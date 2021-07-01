Заявление экс-посла сепаратистского Косово в США Вьори Читаку о том, что в битве на поле Косово против Османской империи в 1389 году участвовали не сербы, а «балканское войско», полностью ненаучна, и поэтому бессмысленно обсуждать или критиковать эти слова с научной точки зрения. Об этом ИА REGNUM заявил сербский историк Марко Пейович.

Адам Стефанович. Косовская битва. 1870

Напомним, что Читаку на своей странице в «Твиттере» отреагировала на поздравление, которое 28 июня направил сербскому народу по случаю праздника Видовдан бывший спецпредставитель США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл. Она «просветила» американского политика, объяснив ему, что битва на поле Косово, которая произошла в этот день в 1389 году, не была битвой сербского народа против османов. «Там участвовало балканское войско, которое боролось против османской экспансии. Эта битва стала главным мифом, который подкармливает сербский национализм с XIX столетия и всех нас держит в заложниках», — сообщила Читаку.

Стево Тодорович. Собор в Призрене перед Косовской битвой. 1899

«Исторические факты предельно ясны: во главе этого «балканского войска» стоял князь Лазарь Хребелянович, «государь сербских и придунайских земель». Плечом к плечу с ним сражался и его зять — «господин» Вук, а войска послал и Твртко I Котороманич — «король сербских земель, Боснии, Поморья и Западных стран». Нет никакого научного смысла отрицать сербский характер войск, которые сражались против османов. Как говорят, против истины не попрешь. Наука по этому поводу не сомневается, опровергать подобные утверждения — значит просто тратить время впустую», — заявил Пейович.

По словам эксперта, нельзя терять из виду тот факт, что современные нации как раз определяет коллективная память о прошлом и что эта память часто заполнена легендами и мифами, но историческая наука оперирует объективной картиной, свободной от мифов. Поэтому, продолжил он, если бы Вьора Читаку критиковала мифическую часть предания о битве на Косовом поле, мы могли бы воспринимать ее заявление как желание внести вклад в объективное прочтение истории. Но она попыталась опровергнуть то, что в научном смысле четко доказано, отметил Пейович.

«Поэтому заявление госпожи Читаку нужно воспринимать как политическое. Речь идет о нападках на научные факты, которые ей не по душе. К сожалению, она в этом не одинока, и это как раз тот момент, который всю эту историю превращает в серьезную проблему. Попытки переписывания истории мы сегодня наблюдаем на всем балканском полуострове», — подчеркнул сербский историк.

Александр Добрич. Милош Обилич. 1861

Пейович напомнил, что в Хорватии открыто отрицают значимость и масштабы концлагеря Ясеновац времен Второй мировой войны. Власти страны пытаются уменьшить как количество жертв этого лагеря, так и пересмотреть их национальный состав, искусственно занижая количество убитых сербов и подчеркивая еврейские и хорватские жертвы.

«В духе заявления госпожи Читаку, не исключено, что в скором будущем мы услышим о том, что Ясеновац был концлагерем, в котором пострадали «балканские народы», и что сербы были не основными его жертвами», — допустил Пейович.

Историк также обратил внимание на то, что в Хорватии в последнее время предпринимаются попытки «обелить» нацистское усташское движение времен Второй мировой, уравнять усташей с четническим движением в Сербии или по сугубо прагматичным причинам подчеркнуть «хорватский характер» партизанского движения.

Марко Пейович «Если мы заглянем глубже в историю, то увидим, что в Хорватии часто отрицают факт проживания сербов на этой территории в прошлом. Систематический и долгосрочный характер хорватского исторического ревизионизма действительно пугает, а плоды этой работы отчетливо заметны в Черногории, которая грубо копирует хорватскую модель ревизии истории. Там отрицают свою собственную, черногорскую историю, занимаясь упорной зачисткой следов сербской идентичности из исторической памяти и ее подменой на «монтенегринскую» идентичность. Это вызвало в стране нарастание внутреннего конфликта, который в данный момент решен в пользу тех, кто не хотел бы менять прошлое. Но нельзя сказать, что этот вопрос в Черногории закрыт».

По словам сербского эксперта, в этом же русле развиваются и попытки пересмотра истории в сепаратистском Косово, где власти в Приштине после изгнания сербского населения и уничтожения большей части сербского культурного наследия пытаются уцелевшие православные монастыри провозгласить албанскими.

«Единственный способ это сделать — это переписать прошлое. Поэтому нападки Вьори Читаку на сербский характер Косовской битвы не удивляют — это часть одного и того же нарратива, который сепаратистское Косово копирует у Хорватии и Черногории. Подобные явления мы сегодня наблюдаем также в Боснии и Герцеговине, в Северной Македонии и в Болгарии», — отметил Пейович.

Урош Предич. Косовская девушка. 1919

Речь идет не только о балканской проблеме, и об этом отчетливо свидетельствуют усилия, которые предпринимает Запад для того, чтобы уменьшить значимость и роль России во Второй мировой войне, продолжил эксперт. Конечная цель этих попыток — отождествить СССР с Германией, а Сталина с Гитлером, полагает он.

Марко Пейович «Если мы вернемся еще глубже в прошлое, то увидим, что есть европейские историки, которые стараются уменьшить значимость Российской империи в Европе, настаивая на ее самодержавии, бедности и бесправии народов. Они игнорируют все, что не вписывается в эту картину. Нападки на русскую идентичность ведутся через отрицание того факта, что Киев стоял у истоков Российского государства, через утверждения о том, что Киевская Русь — это начало государственности сегодняшних украинцев, а Россия начинается только с Москвы.

Пейович подчеркнул, что везде применяется один и тот же принцип: навязать населению новую картину мира с помощью ненаучного прочтения прошлого, разрушить старую истину и создать новые мифы. Смысл всего этого процесса — усилить новые нации и ослабить фундамент тех наций, который не вписываются в желаемое мироустройство, считает он.

«Потому борьба против подобных явлений является не вопросом выбора стороны в геополитических конфликтах, а прежде всего вопросом защиты принципов научного мышления, мировоззрения, свободного от догм. Это обязанность прежде всего образованной элиты всего европейского общества. Если мы смиримся с тем, что ложь можно принимать за истину, тогда завтра мы не сможем выбирать, какие исторические факты выживут, а какие нет», — подытожил Марко Пейович.