Пермяки обсуждают в соцсетях тему повышения цен на коммунальные услуги с 1 июля. Электричество для квартир с газовыми плитами подорожало с 4,25 рубля до 4,44 рубля за кВт•ч, для домов с электроплитами — с 3,1 рубля до 3,25 рубля за кВт•ч, тариф на горячую воду вырос на 3,4%, на водоотведение — до 27,14 рубля за кубометр. Цены на холодное водоснабжение и газоснабжение остались прежними. Не изменился и тариф на отопление. Эта информация в паблике «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте» вызвала эмоциональные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Люди недоумевают, почему с такой же скоростью и так же стабильно не увеличиваются зарплаты. Один из подписчиков предположил, что вслед за повышением тарифов зарплаты поднимут, но … у депутатов.

«Душат и душат с каждым днем всё больше и больше! После карантина никак не могу долг за отопление оплатить! А они еще повышают!» — негодует Люба К.

«Вакцину от бедности можно, пожалуйста!» — оставила комментарий Ирина У.

«Всё правильно — вакцина для бедных людей, бедных станет меньше», — оставил мрачный ответ Дмитрий П.

«Хорошо, что я на лето в деревню уезжаю. Экономия хорошая!» — поделилась опытом Анна З.

Информация о росте цен за коммуналку с 1 июля опубликована на многих интернет-площадках и находит неравнодушный отклик читателей.

«А чего зарплата не индексируется каждый год на 6−7%? Получается, мы год от года беднеем?» — вопрошает пользователь ресурса 59.ru.

Пустой кошелек

«Да даже если поднимут зарплату, то поднимут и на всё остальное, чтобы вы не видели, что стали богаче», — выразил свое мнение подписчик паблика «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

»Народу работать негде, а кто работает (в основном), тем зарплату много лет не повышают, а цены растут и растут на всё… Печаль печальная, что дальше?» — задается вопросом Светлана К.

Интернет-пользователи вспоминают времена, когда тарифы на ЖКХ не поднимались годами. Сейчас рост может быть и дважды в год, а могут и добавку сделать. При этом Цена растёт, а качество услуг и отношения падает прямо пропорционально.

«Объясните мне, пожалуйста, люди добрые, почему цены растут, а качество услуг всё хуже и хуже?» — попросила Алёна С.

Константин К. подчеркнул, что многие не понимают, что рост тарифов связан с необходимостью ремонта и реконструкции сетей для уменьшения аварийности. Это вызвало в ответ иронию. На что Константин отреагировал: «Ценообразование тарифа, видимо, не понимаете».

"Ценообразование и воровство — суть вещи разновеликие: второе в нашей сверхстранной державе уже далеко зашкалило за отметку «опасность»! Иллюстрацией тому многочисленные техногенные аварии по всей стране — советское оборудование своё отработало… Посмотрите фильм «Дурак» — там вся суть того, что происходит у нас во всех сферах…» — сказал оппонент.

«Какая к черту реконструкция? С каждым годом услуги всё хуже. Не говорю уже о качестве воды, которой скоро и умываться противно будет. Постоянные аварии, отключения. Они ржавые трубы меняют на менее ржавые — вот это реконструкция!» — возмущается другой комментатор.

Еще один комментатор обратил внимание на то, что на территории края находится четыре мощных электростанции: «Где договора, по которым они закупают электричество? Почему конкуренции нет для жителей?».

Тарифы ЖКХ

Другой интернет-пользователь считает, что для жителей России коммунальные услуги должны быть бесплатны, так же как общественный транспорт, медицина и образование.

«А ещё чтоб не работать и каждому по дворцу! Насмешил. Если платить из бюджета — так это тоже за наш счет, всё включат в налоги. Бесплатно ничего не бывает», — ответил оппонент.

«Ничего смешного! Вы правильно заметили, это всё должно из наших налогов оплачиваться! Государством! В этом случае не будет такого ежегодного роста цен. Государство себя никогда не даст обмануть!» — парировали ему в ответ.

«Бизнес тупо хочет стабильно иметь прибыль (кто может — закрепляет свое желание в законе), но не желает стабильно платить достойную зарплату тем, кто эту прибыль в итоге обеспечивает… Российский парадокс», — прокомментировала ситуацию с ростом цен Алиса Н.

«В сентябре выборы. Вот и делайте выводы — и голосуйте в соответствии с ними», — опубликовал совет Евгений М.