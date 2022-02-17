Британские и американские агентства поделились 1 июля информацией о «грубых методах», которые, по их утверждению, использует российская разведка для взлома облачных сервисов сотен государственных учреждений, энергетических компаний и других организаций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

В документе, составленном британским национальным центром по кибербезопасности, Агентством США по нацбезопасности, американским Агентством по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) и Федеральным бюро расследований США (ФБР), описывается работа ГРУ, которое связывают с крупными кибератаками за рубежом и попытками сорвать американские выборы 2016 и 2020 годов.

Директор по кибербезопасности АНБ Роб Джойс заявил, что кампания русской спецслужбы, «вероятно, осуществляется в глобальном масштабе».

В докладе, опубликованном на фоне волны кибератак на ключевые объекты инфраструктуры США, не раскрываются конкретные цели ЦРУ, но подразумевается, что хакеры атаковали сотни организаций по всему миру.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Cia.gov ЦРУ

«Неужели я один считаю, что доступ к ключевым объекты инфраструктуры не должен быть в «облаке»? Неужели я один считаю, что должны быть предприняты довольно экстраординарные меры, чтобы изменить стратегию использования такого типа программного обеспечения?» — пишет opaque5488.

«Всё именно так. Гибридные сети используются давно. Заметьте, что банки не взламывают!» — отвечает glsfbg.

«Первый вопрос, который у меня возникает: почему системы критической инфраструктуры вообще доступны через Интернет? Администраторы, которые это внедрили, должны быть уволены. Далее Microsoft и Google должны нести ответственность за то, что делается с их продуктами. Так же, как и производители оружия, верно?» — отмечает Bennys5149.

«Если АНБ знает, как их взламывают, — что же они не принимают контрмеры? Просто спрашиваю», — интересуется glsfbg.

«Вау… АНБ… Почему бы вам не объяснить ВАШИ методы взлома, которыми вы пользуетесь для взлома американских граждан, журналистов и людей, которые не придерживаются вашей политической идеологии??? Давайте начнем с этого», — советует tobadforyou.

США АНБ штаб-квартира

«Кто-нибудь может объяснить, как Россия взломала ноутбук Хантера (сын президента США Джо Байдена)?» — спрашивает Nevarllik.

«Тем временем АНБ само взламывает все электронные письма, тексты и телефонные звонки американцев. Большой брат слушает…» — пишет quidmevexari.

«Россия? Как у них хватает времени следить за Россией, если они читают все текстовые сообщения Такера Карлсона?» — указывает FoxNewsConsumer#9141 на недавний инцидент с ведущим Fox News, который обвинил АНБ в слежке.

«Лучшие компьютерные хакеры в мире — русские. Между тем Америка всё еще использует для обеспечения безопасности компьютеры Commodore 64. Пора повышать уровень безопасности», — отмечает angryabe.

«Скорее всего, это было наше собственное ЦРУ. По приказу куратора Байдена, который снова дергает за ниточки», — подчеркивает HomeoftheBills.

Как сообщало ИА REGNUM, в США и их сателлитах регулярно заявляют о кибератаках «российских спецслужб». Ни одного доказательства ни по одному из фактов не было предоставлено до сих пор.