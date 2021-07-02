Компания Trump Organization, принадлежащая экс-президенту США Дональду Трампу, заявила о своей невиновности в деле о налоговых преступлениях. Прокуратура Нью-Йорка заявила, что с 2005-го по нынешний год компания и её финансовый директор Аллен Вайссельберг обманывали штат и город, уклоняясь от уплаты налогов путем сговора с руководителями высшего звена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

Прокурор Кэри Данн считает, что 15-летняя «масштабная и дерзкая» схема компании была «организована самыми высокопоставленными руководителями», включая финансового директора Вайссельберга.

На данном этапе расследования обвинения самому Трампу предъявлены не были. Прокуратура Нью-Йорка, открывшая расследование, утверждает, что политика не сыграла никакой роли в решении о предъявлении обвинений.

Однако адвокат Trump Organization Рон Фишетти заявил, что единственной причиной, по которой окружной прокурор возбудил дело, является сам бывший президент. «Я никогда не видел, чтобы офис возбуждал подобное дело, и, честно говоря, я поражен. Окружной прокурор должен быть аполитичным, но все знают, что единственная причина, по которой они возбуждают это дело, — это Трамп», — сказал Фишетти в интервью для Fox News.

(сс) Bin im Garten Трамп-тауэр

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.

«Для любого беспристрастного человека совершенно очевидно, что они никогда не преследовали организацию Трампа или самого Трампа, пока он был частным лицом. Все началось в тот день, когда он решил стать президентом. В болоте есть очень влиятельные люди, которые хотят, чтобы Трамп ушел, чисто и просто. И CNN нужно о чем-то говорить», — пишет guest3333.

«Забавно, что это произошло сразу после того, как у Джулиани отозвали лицензию на юридическую практику в Нью-Йорке. Можно сказать, очевидная гнусная тактика. Хороший шахматный матч, могу поспорить, что скоро будет ошеломляющий ход. Так смешно!» — указывает @Smac19701 на адвоката Трампа Руди Джулиани.

«Наверное, в стране нет такой организации, которая, если бы вы прошлись по ее чекам мелкой гребенкой в поисках преступления, оказалась бы чиста. Предъявление обвинений — это то же самое, что подать на кого-то в суд, оно ничего не значит без обвинительного приговора. Налоговое законодательство. lol», — отмечает GetAClueOr10.

«Обвинения настолько никакие, что они даже налоговую службу не задействовали», — подчеркивает Cravitz.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«Важно помнить, что Организация не была осуждена присяжными за преступления. Поэтому еще слишком рано осуждать Организацию Трампа как налоговых воров. Поскольку некоторые из предполагаемых налоговых хищений имели место во время конфликтов в Ираке и Афганистане, было бы заманчиво, но несправедливо осудить Trump Organization за то, что они набивали свои карманы украденными налоговыми доходами, в то время как наша страна находилась в состоянии войны и гибли американские солдаты. Давайте воздержимся от осуждения и доверимся нашей правовой системе», — предлагает TexasGuy11.

«Это было бы смешно, если бы не было так прозрачно и жалко. Левые сделают все возможное, чтобы продолжать клеветать на Трампа и убрать его, потому что они не без оснований опасаются возвращения Трампа на пост президента в 2024 году. Это не сработает. Эти обвинения довольно слабые», — указывает MeritocracyRules.

«Если бы Трамп не был избран президентом, то не было бы никаких обвинений. Пока Дональд был успешен, полон милостей и щедрот, налоговые воротилы не замечали безобидных уклонений от уплаты налогов. Нарушителей закона, подобных Дональду, следует преследовать в судебном порядке. Но налоговые органы также должны быть привлечены к ответственности за то, что они закрывали глаза на нарушения закона, совершаемые Трампом на протяжении многих лет», — верит pintoflounder801.

«Даже MSNBC говорит, что корпорации обычно не обвиняются в таких налоговых махинациях. Последняя попытка не дать Трампу баллотироваться в 2024 году, я полагаю», — пишет Dcole001.

(сс) Epicgenius Трамп-тауэр

«Мы все знаем, что это срежиссированный политический и медийный удар, чтобы Трамп продолжал тушить небольшие пожары и отвлекся от чего-то важного — например, от проблем экономики и южной границы», — объясняет liberalhypocrisy187.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в США решили созвать Большое жюри для того, чтобы определить, стоит ли предъявлять экс-президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения в рамках расследования по Trump Organization. Инициировал созыв коллегии присяжных прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Адвокаты компании утверждают, что в основе разбирательства лежат политические мотивы.