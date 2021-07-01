Военно-морской флот США отложил в дальний ящик планы по созданию футуристического оружия, которое с помощью электричества стреляло бы снарядами со скоростью, в семь раз превышающей скорость звука, сообщает The Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ВМФ США

ВМС США потратили более десятилетия на разработку электромагнитного оружия и даже рассматривали возможность его установления на новые эсминцы класса Zumwalt, построенные на верфи Bath Iron Works в штате Мэн.

Однако министерство обороны решило сосредоточить внимание на гиперзвуковых ракетах, чтобы не отставать от Китая и России. По этой причине ВМС США потеряли большую часть финансирования.

«Программа на данное время мертва», — сказал Мэтью Кэрис, аналитик по вопросам обороны из консалтинговой компании Avascent Group.

По его словам, потеря финансирования говорит о том, что существуют проблемы как с внедрением технологии, так и с дальностью полета электромагнитных снарядов.

Решение ВМС о приостановлении исследований освобождает ресурсы для проектов гиперзвуковых ракет, систем направленной энергии, например лазеров, и систем радиоэлектронной борьбы.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

Militaryarms.ru Гиперзвуковая ракета Ю-71

«Лол. Они добавили «чтобы не отстать от Китая и России», чтобы создать впечатление, что они делают это для блага американского народа», — отметил Sharam.

«Подождите, мы разрабатывали сверхзвуковые электромагнитные пушки и остановились? Десятилетний ребенок во мне очень разочарован», — иронизирует @sailorspork.

«Они не могли исправить проблему, что он разрушался при каждом выстреле. После определенного количества выстрелов пистолет становился бесполезным. Он расплавляется», — объясняет @Kosh800.

«Бесконечные патроны — это всё еще прекрасная мысль», — пишет @TimothyGugerty.

«Но эти пушки были нашим единственным шансом при вторжении Кайдзю (японского монстра)», — разочаровывается @CardinalShadow.

«Не отставать, НЕ ОТСТАВАТЬ? США тратят на оборону больше, чем ведущие 10 стран, и всё только для того, чтобы не отстать?» — спрашивает @iliasalberto.

«Хорошо, что вооруженные силы США больше, чем другие 32 страны вместе взятые!» — пишет @OU7P4ND3R3D.

«С небольшим опозданием», — считает @bigleestevie.

«Так очевидно, что это блеф», — уверен @Tempy_Town.

«Во что бы то ни стало давайте продолжать использовать оружие убийства», — пишет @NJinPTR.

Борис Анисфельд. Четыре всадника Апокалипсиса. 1946

«Это похоже на гонку за то, кто первым сможет уничтожить цивилизацию и всю планету. Возможно, вместо этого мы могли бы объединиться, чтобы создать более мирную и приятную планету для всех», — подсказывает @methisaddress1.

Как сообщало ИА REGNUM, требование США отказаться от российского вооружения — это признак недобросовестной конкуренции. Об этом 9 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, официальные лица США, которые заявляют о введении санкций за покупку российского вооружения, изобличают себя апологетами недобросовестной конкуренции.

Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Вашингтон может ввести санкции против стран, которые купят российское или китайское вооружение.