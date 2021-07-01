Заявление спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая о том, что альянс сохранит представительство в Чёрном море, несмотря на позицию России, вызвало обсуждение среди пользователей интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Эдвард Дункан. Английский флот атакует китайские суда в 1841 во время Первой опиумной войны. 1843

»Фашисты в 43-м тоже хотели, чтобы СССР понял, что они не отступят», — напомнил Илья М.

Многие пользователи пришли к выводу, что провокация с британским эсминцем всё-таки, хоть и отчасти, но увенчалась успехом и корабли НАТО в Чёрном море засели теперь надолго.

«А вот и одна из целей провокации вскрылась! Нужен был предлог, чтобы остаться. Вот его и создали!» — пишет Марсель З.

Некоторые комментаторы отмечают, что Североатлантический альянс в любом бы случае остался в акватории Чёрного моря, потому что три участницы этой структуры имеют здесь свою береговую линию.

Stockpholio.net Черное море. Цветение фитопланктона

«А как они уйдут-то? Это физически невозможно. Ведь три черноморских государства состоят в НАТО. Это Турция, Румыния и Болгария», — отметил Максим Б.

Часть людей считает, что британское правительство потеряло чувство реальности и совершает крайне неразумные действия, которые в итоге могут стать прологом к большой неприятности для всего мира.

«На «Дефендере» были камикадзе. Знали, на что идут, и готовились. Вообще, такое впечатление, что в туманном Альбионе все обкуренные. Секретные доки на остановке валяются. Просто им оттуда западло сразу уходить. Да и отмашки ещё не было от Байдена. Небось, свои корабли он под обстрел не подставит. Сателлитов науськивает», — считает Ирина А.

Ряд пользователей указывают на то, что Соединённые Штаты, которые потакают своим союзникам в их провокационных действиях, окажутся в результате один на один с российскими военными.

«Не страшно. В случае заварухи все эти «союзники» быстренько драпанут, оставив США в гордом одиночестве. Им нет резона гибнуть за интересы «исключительных», — указал Лёнька П.

Defence Images HMS Defender

Отдельные комментаторы убеждены, что России достаточно единожды запустить в сторону натовского корабля ракету, после чего альянс навсегда исчезнет из акватории Чёрного моря.

«Да взяли, ракетой по кораблям НАТО долбанули один раз жёстоко, но справедливо, и всё, больше не полезут. Запад же специально провоцирует на реакцию Россию, а мы всё в дипломатов играем. А вот Запад не стал бы играть в дипломатию», — поделился своим мнением Виктор У.

Напомним, 1 июля спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил в интервью грузинскому «Первому каналу», что альянс сохранит представительство в Чёрном море, несмотря на позицию России.