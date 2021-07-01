Слова президента России Владимира Путина о «военном освоении» Украины говорят о беспокойстве Кремля по поводу интеграции соседней страны в структуры ЕС и НАТО. Зеленский называл это проявлением «навязчивой идеи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка. НАТО. Украина

«На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф», — заявил он.

Читайте также: Зеленский назвал «навязчивой идеей» реакцию РФ на интеграцию Украины в НАТО

Заявление украинского лидера в социальной сети Facebook обсудили на страницах украинских каналов «Первый независимый» и «112 Украина», а также на странице издания «Шарий.net». Многие из комментирующих указали на то, что НАТО является враждебным России блоком и это нужно понимать.

«Неужели никто не понимает, что Россия не допустит, чтобы в Украине стояли натовские войска и американские ракеты?» — поинтересовался Григорий Д.

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

«Россия относится к НАТО как к потенциальному военному противнику. Этот военный блок участвовал в ряде войн и военных операций, которые привели к развалу и миллионным жертвам: Ирак, Ливия, Сирия, Югославия… и уже приблизился вплотную к её границам. Зеленский постепенно превращает территорию Украины в военный полигон, заманивая сюда военный контингент НАТО для учений и строительства военных объектов и биолабораторий», — написал Юрий Д.

«Кто-нибудь, выведите его из образа императора, а то он наговорит…» — отреагировал Vovan N.

«Только вступим, и будет повод России расширить свои территории!..» — отметил Олег Х.

«Дурачок. Не понимает, что это НАТО боится Россию», — добавил Вадим Н.

«НАТО официально заявили, что Россия — враг», — пишет Олег П.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

«Великий авторитет в мировой политике высказался», — добавила Татьяна А.

«А что же он сам с*ыт, когда Россия на своей территории учения проводит? Страхи детства? Тоже шкаф?» — спросил Дмитрий А.

«Дядя, ты дурак? Вот объясните олуху своему, что НАТО создавалось как ответ Варшавскому договору. Почему НАТО до сих пор не уничтожено?! Теперь как ответ России?! А что слабо один на один? Надо кучей на одного, да к спине поближе?» — отреагировала Людмила Ч.

«А войны, которые развязали США и НАТО? А Югославия в центре Европы?.. А бомбежки мирных кварталов натовцами забыли?..» — спросил Юрий Х.

«В Ливии, Ираке тоже так говорили! А Югославия где?» — подытожил Александр Сергеевич Л.

Читайте также: Украина может сначала вступить в НАТО, а затем в ЕС — Кулеба