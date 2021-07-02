Жители Алтая возмутились выходкой блогера с 13 млн подписчиков, который «расстрелял» реку Катунь. В «Инстаграме» ранее был опубликован ролик, в котором молодой человек бежит за отарой овец, после чего, нецензурно выражаясь, стреляет из пистолета в реку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

«А потом спрашивают, почему местные не любят туристов», «К сожалению, с каждым годом таких все больше», «Не от большого ума», пишут пользователи.

«Огромное спасибо за публикацию! Пусть как можно больше людей узнает об этом «блогере», который, судя по количеству подписчиков, для молодёжи играет немаловажное значение», — отметила Светлана К.

«Где наши правоохранительные органы? Почему допускается такое поведение и отношение к нашей природе? Полиция, принимайте меры! Ведь такое отношение к нашей земле — это плевок в душу всем местным жителям!» — призвала Ольга Ф.

Мвд.рф Полиция России

«Очень надеюсь, что отреагируют правоохранительные органы», — добавила Елена Б.

«Чудо, на Алтай не приезжай! Больше никогда», — попросила пользователь с ником Dressirovka.

«Хочется узнать, позволил бы себе так вести, допустим, в Чечне или Дагестане, и понимает ли он, что Алтай не место для хайпа», — задалась вопросом Аяна У.

Ей ответили, что нигде так нельзя, а происходящее является показателем уровня деградации. Многие комментаторы также считают, что с Катунью шутить нельзя.

«Катунь не простит», — заявила Ольга.

«Катунь не просто река… Любые действия в отношении её имеют свои последствия», — написали представители туристического агентства.

Впрочем, некоторых пользователей поразили даже не действия блогера, а число его подписчиков.

Doogal Река Катунь

«Доброго слова вообще не знает, одни маты», — ужаснулась Ольга К.

«13 млн подписчиков… катастрофа! Уровень деградации молодёжи налицо», — считает Ольга Т.

«А кто эту молодежь воспитал? Я не защищаю его, тоже недовольна, но просто интересно», — ответила Ксения.

И лишь Макс Д. попытался объяснить поведение блогера.

«Это все наш воздух на них влияет, кислорода переизбыток, вот они и не знают, куда энергию девать», — заметил он.