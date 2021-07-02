100-летие КПК вчера праздновал Китай. Наша КПСС до такой даты не дотянула. Но вспомнить заветы Ильича не грех и сегодня. Есть у него такая статья — «Как нам реорганизовать Рабкрин».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Ленин адресовался к 12-му Съезду компартии, то есть все это было давно, да и сама Рабоче-крестьянская инспекция никого сегодня уже не взволнует. Но есть у вождя пролетариата чудесные слова:

Ленин В. И. КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ РАБКРИН (libelli.ru) «Несомненно, что Рабкрин представляет для нас громадную трудность и что трудность эта до сих пор не решена… И вот, чтобы поискать способ действительно обновить его, надо обратиться, мне кажется, за опытом к нашей Гражданской войне. Как мы действовали в более опасные моменты Гражданской войны? Мы сосредоточивали лучшие наши партийные силы в Красной армии; мы прибегали к мобилизации лучших из наших рабочих; мы обращались за поисками новых сил туда, где лежит наиболее глубокий корень нашей диктатуры. В этом же направлении нам следует, по моему убеждению, искать источник реорганизации Рабкрина».

Сейчас тоже война — с COVID-19. Есть элементы и «гражданской войны»: далеко не все уверены в необходимости вакцинации, а потому те, кто «за» и кто «против» прививок, спорят подчас до хрипоты, бывает и хуже…

Да, сейчас возникли очереди и ажиотаж. Но это потому, что власти вводят ограничительные меры для невакцинированных. А это бьет по удобствам, кошельку и заставляет искать выход. Вакцинация — самый простой. Да вот беда — организация процесса кодирования непривитых и отсечения их от привитых крайне плохо организована.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Пример: вчера пришла в поликлинику с просьбой внести данные о моей прививке в электронную карту. Делала я прививку не в системе ЕМИАС, а потому сертификат там автоматически не отобразился. И QR-код тоже получить по этой причине невозможно. Что делать? Наш любимый вопрос.

Оказалось, врачи поликлиники не имеют права вносить данные сертификата в карту. Поскольку я делала прививку не в своей поликлинике, а в поликлинике УДП, то и никто, кроме означенной поликлиники, внести сведения не может. ОК, можно и туда обратиться, не вопрос.

Интересно другое — врачи не могут внести данные даже тех, кто вакцинировался в системе ЕМИАС, но не в поликлинике, а, скажем, в торговом центре или на вокзале. А эти люди массово идут и идут, требуют и спрашивают.

«Вы уж там узнайте, как нам быть?» — мольба докторов ко мне, поскольку они уже не имеют сил отвечать на подобные вопросы. Разрываются от количества обращений, прием вести некогда!

Мне интересно — те, кто придумал систему кодирования, могли сразу и об этом подумать. О том, что люди по их же советам делали прививки повсюду, а получить QR-код теперь не могут.

Тут и вспомнишь Ильича и необходимость реорганизовать Рабкрин. Нам надо реорганизовать работу наших властных структур, которые не понимают, какие проблемы они создают людям: пациентам, врачам, всем! И главное — это же все увеличивает риск заражений опасным индийским штаммом. Ведь приходится ходить по инстанциям. А это контакты, очереди, вдохи и выдохи, пусть и через маску.

Не будем забывать, что COVID-19 всех поставил в условия повышенной боеготовности. А значит, и советы Ленина о необходимости вспомнить о методах ведения военных действий и поведения управленцев в период войны тоже стоит реанимировать. Им все кажется, что можно, как в мирное время, штамповать указивки и прочие распоряжения. Пусть побегают.

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Ан нет! Не хотим мы бегать по инстанциям. Тем более что сейчас все в электронном виде. Почему тогда, скажем, мне нужно очно ехать в поликлинику номер 2 УДП и — внимание — от руки писать заявление на получение QR-кода! Зачем? Может, еще перышком Пушкина написать?

Это настоящее головотяпство. И все это происходит сразу после общения Путина с россиянами, где люди как раз и жаловались на бюрократию, волокиту, невнимание и глупость.

А тут — такой позор! В 21-м веке, в эпоху интернета писать от руки заявление, когда все можно сделать онлайн! А потом еще — тоже внимание — ждать пять дней, чтобы этот злосчастный код получить. А вдруг вы поесть в городе захотите? Нет, не получите вы свой гамбургер в «Макдаке»! Только навынос. А если дождь? Ничего, под дождем и поедите.

Я недавно вернулась из Шатуры. Там все без масок, но распоряжение о кафе и ресторанах выполняют. Стоит очередь внутри «Макдоналдса». Но столы затянуты пленкой и лентой. Даже летнюю веранду убрали — хотя запрета на них нет. Люди, покупая гамбургеры, сидят на бордюре, как бомжи. Это что???

Власть, думай, что делаешь! Сядь сама на бордюр и попробуй получить удовольствие от обеда! Приятного всем!