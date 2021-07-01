«Это рывок или прорыв?» — В России выросли тарифы на коммунальные услуги
Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в России на 3,3% в среднем по стране вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к происходящему 1 июля в социальной сети Facebook.
«Ура! Наконец-то. Вот теперь заживём! Кстати, это рывок или прорыв? Между прочим, повышают каждый год с 1 июля. Стабильность, однако», — издевается Максим Б.
Многие пользователи отметили, что рост тарифов на коммунальные услуги идёт в купе с ростом цен на практически все товары и услуги, представленные на российском рынке.
«Цены на продукты подняли, пенсионный возраст подняли, коммуналку подняли, бензин в цене вырос, в медицинской помощи отказывают без прививки, заработную плату не поднимают. Стараются изо всех сил. А люди вечно недовольны. Что за народ такой?» — пишет Александр Н.
Некоторые комментаторы оказались крайне возмущены тем, что с российского народа собирают всё больше и больше денег, в то время как их заработная плата уже из года в год стоит на одном месте.
«Это не есть хорошо. Расходы у граждан России растут, а доходы как-то не очень», — указал Алексей Р.
Часть людей считает, что те, кто недоволен ростом тарифов на коммуналку, могут попросту отправиться жить за город, где забота о комфорте гражданина становится исключительно его ответственностью.
«А в какой стране мира коммунальные службы работают за спасибо? Они тоже люди, хотят хорошую зарплату. Кто хочет всё бесплатно — милости просим в деревню. Там всё делаешь сам: обогреваешь жильё, воду в дом доставляешь и греешь. Ну и удобства абсолютно все бесплатные», — отметила Елена С.
Ряд пользователей указывает на то, что вместе с ростом тарифов на коммунальные услуги не повышается качество этих самых предоставляемых услуг. Люди убеждены, что такая ситуация является крайне несправедливой.
«Вот бы ещё качество предоставляемых услуг выросло хоть на сколько-нибудь! Скоро просто будем тупо переводить деньги и всё делать сами!» — поделилась своим мнением Лидия Б.
Нашлись и те, кто уверен, что нет ничего плохо в том, что растут тарифы на коммунальные услуги. Граждане предполагают, что вскоре критическая нехватка денежных средств у населения перерастёт в катастрофу и тогда у властей просто не останется иного выбора, как наладить процесс в данной области.
«Да пускай подымают. Сейчас неплательщиков уже много, и долги ЖКХ растут. Теперь их будет больше. Рано или поздно это рухнет и правительству придётся наконец-то задуматься о проблемах народа», — считает Danro B.
Напомним, 1 июля на сайте Федеральной антимонопольной службы России появилась информация о том, что тарифы на коммунальные услуги повышаются на 3,3% в среднем по стране.