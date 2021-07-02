Яркими фигурантами медиаповестки этой недели стали вдова экс-мэра Москвы Юрия ЛужковаЕлена Батурина и её брат Виктор. Сообщается о задержании последнего по делу о покушении на мошенничество, и якобы инициировала его сама Батурина. ИА REGNUM попыталось выяснить, что не поделили брат с сестрой.

Василий Максимов. Семейный раздел. 1876

1 июля 2021 года сразу ряд СМИ сообщили, что бизнесмен Виктор Батурин был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ и ФСБ по делу, которое расследует центральный аппарат СКР. Со дня на день может быть рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения.

Из сообщений газеты «Коммерсант» известно, что речь может идти о событиях 2011 года, когда Виктор Батурин через суд пытался вернуть себе права на 25% акций «Интеко». Он настаивал на том, что по договору вдова Лужкова должна была выплатить рыночную цену акций, а та, в свою очередь, заявила, что все расчёты произведены. Сам Виктор Батурин вину не признает, а адвокаты ссылаются на срок давности по делу.

Напомним, это далеко не первое уголовное дело в отношении бизнесмена. Еще в 2011 году Пресненский районный суд Москвы приговорил его к трем годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей за мошенничество с недвижимостью. В сообщении прокуратуры уточнялось, что в июне 2008 года Батурин продал дважды одно и то же нежилое помещение, получив деньги с двух покупателей. Ущерб оценили в 35,1 млн рублей.

В 2013 году уже Гагаринский районный суд Москвы осудил бизнесмена к семи годам общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей в доход государства за мошенничество и покушение на мошенничество. По первому эпизоду речь шла о займе на 250 тыс. евро, который, по данным прокуратуры, фигурант не намеревался возвращать. А по второму эпизоду Батурину вменяли попытку реализации подложных векселей, якобы выданных ему ЗАО «Интеко». Фигурант оценил векселя на более 5,6 млрд рублей, но получить деньги не успел, так как был задержан. Известно, что Батурин был освобожден 22 января 2016 года «с заменой неотбытой части наказания по приговору от 26.07.2013 года на штраф в размере 300 000 рублей».

Цитата из видео «Дуэль. Часть 1. Пусть говорят. 11.04.2011». Первый канал Виктор Батурин

Спор за акции

Виктор Батурин на сегодня объявлен банкротом как физлицо. Дело в отношении него инициировали еще в 2016 году. Тогда в арбитраж обратился бизнесмен Иосильзон.

Уже в августе 2016 года в отношении Батурина ввели этап реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов. В реестр включили претензии Станислава Иосильзона на сумму более 8 млн рублей.

Финансовым управляющим должника назначили Эренцена Манжеева, который позднее попытался через суд признать недействительной сделку по отчуждению 14 400 акций АО «Интеко», которые составляли 24% уставного капитала. Манжеев утверждал, что в 2019 году при внесении 100% акций АО «Интеко» в уставный капитал кипрской компании «Сертерра Лимитед» долей Батурина его сестра распорядилась с нарушением закона. В ходе слушаний заявлялось, что общий размер компенсации за спорные акции должен быть 13 256 076 720 рублей.

Первая инстанция отказала в иске, указав, что статус акционера не был доказан. При этом в рамках слушаний суд отклонил «заявление истца о фальсификации доказательств в порядке ст. 161 АПК РФ в связи с необоснованностью».

Евгений Начитов Елена Батурина

Осенью 2020 года в Девятом арбитражном апелляционном суде производство по спору было прекращено в связи с отказом истца от иска.

В целом было сделано несколько попыток посудиться за акции «Интеко». Например, тот же управляющий Манжеев в декабре 2019 года обратился в Тверской районный суд Москвы с иском о взыскании с Елены Батуриной в пользу ее брата стоимости «25% акций АО «Интеко» в размере 13 808 413 250 рублей и 3 227 763 886 рублей 28 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами».

До банкротства и сам бизнесмен несколько раз подавал иски, касающиеся акций «Интеко». Например, в 2012 году он неудачно пытался признать недействительной сделку купли-продажи 100% акций.

Из публикаций ряда СМИ известно, что из российских судов Батурин и его представители в последние годы также пытались перенести разбирательства по акциям в Австрию.

Активы Батурина

В ЕГРЮЛ за Виктором Батуриным на сегодня числятся доли в четырех коммерческих компаниях Москвы, Белгородской области и Краснодарского края, одна из которых «в стадии ликвидации» с 2018 года. Последнее — это ООО «Интеко-агротех», созданное в 2005 году для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. В этой фирме Батурин и директор, и единственный владелец.

Евгений Начитов Юрий Лужков и Елена Батурина

В Белгородской области у фигуранта сразу два актива: строительная компания «Интеко-агрострой», которая работает с 2004 года, и доля в ООО «Частное охранное предприятие «Барат-Белгород», работающее с 2003 года. ЧОП Батурин владел совместно с ООО «ЧОП «Барат», но оно было ликвидировано в 2013 году. ЧОП «Барат» принадлежал Елене Батуриной.

В Сочи бизнесмен владеет долей в компании «Матрица», учрежденной в ноябре 1999 года. Основной вид деятельности фирмы — предоставление вспомогательных услуг для бизнеса. Её директор с 2008 года — Игорь Рекубрацкий. Совладелец — ООО «Артмеханик» из Москвы, которое принадлежит АО «Интеко».