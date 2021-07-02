Выявленных нелегальных мигрантов из Азербайджана возвращают домой. Тем не менее некоторые из них все равно пытаются найти свое счастье за рубежом. «До пандемии граждане Азербайджана уезжали в основном в страны ближнего зарубежья: Россию, Украину и Турцию», — об этом сообщил председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе, учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив Азер Аллахверанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По его словам, именно с этими странами происходит тесный миграционный обмен. «Официальных данных по эмигрировавшим азербайджанцам за 2020−2021 мы пока не имеем, однако, согласно общим сведениям, миграционная ситуация оценивается положительно, так как число въехавших в Азербайджан превышает число покинувших страну», — сказал он.

Но это обсуждается по-разному на азербайджанских платформах социальных сетей.

Пользователи Telegram пишут:

@aliev_den: Работы нигде нет, вот и отправляют всех домой.

Мурад Али-заде такого же мнения: Им за деньги обещают всё устроить, а потом деньги кончаются и возникают непредвиденные обстоятельства.

nibilung из г. Баку: Они нелегально там живут, потому что пытаются остаться как беженцы, хотя оснований для этого у них нет.

Пользователь Facebook Рашид комментирует:

Джабраилов Рашид:«Миграционная ситуация оценивается положительно» … Еще и положительную сторону нашли в том, что из-за вируса всех отправили на родину.

И это только статистика граждан Азербайджана, а сколько тех, кто уже получил гражданство других стран?

Focus.kg Трудовые мигранты

Остаются и не хотят уезжать в большинстве работники нефтянки, так как имеют неплохой доход, в свою очередь пытаясь определить детей за границу.

Ulvi Aleskeroff: Каждый второй житель Азербайджана мечтает покинуть свою Родину. Парадокс.

Азер Бабаев отвечает Юлви: Ничего странного!

А вот что говорят Азербайджанцы, которые находятся за границей:

Ахмат Абдуллаев: Я бы хотел остаться в Москве, нравится темп жизни, но вынужден возвращаться, так как сложно и семью в Азербайджане кормить, и себя в Москве содержать. Стало сложно жить в чужой стране, работу сложно найти, если ты иностранец. Еще и эта корона.

@Mamedov_ali : В связи с последними событиями чувствую большую тоску, любовь и гордость за свою страну, хочется быть на своей родной земле.

Гурбан Гашимли, азербайджанец, проживающий в Германии, в одном из телеграм-каналов поделился своим мнением насчет причин депортации азербайджанцев из России и Турции:

Я считаю, что одна из причин — это незаконная деятельность.

А самая распространенная — не хотят оформлять документы, рабочие визы, регистрации и т.д. Им проще побыть там пару месяцев, заплатить на границе штраф, потом снова уехать на заработки. Но в какой-то момент эти страны перестают принимать таких гостей — ставят депорты на 3−4 года.

Также он добавил: Раньше азербайджанцы также уезжали за лучшей жизнью и образованием. Считалось, что за границей лучше. В основном уезжали в Россию и Украину, потому что не было языкового барьера.

(сс)Robot8A Баку. Азербайджан

Пользователь самой большой азербайджанской социальной сети Диспут.аз под ником «Конец жизни» (Сабаильский район) говорит: преступники обрекли Азербайджан на вечные войны и прозябание в нищете. К сожалению, единственным путем выживания для семей из незащищенных слоев является эмиграция в демократические мирные страны.

Житель города Агджабеди Ибрагим (пользователь «фейсбука») считает:

@Ibra.Nuri_azeri: Те, кто уезжает, — предатели родины. Вместо того чтобы вкладываться и поднимать экономику своей страны — бегут, надеясь, что где-то для них уготована лучшая жизнь. Наивные.

Сурия Керимова из г. Баку поддерживает:

@Surie98kerimova: Полностью согласна. В нашем цветущем Азербайджане столько возможностей! Мы вернули наши земли, укрепили братские отношения с Турцией, у нас отличное руководство. Дальше — больше! Вместе мы сила!

Журналистка Саламея пишет в «телеграме»:

@Salameya67: Будем ждать «наплыва», возвращения на Родину…