Решение Верховной рады, принявшей закон «О коренных народах Украины», в котором отсутствуют русские, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 2 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Нет, это уже не шиза, это что-то похлеще неё. Сказать, что они вместе с Зеленским больны на всю голову — это ничего не сказать», — указал Aleks K.

Многие пользователи отметили, что подобный документ вносит раскол в украинское общество, потому что Украина — многонациональное государство, в котором проживает огромное множество различных народностей.

«А как насчёт евреев? А молдаване, болгары, венгры, русины? Президент знает, сколько национальностей проживает на Украине? Это геноцид! Вернулся 1937 год. По-моему, в Раде чего-то приняли, чтобы принять такой закон. Такое могут только неадекватные люди, которые заняли кресло в Раде и пишут бред сивой кобылы», — считает Раиса Р.

Некоторые комментаторы отметили, что не понимают, какие критерии использовались при выборе коренных народов на Украине.

Николай Корнилович Пимоненко. Жертва фанатизма. 1899

«А по каким признакам будут определять? 137 национальностей живут на Украине. Народ переженился, национальности перемешались. Зачем нагнетать обстановку и без того уже крайне шаткую?» — задаётся вопросом Валентина Р.

Часть людей считают, что переживать по поводу данного закона не стоит, потому что он никак не изменяет подход по отношению к русским.

«Хватит цепляться к этому закону. Там и украинцев в списке нет. И русских, живущих там, это не волнует. У них перепись была 20 лет назад, при новой, скорее всего, большинство бывших русских запишется украинцами, чтобы не было лишних проблем», — предполагает Кирилл Д.

Ряд пользователей отметили, что такой документ вступает в прямое противоречие с конституцией Украины и ставит одни народы выше других. Отныне, считают люди, на Украине официально узаконено неравенство народов.

«Если Конституция Украины определяет равенство всех народов страны, то закон о коренных народах противоречит ей и не имеет никакого смысла. Остаётся только один резон: поделить население страны на «арийцев» и «неарийцев», — отметил Александр Б.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский рядом с Конституцией Украины

Нашлись и те, кто убеждён, что украинские власти уже на деле доказали, что они с радостью готовы устраивать геноцид собственного населения, посему подобные законопроекты имеют под собой совсем негуманные цели.

«Государство обязано защищать их от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия», — сами себе противоречат! Одним воду перекрыли, с другими воюют. Это ли не геноцид?» — пишет Михаил М.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором отсутствуют русские. Следующая инстанция на пути данного документа — президент страны Владимир Зеленский.