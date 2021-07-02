Видеозапись, на которой запечатлён конфликт в одной из гостиниц в Анапе, где на просьбу навести порядок в комнате и убрать песок в номере хозяйка гостиницы взяла швабру и, пока мыла пол, нецензурными выражениями обругала гостей, стала поводом для жаркой дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 июля в социальной сети Facebook.

Лев Лагорио. Черное море. 1891

«Вот поэтому я давно на наши курорты ни ногой. Или Турция, или посижу лучше дома», — пишет Larisa N.

Многие пользователи оказались не удивлены, почему многие туристы вдруг предпочли отдыху на российском юге внезапно открывшуюся Турцию.

«А потом жалуются, что все почему-то едут отдыхать в Турцию. Теперь видите разницу? Куда Турция и куда вот этот номер? Небо и земля», — указала Kerimli K.

Некоторые комментаторы отметили, что с хамством можно столкнуться в любой точке на планете Земля и не стоит мазать отдых в Краснодарском крае одной лишь чёрной краской.

«Вся разница в том, что по-русски вы поняли, что там бормотала эта женщина, а вот что там бормочут в Турции, Греции и Испании, мы просто не знаем. Везде всё одинаково», — поделился своим мнением Виталий П.

Наглая хозяйка. Цитата из видео на YouTube

Часть людей считает, что граждане в первую очередь хотят, чтобы те деньги, которые они заплатили за сервис, были отработаны в полном объёме. Но по факту они часто встречаются с буквальным обманом.

«Я голосую рублём. За что платить на нашем юге? За вот такие рыгаловки? За общение с такими невоспитанными людьми? За грязный пляж? За низкокачественную еду по московским, а то и выше, ценам? Твёрдое нет!» — заявил Миша П.

Ряд пользователей указывает на то, что отдых на российском юге может быть достойным, культурным и комфортным, просто надо знать места.

«Был на нашем юге пару раз. Если брать за пример Адлер, то тут вопросов нет, чисто, красиво и немного дорого. Но те смельчаки, которые намереваются отдыхать вне «цивилизации», по типу Лазаревского или Анапы, пусть пеняют на себя. В любом случае лучше посетить Крым, и лучше не в сезон», — написал Евгений Ч.

Нашлись и те, кто убеждён, что российский народ уже успел вкусить «запретный» плод комфортного отдыха с соотношением цена-качество. Теперь, познав иное, турист из России больше не поведётся на обман.

«Граждане России уже успели узнать, что такое хороший сервис, и они к нему привыкли. После такого отношения в эту гостиницу вряд ли кто ещё заселится», — считает Татьяна Ф.

Напомним, 1 июля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлён конфликт в одной из гостиниц в Анапе, где на просьбу навести порядок в комнате и убрать песок в номере хозяйка гостиницы взяла швабру и, пока мыла пол, нецензурными выражениями обругала гостей.