Как пресловутый «луч света» в темном царстве, на которое все более походит современная Россия и особенно собянинская Москва, сценарий «ковидников» из мэрии высветился так называемым «прогнозом» от «ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета». Предоставим слово первоисточнику:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Алексей Боровков (проректор по перспективным проектам. — В.П.), в случае реализации сценария, который отвечает средней, пятой кривой, число активных пациентов с коронавирусом составит примерно 225 тысяч человек, при этом примерная дата третьего пика — 19 сентября. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в середине сентября, такой прогноз дали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, сообщают «Известия». Разработанная ими математическая модель состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она дает возможность построить девять кривых распространения COVID-19, при этом первая кривая является самой пессимистичной, девятая — наиболее оптимистичной. Как рассказал изданию руководитель разработки модели (проректор по перспективным проектам. — В.П.), в случае реализации сценария, который отвечает средней, пятой кривой, число активных пациентов с коронавирусом составит примерно 225 тысяч человек, при этом примерная дата третьего пика — 19 сентября.

Г-н Боровков уже пытался работать Кассандрой в ноябре прошлого года, когда спрогнозировал пик заболеваемости в столице (из Питера, разумеется, виднее — или к власти не то чтобы ближе, а «неформальнее»?) на 13 декабря. Тогда на временном отрезке чуть больше месяца этот «звездочет» ошибся на декаду («пик» пришелся на 24 декабря). Сейчас он замахивается (или ему кто-то «грамотно» советует) на большее и вангует за два с половиной месяца, даже побольше. Рассчитав «математическими методами» погрешность на предыдущем примере, получаем промах размером в месяц. Но это так, к слову. А в чем же суть? А вот в чем.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров рассказал РИА Новости, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тысячи заболевших в сутки возможна в ближайшие дни, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля. По оценке эксперта, в начале июля количество ежедневных новых случаев заболевания начнет убывать.

«Если это произойдет, то примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень около 500 тысяч и затем начнет уменьшаться. То есть эпидемия пойдет на спад», — спрогнозировал Захаров.

Итак, в стране в целом эпидемия «пойдет на спад» уже в июле, а в столице «задержится» до 19 сентября, то есть аккурат до выборов. Как говаривал в свое время некто Горбачев, мы знаем, «где собака порылась». «Порылась» она именно в выборной тематике, с этим связаны все ковид-маневры и загогулины действующей власти. И единственной целью, которая перед этой «эпидемией» специфически понимаемой хитрости (или, скорее, натурального мошенничества), похоже, ставится — это любой ценой добиться приемлемого результата для ЕР; потому и информационное поле выборов поручили мониторить «Диалогу-регионам», связанным с собянинской мэрией. По пунктам.

Первое. Прогноз о том, что Россия с Москвой в динамике «заболеваемости» пойдут по расходящимся направлениям, находится не в ладах с формальной логикой. Разумеется, куда ей до «высоких» математических моделей (задействованных ради оболванивания сограждан), но все же. Простой взгляд на российскую и московскую официальную динамику, а тем более ее сравнительный анализ показывает, что удельный вес столицы в российской статистике снижается. На пике 19 июня Москва дала 9,120 тыс. ежедневных заражений, а Россия в целом — 17,906. То есть более половины всех заражений было в столице. Что сейчас? 21,042 тыс. на всю Россию 30 июня, а в Москве, на фоне устойчивого снижения во все последние дни, — 5,823 тыс. Иначе говоря, сегодня столица дает показатели, которые составляют менее трети от российских. Снижение настолько очевидно, что даже питерские «математические гении» отрицать его не возьмутся, даже несмотря на то, что есть ложь, большая ложь и статистика.

Minzdrav.gov.ru Врач перед посещением на дому больного коронавирусом

Получается что? Если показатели по России в целом в ближайшее время упадут, как кассандры пророчат, а московские вырастут, особенно к выборному сентябрю, то, значит, столица выйдет на второй пик в рамках третьей волны? Но это нонсенс, причем с точки зрения как логики, так и той же статистики, что ясно показывают цифры на официальном графике и в чем каждый может убедиться, просто зайдя в Яндекс. Более того, там же можно «с удивлением» узнать, что пики по России и по отдельно взятой от нее Москве в целом совпадают, что логично: Москва — часть России (как бы против этого ни спекулировали), и ее статистика входит в общероссийскую, давая в ней значительную долю. Но если следовать логике «питерских политехников», то в сентябре вся эта картина поменяется зеркальным образом, и необъяснимо резкий подъем ковида в Москве войдет в прямую противоположность с таким же резким спадом по России. Иначе говоря, вся российская динамика станет московской. Очевидная глупость. Но не только. Еще и профессиональная, как это помягче выразиться, нечестность и непорядочность. Прикрывшись высоколобыми выкладками, в которых большая часть сограждан ничего не смыслит и тем более не может их перепроверить, обводят их вокруг пальца. Выглядят примерно как спецназовец, избивающий на школьном дворе старшеклассника с применением приемов рукопашного боя. И на мифическую «четвертую волну» эту непорядочность не спишешь: из тех же официальных графиков следует, что интервал между «волнами» заболеваемости в обоих предыдущих случаях колебался в пределах четырех—пяти месяцев. Так с какой радости он между июлем и сентябрем «должен» сократиться до одного—двух месяцев. Потому, что «партия прикажет»? Нам, конечно же, расскажут про «ужасный» и неизученный «индийский штамм». А к сентябрю в предвыборной агитации сменят его на «Дельта-плюс», который, подписавшись за ЕР, охватит нас к выборам, заблокировав оппозицию. (Вот почему этот штамм не включили первым номером хотя бы в московский список, ведь было бы одновременно и эффективно, и честно). Вот мы и показываем, буквально «на пальцах», почему читатель, он же избиратель, не должен этому верить, если, конечно, не хочет впасть в устраиваемый «ковид-властями» массовый психоз на уровне Кащенко.

Как именно новые «корона-штаммы» подписывается за ЕР? Очень интересный вопрос. Итак, второе. Случайных совпадений не бывает. Если «политехники» называют 19 сентября, и это в действительности «совпадет», то, с учетом вышеприведенной их же ошибки на декаду в прошлый раз, это будет означать, что перед ними поставлена задача «активизировать» вирусную статистику именно к этой дате. Только не надо сказок про «усовершенствованный метод исследования»! Поскольку спекуляции на эту тему, несомненно, будут, существует большой спрос на альтернативные математические выкладки, доказывающие проблематичность «питерского» метода. Думается, за честными учеными у нас дело не станет, но готовится им нужно уже сейчас; обращаем на это внимание. У нас в конце концов Институт прикладной математики РАН имеется с признанными и авторитетными специалистами в своем коллективе.

А теперь: чем нас пугают «ковидоносные опричники» a la предводительница «малиновых пиджаков» (Роспотребнадзор, если кто не понял) Анна Попова и ее «единомышленник», глава мосправдепторга Алексей Немерюк? Блокировкой транспорта и магазинов — чтобы ни поесть, ни проехать? А чем пугает «старший по ковидлу» — мэр Собянин? Что или вакцинация, или локдаун? То есть и из дома не выйти тоже? И все это к 19 сентября? Для чего? Чтобы, во-первых, оставить дома пенсионеров. По сути не дать им участвовать в выборах, ибо ИКТ (информационно-коммуникационными технологиями), чтобы проголосовать дистанционно, они не владеют, нарушить запрет побоятся, а выездных «выборных ящиков» на всех не хватит. Как максимум допустить их к урнам за пределами участков, где нет наблюдателей и сфальсифицировать проще простого. Чем меньше избирателей взяли бюллетени — тем шире простор для махинаций. «Голосовать ногами» приемлемо в другие, менее судьбоносные времена. Во-вторых, с помощью рассадки по домам собянинский избирательный штаб, от которого он предусмотрительно дистанцировался, собирается исключить поствыборные протестные акции, любые, в том числе абсолютно мирные и законные; разгонять их можно будет не «по политическим» и буржуазно-классовым, а по эпидемиологическим мотивам. Разносят, понимаешь, заразу… В-третьих, регионы, где всех из ограничений выпустят, на этой почве постараются столкнуть и стравить с москвичами, исключив заодно подъезд людей в столицу, чтобы «как бы чего не вышло».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Что задумала власть, особенно московская, в целом? Которую, заметим, прикрывают сверху, иначе «питерские политехники» бы не впряглись. Нет у них такого интереса — поддерживать собянинщину и амбиции столичного режима, своих «заплечников» хватает. Г-н Собянин и его подручные очень хорошо понимают, что при полностью свободном голосовании, не обремененном ковид-ограничениями, ЕР в столице не то чтобы обязательно проиграет, но сильно просядет и провалится по сравнению с другими регионами. Такие замеры проводятся регулярно, и кое-что благодаря честным участникам этих замеров периодически утекает в СМИ. Мэру это испортит не только информационную картинку, но и реноме перед вышестоящим начальством, а следовательно и карьерные перспективы, которых он, по слухам, далеко не чурается. Еще хуже ситуация будет, если вспыхнут протесты. Вот и занят градоначальник тем, чтобы выстелить соломкой, а точнее закатать в асфальт на месте будущего падения все что можно. Подход комплексный, в духе автора «Великой перезагрузки» Клауса Шваба — «да поможет нам ковид!». Закрыть пенсионеров, отсечь непривитого избирателя — и если не перевернуть картинку, ничего хорошего не обещающую, то хотя бы подретушировать ее до приемлемых значений, не угрожающих сияющим перспективам. Внутренне Собянин, конечно же, убежден, что «помогает» федеральному центру, хотя на деле его в очередной раз подставляет. А чтобы не подставлять, не нужно было с самого начала вести себя «слоном в посудной лавке», зарабатывая «горячую любовь» москвичей, которая сегодня себя и проявляет.

Поскольку этот сценарий просматривается уже сейчас, то и откладывать подготовку противодействия ему идущей на выборы системной оппозиции не стоит. Предвыборная повестка, предлагаемая москвичам мэрской командой, ставит тему «ковидлы» в центр начинающейся политической борьбы. Перефразируя китайскую лексику, Москву поразил не эпидемиологический, а «политический вирус», носители которого окопались на Тверской. Критерием соответствия тех или иных партий и кандидатов народным интересам в Москве становится их отношение к ограничениям. Аргументация очень простая: нельзя голосовать за людей, нарушающих и оправдывающих злостные нарушения конституции. А партиям, выступающим против этой повестки, прежде всего КПРФ, было бы правильно максимально активизировать усилия именно в этом направлении, сыграв на опережение реализуемому сценарию. Побольше принципиальности и поменьше «компромиссов» с «ковидаторами-вакцинаторами». Двинувшись этим вектором, вы, дорогие товарищи, даже удивитесь тому, какую горячую поддержку и массовый энтузиазм получите.

Все на выборы! За право полноценного участия в которых, вроде бы гарантированное Конституцией, сегодня, в эпоху «ковидоносного сюрреализма», и нужно бороться прежде всего.