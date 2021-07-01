1 июля некая Ирма Крат (в прошлом «активистка» так называемого Майдана) в кулуарах Верховной рады напала на депутата Рады из фракции «Слуга народа» Никиту Потураева. На своей странице в социальной сети Facebook она пояснила, что сделала это в связи с законом о рынке земли.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961 На Украине

«Я же предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло», — написала женщина.

В комментарии изданию «Страна.ua» Крат рассказала, что объект для нападения выбрала случайно. Перед собой женщина ставила задачу, чтоб это был депутат из фракции «Слуга народа».

«Перед тем как ударить, я уточнила, точно ли он со «Слуги народа», чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся, и я добавила ему еще сумкой по голове», — рассказала она.

Sluga-narodu.com Никита Потураев

Крат сказала, что объяснила депутату, что если они сейчас не задумаются, что «принимают немного не те законы, которые нужны украинцам, — осенью их вынесут вперед ногами».

Инцидент в украинском парламенте обсудили зрители каналов НАШ и «112 Украина» в социальной сети Facebook. Также инцидент обсудили в социальной сети Facebook на странице заместителя главного редактора издания «Страна.ua» Светланы Крюковой. Многие отметили, что скоро будут ко всем депутатам указанной фракции применять меры физического воздействия.

«А активистка эта тоже пиар устроила. Можно подумать», — написала Larisa N.

«Начало есть. Я думаю, их скоро все и везде будут [бить]», — отметил Александр.

«Героя Украины ей за такое!» — пишет Олеся Ш.

«Нужно было хорошо подготовиться, а то даже сумочкой по морде не достала», — отреагировала Наталья Б.

«Давно пора давать. Терпим долго», — добавила Inna B.

«Ему бьет морду девушка? Нормальный человек после такого бросил бы всё и ушел. Когда вы нажретесь?» — отреагировал Александр К.

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР «У меня не казённая морда!»

«Тётка его стоит! Судя по биографии. Им бы обняться», — написала Римма Ш.

«Глядя на его спокойную реакцию, создаётся впечатление, что она его уже не в первый раз метелит», — пишет Tatiana N.

«Она тоже не совсем психически стабильна, но иногда способна на неплохие поступки, оказывается. А как она в Раду попала? Или там уже как проходной двор?» — поинтересовалась Арина Р.

«Да разве это напала?! Попиарилась разве что», — отметил Oleksandr Stanisław L.

«Люблю наблюдать, когда жабы с гадюками встречаются», — пишет Виктория К.

«Это только начало, дальше и поля гореть будут, и стрельба будет, ягодки впереди…» — отметил Афанасий А.

«Драки будут знатные. Широкомасштабная спекуляция землёй с огромными оборотами денег. Одна из последних афер», — написал Зыгмунд Н.

«Редкий случай, когда русскоязычные в чём-то согласны с этими крестьянами. Рынок земли открывать было нельзя», — пишет Andrzej S.

«Она, конечно, прибабаханная, но в фэйс засадила правильно!..» — подытожил Eltanin D.

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