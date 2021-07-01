Сегодня, 1 июля, принц Гарри и принц Уильям вместе открыли памятник принцессе Диане, их покойной матери. Памятник поставили в самом тихом месте Кенсингтонского дворца как символ наследия и бывшего дома. Сегодня принцессе Диане должно было исполниться 60 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия. Вспышка с тыла

Агентство Sky News написало в Twitter: «После очень публичного разлада видеть Уильяма и Гарри вместе было возвращением в прошлое».

Многие пользователи не согласились с мнением Sky News, сказав, что никаких публичных ссор между братьями не было, лишь британские СМИ придумывали истории. В комментариях считают, что даже если у братьев были разногласия, это нормально.

«Я не помню, чтобы они ссорились на публике. Всё, что я видел или слышал, были «королевские эксперты» и «королевские источники», которые говорили, что был разлад», — отметил @JonquilLucy.

«Разлад никогда не был публичным, он создан медиа», — написал @pippip343.

«У братьев разлад. Шокируюший ужас. Это разве не нормальная жизнь на крестьянской земле?» — написал @j_sapier.

Большинство пользователей порадовались за принцев, написав, что принцесса Диана оценила бы их поступок.

Paisley Scotland Принцесса Диана

«Это замечательно — видеть, как они улыбаются и ладят друг с другом. Их мама улыбнётся им и останется в спокойствии», — прокомментировал @eliijahfifi.

«Красивая статуя, Диана гордилась бы своими мальчиками», — считает @Jessica_Poetica.

Ряд пользователей оценил внешний вид статуи и расположение, отметив оригинальность концепции.

«Прелестно, что статуя Дианы поставлена лицом к дому…» — написала @victoriaarbiter.

«Выглядит хорошо… со вкусом. Потерять ее было и шокирующе, и душераздирающе», — прокомментировал @HeadOfExaminers.

«И у нее есть компания детей, чтобы она никогда не была одна, и средь бела дня, и под луной. Это великолепно», — отметил @OneMoreTime82.

Среди комментаторов есть и те, кто считает, что лицо у статуи не похоже на лицо Дианы и что весь проект — полное разочарование.

«Я достаточно расстроен ею. Едва похоже на нее, так же легко она может быть и Джули Эндрюс или Терезой Мэй. Пустая трата денег», — написал @janhoppo.

«Без обид, но вообще на нее не похоже», — считает @Chrisw 1 .

«Я рад, что я не один считаю это огромным разочарованием», — прокомментировал @swithrington.

Официальные представители королевской семьи заявили, что памятник представляет «универсальность и влияние работы принцессы на поколения».

У некоторых пользователей возник вопрос: «Кто платил за сооружение памятника — короли или крестьяне?«

Цитата из видео на YouTube Памятник Принцессе Диане

»Мне интересно, кто заплатил за него. Вот бы у всех братьев и сестер, которые потеряли свою любимую маму или отца, был шанс открыть памятники в их память», — написал @RundfunkEuropa.

Несмотря на большое количество негативных комментариев, в которых пишут о неравенстве принцев и обычных людей, некоторые пользователи поддерживают Гарри и Уильяма.

«Забудьте про все остальное, эти два мальчика потеряли свою маму, я уверен, что сегодня эмоциональный день для них обоих. Надеюсь, они смогут залечить свои раны», — написал @KimPric46068027.

«Ни один ребенок не должен открывать памятную статую в честь своей матери, чья жизнь была так трагически окончена в таком раннем возрасте. Гарри сейчас в том же возрасте, в котором была Диана, когда она умерла, а Уильяму на три года больше. Душераздирающе. Милая статуя, но в душе им очень больно!» — считает @Ade_C_B.