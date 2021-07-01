Знаки особого предписания дорожного движения, ограничивающие въезд на территории автомобилей определённого экологического класса, которые вступили в силу с 1 июля в России, вызвали обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX

"В обогащении муниципальных автопарков автомобилями надлежащего класса нет необходимости. Пусть пожарные на «Уралах» 80-х годов катаются, если смогут, скорая на разваливающихся «газельках». Кому важна жизнь калеченного? А вот народ надо заставить обновлять автохлам на новьё, дабы росли продажи производителей, несмотря на повышение цен на них. Безопасность и экология у чиновников в РФ минимум на третьем месте», — указал Иван С.

Многие пользователи считают несправедливым, что обязательства распространяются на простых граждан, в то время как муниципальные и специальные службы явным образом такие предписания учитывать не будут.

«Новая норма не распространяется на механические транспортные средства военных, полиции, спасателей, пожарной охраны, скорой помощи, газовиков, а также на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками — только на холопские машины распространяется», — считает Георгий Н.

Дым из выхлопной трубы

Некоторые комментаторы отметили, что из-за старого транспорта в городах сильно загрязняется воздух, что не позволяет людям порой даже открыть окно.

«Пусть не коптят воздух, людям дышать нечем в центре городов. С краю ещё задувает, а в центре беда с кислородом. Раньше чище было. Сам прожил 15 лет с закрытым окном, потому что окно выходило прямо на дорогу», — пишет Василий К.

Часть людей отметила, что платить больше, судя по всему, придётся людям, у которых и так мало денег, в то время как граждане, которые не испытывают нехватки в денежных средствах, будут и дальше ездить на своих новых экологичных автомобилях.

«Новых машин ездит очень мало. И даже это меньшинство — бюджетные автомобили, разработанные для стран третьего мира. Платить, судя по всему, придётся большей части населения», — отметила Ярослава Ю.

Ряд пользователей считает, что те, кто не может себе позволить экологичный личный транспорт, не должны приобретать себе вообще никакой автомобиль.

«Да у нас бедняки понапокупали вёдер, которые даже содержать не могут по-нормальному. И везде говорят, мол, зато не на общественном транспорте. Так и надо. Не можешь позволить себе нормальный автомобиль, страдай, ходи пешком», — поделился своим мнением Иван К.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

Нашлись и те, кто убеждён, что власти не остановятся в своём стремлении и населению в любом случае придётся отказываться от старых автомобилей в пользу новых современных моделей.

«Власти предержащие не мытьем так катанием вытесняют старый автотранспорт, заставляя народ обновлять и раскошеливаться», — написала Nikki N.

Напомним, с 1 июля в силу вступили знаки особого предписания дорожного движения, ограничивающие въезд на территории автомобилей определённого экологического класса.