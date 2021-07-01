Вопрос о моркови, которая стала стоить дороже эквадорских бананов, заданный президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, уже давно волнует жителей многих регионов России. В интернете теперь шутят, что за год морковь по цене догнала евро (с 32 рублей за килограмм до 86 рублей) и вот куда, оказывается, нужно было вкладывать деньги. Особенно много комментариев по этому поводу оставили читатели в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Скоро морковь можно будет на день рождения дарить», — шутит Вероника.

«Всё правильно, надо начать сажать морковь и богатеть», — предлагает Влад Фомин.

«А потом скажут, что сажать морковь может только государство, и сажать будут за то, что сажаешь морковь. Я бог тавтологии», — шутит Валентин Логачёв.

Довольно сурово высказался другой участник дискуссии — Роман Савенко:

«Возьмем в пример «Ленту»: закупили они колбаску «Украинскую» в ООО «Помарк», пр. Калинина 69, рубликов около 300. И? Ближайшая точка — ТЦ «Пионер». За час пешком дойти можно. Но нам продадут примерно за 700 рублей. Надбавка за что? Да какая разница, налог на добавочную стоимость всё равно покупатель оплатит, он ведь берется с вырученных денег. Можно и по 10 000 за килограмм выставить. Но нет, тут заинтересуются. Мы лучше в рамках закона, но по максимуму цены держать будем. Это, конечно, всё всем понятно.

Прилавки супермаркета

По мне, так пора гнать торговые сети и москвичей, что оккупировали наши поля, на три знакомых всем буквы, добавив пинка под зад. Иначе нам картошка будет обходиться, как самолет, притом растущая в нашем огороде. Пора менять законодательство, коль оно не оказывает особого влияния на барыг. Пора разгонять к чертям органы, контролирующие этот момент. Да тот же сговор с ценой на лес. Металл. Что еще в список добавить? Говорили раньше — видишь барыгу — бей!».

«Просто рубится бабло на абсолютно не регулируемом рынке, импорт, экспорт, хоть куда, ФАС вообще существует только на бумаге, по-моему», — считает Марк.

«Скоро минтай будем есть по праздникам, так же и борщи. Я вообще с цен о. каждый день. Уже с двумя тысячами в магазине делать нечего. Можно пакет под продукты не покупать, растолкать всё по карманам», — делится Софья.

«Не нравится цена — выращивай морковку сам. Не нравится цена на топливо — открывай свой НПЗ и заправляйся по своей цене. Всё по-честному, по справедливости», — замечает Дмитрий Ершов.

«Когда во всем развитом мире дешевеет бензин и развиваются экологичные технологии, Россия может остаться в стороне. Когда во всем мире выросли цены — ну, тут мы не смогли устоять и оказались впереди всей планеты», — заметил Константин Макушев.

«Да пусть они сами едят свою морковь. Еë ещё чистить надо. Сейчас клубника, черешни сезон. Умерли прям, что ли, все без моркови?» — иронизирует Инесса Спиркина.

Дарья Антонова ИА REGNUM На кассе

«Будем молиться: идем ставить свечки против роста цен», — написал Иван Алеков.

«Кто мешает выращивать овощи самим? Эта тенденция предсказуема. Многие знакомые отказались от участков дачных, купили авто для покатушек по стране и региону. А когда доллар скаканул и овощи подорожали, тут все и запрыгали, как хохлы на майдане. И начали возвращаться к своим участкам и заниматься выращиванием овощных культур. Мораль: не нойте, а выращивайте», — заявил Александр Нос.

Как сообщало ИА REGNUM, с вопросом, почему эквадорские бананы дешевле моркови из соседнего региона, в ходе прямой линии 30 июня обратилась к президенту РФ Владимиру Путину жительница Липецка. Глава государства признался, что так происходит потому, что своей продукции России не хватило.

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