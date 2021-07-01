30 июня президент России Владимир Путин провёл традиционную прямую линию, во время которой жители страны задавали актуальные и волнующие их вопросы. Всего было принято свыше 2,3 миллиона обращений. Глава Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что после получения информации из федерального центра все обращения жителей региона будут отработаны.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

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«По каждому такому обращению к президенту будет налажена работа: вместе со своими коллегами из правительства региона, муниципалитетов мы, уверен, определим пути решения актуальных вопросов, которые волнуют людей в первую очередь. Отработаем обращения в ближайшее время. Каждое обращение будет в фокусе моего личного внимания», — подчеркнул Азаров.

Жители Самарской области в социальных сетях с недоумением констатируют, что неужели главе области нужна линия с президентом страны, чтобы узнать о насущных проблемах в области: «Вот интересно. Люди пишут президенту, а Азаров и все госчиновники не в курсе?! Вы смеетесь?! Дима, это недочет твой. Такое создается впечатление, что пока главе государства не скажут, никто не делает. За такое нужно снимать губернатора и мэра, а не отработать в кратчайший срок. Реально у нас сейчас вертикаль власти завязана только на Путине, он ставит губернатора, и мы все голосуем. Реальных выборов нет в регионах России. Вот эти прямые эфиры напоминают: к царю пришли просители и жалобщики», «То есть без этой кривой линии чиновники тупили в неведении, а что ж делать??», «Ну наконец-то Азаров узнал проблемы в Самаре, а то ведь ни сном ни духом».

Пользователи утверждают, что президент России должен систему выстраивать, а не местные проблемы решать: «Президент должен не локальные проблемы решать, а выстраивать систему, при которой проблемы будут решаться системно, а не по его личному царскому велению!», «Клоуны, если бы работали, то не надо было бы проводить всякие прямые линии. Приучают людей ныть и жаловаться».

«Чтобы не слететь с кресла! А самому нельзя делать людям жизнь проще?», «Азарову все равно на людей», «Мели Емеля, твоя неделя», «Видимость, главное, создать. А из телевизора преподнесут как надо», «О как! А если бы чиновники встали бы со своих кресел, может, и не надо выше обращаться, а то делают только умный вид», — возмущаются люди.

Жители не верят, что местная власть реально отработает по обращениям и решит их проблемы: «Да опять отписок насочиняют и разошлют их, вот и вся отработка обращений граждан», «Отработаны, как всех в приказном порядке привить. Врут — кто во что горазд», «Вопросы к себе бы обработал», «Я писал обращение в группу «Самарская область», в которой на самом верху портрет нашего губернатора! Писал про аварийные участки дорог, где водителям приходится выезжать на встречные полосы, где пешеходные переходы рядом с огромными дырами, где пешеходы вынуждены идти по дороге из-за отсутствия тротуаров. Ух, уже носом два раза ткнул, что и где делать надо, а воз и ныне там. Но в этой группе мне дали ответ на один вопрос из 15. Всё остальное отписки. Ужас! Вот вам фотки, наслаждайтесь своей вотчиной».

«Все пишут Путину тогда, когда местная власть бездействует. Пусть в «Твиттере» почитает, что ему присылают, а то отмалчивается всегда там», «Ленивый, бесполезный губернатор. Пусть сам выполняет свои обязанности», «Кем нужно быть, чтобы их слушать, и тем более верить и надеяться, что они могут изменить что-то в лучшую сторону!?», «Вот так и работает власть: создают картинку стабильности и эффективной работы!)) Информационная автократия только на этом и держится», — высказывают свое мнение в социальных сетях жители.

Люди возмущаются, что на проблемы начинают обращать внимание только тогда, когда подходит соответствующий праздник или памятная дата: «Раз в год замечают, что в стране есть женщины. Раз в год замечают ветеранов. Раз в год замечают (на несколько часов), что в стране много проблем. Погрозит пальчиком, скажет своим ставленникам: «Ай-яй-яй» — и в спячку до следующего года», «И еще раз вспоминают о населении, если есть выборы! То есть 3−4 дня в году озаботились о народе, а все остальное время доят его налогами», «Зачем раз в год прямая линия президента и её отработка на местах? У нас проблемы ежедневно».

«Жителей Самарской области, в частности Безенчукскую ЦРБ, интересует вопрос: почему с января 2021 г. работники получают аванс в размере 1000 р. Как людям жить 2 недели до зарплаты на такой аванс?», «Почему морковь по 120 рублей?» — напоминают о своих проблемах жители.