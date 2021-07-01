Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в России на 3,3% в среднем по стране вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к происходящему 1 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

«Ура! Наконец-то. Вот теперь заживём! Кстати, это рывок или прорыв? Между прочим, повышают каждый год с 1 июля. Стабильность, однако», — издевается Максим Б.

Многие пользователи отметили, что рост тарифов на коммунальные услуги идёт в купе с ростом цен на практически все товары и услуги, представленные на российском рынке.

«Цены на продукты подняли, пенсионный возраст подняли, коммуналку подняли, бензин в цене вырос, в медицинской помощи отказывают без прививки, заработную плату не поднимают. Стараются изо всех сил. А люди вечно недовольны. Что за народ такой?» — пишет Александр Н.

Некоторые комментаторы оказались крайне возмущены тем, что с российского народа собирают всё больше и больше денег, в то время как их заработная плата уже из года в год стоит на одном месте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

«Это не есть хорошо. Расходы у граждан России растут, а доходы как-то не очень», — указал Алексей Р.

Часть людей считает, что те, кто недоволен ростом тарифов на коммуналку, могут попросту отправиться жить за город, где забота о комфорте гражданина становится исключительно его ответственностью.

«А в какой стране мира коммунальные службы работают за спасибо? Они тоже люди, хотят хорошую зарплату. Кто хочет всё бесплатно — милости просим в деревню. Там всё делаешь сам: обогреваешь жильё, воду в дом доставляешь и греешь. Ну и удобства абсолютно все бесплатные», — отметила Елена С.

Ряд пользователей указывает на то, что вместе с ростом тарифов на коммунальные услуги не повышается качество этих самых предоставляемых услуг. Люди убеждены, что такая ситуация является крайне несправедливой.

Антон Привальский ИА Красная Весна Счётчик воды

«Вот бы ещё качество предоставляемых услуг выросло хоть на сколько-нибудь! Скоро просто будем тупо переводить деньги и всё делать сами!» — поделилась своим мнением Лидия Б.

Нашлись и те, кто уверен, что нет ничего плохо в том, что растут тарифы на коммунальные услуги. Граждане предполагают, что вскоре критическая нехватка денежных средств у населения перерастёт в катастрофу и тогда у властей просто не останется иного выбора, как наладить процесс в данной области.

«Да пускай подымают. Сейчас неплательщиков уже много, и долги ЖКХ растут. Теперь их будет больше. Рано или поздно это рухнет и правительству придётся наконец-то задуматься о проблемах народа», — считает Danro B.

Напомним, 1 июля на сайте Федеральной антимонопольной службы России появилась информация о том, что тарифы на коммунальные услуги повышаются на 3,3% в среднем по стране.