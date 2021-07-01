Мировые лидеры не часто собираются с единственной целью инвестировать в развитие женщин, пишет The New York Times в статье о конференции ООН, в ходе которой страны договорились выделить на кампанию по гендерному равенству $40 млрд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В последний раз подобная конференция прошла в 1995 году в Пекине. Тогда американский политик Хиллари Клинтон, в то время первая леди США, выступила с теперь считающейся легендарной речью о правах женщин. В 95-м ее слова казались слишком резкими, так что в Белом доме Клинтон попросили подобрать выражения помягче. Китай даже прекратил трансляцию ее выступления по радио в своей стране, оборвав на полуслове.

Более чем через два десятилетия мировые лидеры собрались в Париже в среду, 30 июня, чтобы сформировать новые амбициозные цели по достижению равенства полов, отмечает издание. В этот раз речь шла о внушительном финансировании.

Политические лидеры, директора корпораций и активисты собрали $40 млрд ради достижения гендерного равенства, что, скорее всего, стало самой большой суммой, когда-либо выделенной на решение данного вопроса.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Средства пойдут в институты, фокусирующиеся на женском развитии, а также на борьбу с насилием над женщинами, которое выросло во время пандемии коронавируса.

«Женщины составляют лишь одну четверть тех, кто работает менеджерами, они составляют одну четверть парламентариев во всем мире, они составляют одну четверть тех, кто ведет переговоры по изменению климата, менее одной четверти тех, кто ведет переговоры по мирным соглашениям. Одна четверть — это не равенство. Равенство — это половина», — сказала на церемонии открытия исполнительный директор cтруктуры Организации Объединенных Наций «ООН-женщины».

Американские пользователи обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Когда в мире наступит #ClimateEmergency (Экологическое ЧП) и нас уже будет не спасти, все будут радоваться гендерному равенству, вымирая и поедая друг друга», — пишет @kumar_vvr.

«И никто не спасает землю от изменения климата. Великолепные приоритеты», — осуждает @ronove 56 .

«А теперь скажите, что вопрос равноправия — это вопрос денег», — просит Cleante.

«К ужасу левых три последних научных исследования доказывают, что чем более эгалитарной становится страна, тем больше различие между мужчинами и женщинами. Полная противоположность тому, что они надеялись найти», — указывает @kevinicss.

«Все плохо в США. Закон о равенстве НЕ прошел голосование в Сенате !!! Слава Богу, что не прошел!!!» — считает Tina Summers.

«Отличные новости. Интересно, сможет ли проблема расизма когда-нибудь привлечь столько денег?» — интересуется @BameFor.

«Было бы неплохо, если бы часть этих средств пошла на помощь #АмериканскимЖенщинам, чтобы помочь положить конец #женоненавистничеству в США. В США идет #война с женщинами, но мы направляем наши налоговые доллары и частные пожертвования в другие страны. Нам нужна #помощь в #Америке», — пишет @RevolvingDoorHR.

«23 миллиарда из налогов и ни цента, потраченного на решение мужских проблем», — подчеркивает milligan.

«Вопрос в том, куда пойдут эти 40 миллиардов долларов? Существует так много организаций, возглавляемых женщинами, которые стремятся сделать мир лучше для женщин, и нам не хватает финансирования. Пойдут ли эти деньги в нужное место? К людям, которые знают решения, но не имеют финансирования? Вот в чем вопрос», — отмечает Feliberance.

Al Jazeera English Женская школа. Сектор Газа

«Откуда появились все эти деньги, бюрократы?» — интересуется @Referik_Klaas.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд США в понедельник, 7 июня, отказался рассматривать коллективную просьбу о включении женщин в лотерейную систему военного призыва. В суде заявили, что Конгресс все еще обсуждает данную возможность.

Суд отклонил петицию Национальной коалиции мужчин, которая требует поменять систему, в настоящее время требующую, чтобы все мужчины от 18 до 25 лет регистрировались для потенциальной военной службы в условиях национальной опасности.

В коалиции считают, что установленный в 1981 году запрет на участие женщин в боевых действиях должен быть устранен в свете продолжающейся интеграции женщин в вооруженные силы страны.

На данный момент женщин в США не призывают согласно закону о регистрации по половому признаку, и коалиция хочет изменить это.