Глава МИД Германии Хайко Маас совершает в четверг, 1 июля, визит в Варшаву, где он встретится с польским коллегой Збигневым Рау. Это уже пятое посещение Польши со стороны Мааса, но оно имеет нестандартное сопровождение. Накануне визита оба министра обменялись публикациями. Рау опубликовал статью в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, а у Мааса вышло интервью в польской газете Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM

На дипломатическом уровне договоренности заключаются в тишине, на публику выносятся лишь разногласия. Так произошло и на этот раз. По мнению главы МИД Польши, президент России Владимир Путин устроил «имперскую ловушку для Германии», а часть немецкой элиты в ней прикупила акции. «Один из моих предшественников на посту министра иностранных дел Польши однажды сказал в Берлине, что он больше боится бездействия Германии, чем ее силы, — написал Рау. — Меня сегодня беспокоит непонимание Германией ответственности за последствия сотрудничества с путинской Россией». Дело в проекте «Северный поток — 2», который «создаст огромный дефицит безопасности на всем восточном фланге НАТО» и для Украины. Поэтому Варшава призывает Берлин вложиться в усиление «сдерживающего потенциала как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая, как жертва российской агрессии, должна получить достаточно высокую компенсацию в виде политической поддержки и повышения ее обороноспособности», а «Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита».

Sandro Halank Хайко Маас

В свою очередь, Маас отметил, что сужение «нашего сотрудничества в рамках ЕС и НАТО лишь до «Северного потока — 2» было бы очень несправедливым, учитывая тесные двусторонние отношения между Германией и Польшей». Кто бы это ни делал, подчеркнул немецкий министр, он игнорирует тот факт, «насколько близки и разнообразны на самом деле отношения между нашими странами — в разных сферах и на разных уровнях, которые складывались на протяжении всей истории». Берлин стремится «найти компромисс», который устраивал бы все стороны и учитывал «законные интересы стран Центральной и Восточной Европы, особенно Украины». По мнению Мааса, немцы и поляки тесно связаны не только экономически, но также культурно и политически, вместе с Францией в рамках Веймарского треугольника, которому в этом году исполняется 30 лет. «Мы хотим снова наполнить этот формат жизнью на всех уровнях, — заявил глава МИД Германии. — Конечно, есть и разногласия, но когда Париж, Берлин и Варшава разговаривают друг с другом и находят общий знаменатель, это хорошо для Европы».

Vargunn Збигнев Рау

Однако «общий знаменатель» Берлин и Варшава последние годы как раз найти и не могут. Формально Польша и Германия связаны теснейшими экономическими связями. Торговля процветает, немецкий капитал в Польше широко присутствует в форме прямых иностранных инвестиций. Однако при этом большая часть польского экспорта в Германию, как отмечают эксперты, является бизнесом между дочерними предприятиями немецких компаний в Польше. Это напоминает отношения, которые с конца прошлого века сложились между Вашингтоном и Пекином, когда китайские предприятия и перенесенные в КНР заводы из США стали производством, обеспечивающим огромный американский потребительский рынок. Как показывает практика, такая экономическая кооперация не оборачивается аналогичной политической кооперацией. Более того, США уже во время правления Дональда Трампа приступили к тотальному сдерживанию Китая, эту политику продолжил и нынешний американский президент Джо Байден. То же самое происходит на треке немецко-польских отношений, отчего многие политики и эксперты в Польше задаются вопросом, почему Берлин предпочитает налаживать отношения с Москвой, хотя торговый оборот Германии с Россией заметно уступает торговому обороту Германии с Польшей.

Очевидно, что за этим стоит курс на сдерживание политических амбиций Варшавы, которые она явно демонстрирует с тех пор, как осенью 2015 года к власти пришла коалиция во главе с партией «Право и справедливость» (PiS). Ее ставка на администрацию Трампа, попытки под видом инициативы «Троеморья» создать собственный интеграционный проект в Центрально-Восточной Европе, планы строительства польских АЭС, покусывания Берлина и зигзаги в направлении Турции и Китая заставили Германию задуматься, что дальше делать с Польшей. В этом контексте взрывной для польского общественного мнения оказалась недавняя публикация обозревателя немецкой газеты Die Welt Филиппа Фрица, который утверждает, что «Германия списала Польшу, как европейского партнера, в графу потерь», а «отсутствие желания улучшать польско-германские отношения» в Берлине «перешло с политического уровня на правительственный». Но эту проблему предстоит уже решать новому канцлеру и новому министру иностранных дел Германии, что создает серьезные вызовы для PiS.

Kancelaria Prezydenta RP Ангела Меркель и Анджей Дуда

Ведь канцлер Ангела Меркель, завершающая этой осенью свою политическую карьеру, и Маас «явно воздерживались от критики» Варшавы все это время. Их сменщики такой примиренческий подход могут признать неэффективным и перейдут к напористой наступательной политике в отношении Польши. Сможет ли в этом случае «Право и справедливость» противостоять Берлину и как долго? Есть большие сомнения в том, что нынешнее «варшавское восстание» продержится до очередных парламентских выборов в Польше.