советской республики, даже если тот всячески открещивается от этого родства. И некоторые пытаются обниматься, отмахиваясь от предостережений и считая тех, кто предостерегает, излишне политизированными и даже зомбированными официальной пропагандой. Некоторые обидчиво жалуются на «пропаганду» в соцсетях, заявляя, что спокойно ездят на Украину, разговаривают там по-русски и ни разу не имели неприятностей. Вот только то, что украинские города не превратились в дикие джунгли и большинство населения, как и всюду, далеко от политики, вовсе не значит, что существует какое-то братство. Существует определенная нормальность и цивилизованность, но не более того. В момент весьма возможного обострения тонкий ее слой снова слетит, как это было в 14-м. А в моменты спортивного противостояния, так сказать войны-лайт, он скорее слетит, чем нет.

Идею болеть на Евро за Украину, раз уж своя команда сошла с дистанции, вполне можно понять. То, что мы с украинцами и белорусами один народ, русские понимают инстинктивно, а память о единой советской судьбе и сохранившиеся личные родственные связи это чувство подкрепляют. Вот только родные братья могут поссориться так, что начнут пытаться убить друг друга — история Каина и Авеля повторяется в веках. А если братьев воспитывали по-разному, это еще более вероятно. Кровное родство — вовсе не гарантия родства духовного. Со времен краха СССР с сознанием и подсознанием украинцев без помех работали те самые педагоги, которые выпестовали предшественников Бандеры, а затем и его самого. Процесс зашел столь глубоко, что надеяться на остатки братских чувств крайне наивно, а то и вовсе глупо. Так же глупо и трагически недальновидно, как в 1941 году надеяться на всемирное пролетарское братство, которое обязательно заставит простого германского солдатика воткнуть штык в землю, а то и в брюхо своим командирам-нацистам.

Но наивный идеалист, высунувший голову из окопа, дабы напомнить противнику о братстве, и получивший пулю в лоб, по-своему полезен. Особенно, если это, к счастью, фигурально и человек на самом деле получил лишь пару синяков и испорченное настроение. Он сработал как живой измеритель уровня опасности. Отныне ясно, что на русского, тихо сидящего среди украинцев, возможно, не нападут, на заговорившего по-русски, может быть, тоже, а вот символы любви к России и принадлежности к ней иметь на себе при этом можно, только если хочешь неприятностей. Впрочем, это и так было ясно, но лишнее напоминание не помешает. Украинствующие способны смириться с Россией, только если она лишится своей государственности и ее символов, будет полностью растоптана и обезличена. Если Кремль будет лежать в руинах, как на популярных среди бандеровцев картинках, а по московским улицам будут разъезжать «Абрамсы».

Цитата из видео на YouTube Нападение на российского болельщика

Это не значит, что человеческий разговор русского с украинцем невозможен. Возможен, но не как русского и украинца, а как двух людей, представителей одного биологического вида. Возможно, как братьев во Христе, хотя и с этим сейчас большие сложности. Другое же братство станет возможным, скорее всего, только если государственные границы так или иначе исчезнут и великий народ вновь станет единым. Но это если случится, то вряд ли скоро и вряд ли просто. Не стоит прекраснодушно торопить события.