



Иван Шилов ИА REGNUM Собачий вопрос

Заявление пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти о том, что мужчина, на которого напали две бойцовые собаки без намордников, считает инцидент случайностью и претензий ни к кому не имеет, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 2 июля в социальной сети «ВКонтакте».

»Как же достали эти дебилоиды с потенциально опасными породами, которые выгуливают такие скотобазы без намордников и где-то без поводков. Мне в лифте одна такая «хозяйка» с питбулем без намордника сказала: «Он не кусается». Честно, сама собак не боюсь, но ребёнок побаивается, чего собаки не любят. И никогда не знаешь, что может спровоцировать незнакомую собаку. Ведь если что, такая хозяйка даже не справится с этой собакой с такой мускулатурой и хваткой, будет стоять в стороне и причитать. На просьбы просто надеть намордник для общего спокойствия — ноль эмоций. Вот и приходится даже в лифте обходить таких по стеночке. Это разве нормально?» — задаётся вопросом Kamen V.

Многие пользователи напуганы, что подобные нападения бойцовых собак без намордников происходят всё чаще и чаще, но никто даже не пытается как-то исправить ситуацию.

«Закрывать таких хозяев за решетку надо, года так на два. А бешеных псов на эвтаназию. Сколько можно уже?! Гуляют с такими псами и без намордника. Жесть какая-то», — пишет Валерий Н.

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Некоторые комментаторы заявили, что необходимо ввести уголовную ответственность для хозяев опасных пород собак за нахождение их питомцев без намордников.

«Должно быть так: вывел собаку без намордника, значит, совершил подготовку к умышленному убийству, со всеми вытекающими», — считает Сергей Д.

Часть людей считает, что достаточно ввести крупные штрафы. Если люди начнут беспокоиться за свой кошелёк, то подобных инцидентов станет радикально меньше.

«Постоянно вижу, как выгуливают собак без намордников. Пока не введут штраф в 10 или 20 тысяч рублей за каждый подобный факт, так и будет продолжаться этот беспредел!» — поделился своим мнением Виталий Ч.

Ряд пользователей указал на то, что, даже будучи собачниками, они выступают за ужесточение ответственности для владельцев бойцовых собак.

«Нужны реальные законы нам, об ответственности хозяев за своих питомцев. Я сам собачник, но законы не должны носить только запретительный характер», — указал Дмитрий З.

Отдельные комментаторы отметили, что каждому гражданину лучше иметь при себе, будучи на улице, средство самозащиты. Просто на всякий случай, мало ли что.

«Поэтому я и ношу с собой перцовку. Однажды меня это спасло от домашних собак, которые напали на меня, а хозяева стояли и смотрели. А когда я расправился с собаками и хозяева получили нежданчик, я просто подошёл и раздал каждому по хлеборезке», — написал Владимир К.

Напомним, 1 июля пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщила журналистам, что мужчина, на которого напали две бойцовые собаки без намордников, считает инцидент случайностью и претензий ни к кому не имеет.