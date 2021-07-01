



МИД России Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что «мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» для обеспечения собственной безопасности». Это стало еще более очевидным после того, как не увенчалась успехом решительная, но, может быть, не последняя атака президента США Джо Байдена на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган на недавней двухсторонней встрече в формате саммита НАТО в Брюсселе. Стороны не смогли достичь договоренности по вопросу С-400. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, «было решено продолжить диалог» по российским системам ПВО.

Разговор между Вашингтоном и Анкарой, конечно, будет продолжен. Вся интрига в том, как он будет осуществляться. Президент США Дональд Трамп пытался было оказывать давление на Турцию в связи с С-400. Но потом фактически принял позицию Эрдогана, и конкретные угрозы в адрес Анкары шли больше со стороны Конгресса США, что позволило турецкому лидеру уйти от широкой дискуссии относительно условий отказа от С-400, под которыми подразумевались изменение американской позиции в отношении сирийских курдов и внесение серьезных корректировок в политику на Ближнем Востоке. Трамп развел эти направления и сумел сохранить с Эрдоганом доверительные политические отношения. Но с приходом к власти Байдена американцам пока не удается сохранить прежнюю схему при том, что ситуация вокруг С-400 не изменилась. Эксперты считают, что Турция не поменяет своего решения под нажимом Соединенных Штатов.

Mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

«У нас были разногласия с Россией по ряду вопросов, но мы смогли их разрешить путем конструктивного диалога, — рассуждает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. — Почему так же нельзя сделать и с США? Если другая страна обращается к нам с позиции максимализма и с требованием «либо так, либо никак», то такое отношение вынуждает смотреть в другом направлении. Мы можем разрешить эти вопросы путем открытого, искреннего и конструктивного диалога, однако американское руководство должно понимать, насколько большое значение эти вопросы имеют для нас. Они непосредственно касаются нашей национальной безопасности. Решение Турции по С-400 было принято не в одночасье». Но и в этой позиции есть важные нюансы.

Экспертам еще предстоит выяснить причины того, почему стилистика в выстраивании взаимоотношений между США и Турцией по С-400 привела к тому, что для Анкары российские системы, по выражению одного турецкого издания, «стали чуть ли не символом принятия независимых внешнеполитических решений». И вместо того, чтобы вступить с Турцией с предметный диалог по этой теме, в Вашингтоне решили отвести ее на «конюшню для порки». В бытность Трампа президентом Анкара была исключена из программы создания американских истребителей пятого поколения F-35 (турецкие компании участвовали в ней с 2002 года, поставляя некоторые агрегаты для самолетов). В декабре 2020 года США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) ввели против Турции санкции за покупку С-400 у России. А заодно помешали поставкам турецких вертолетов АТАК в Пакистан.

Заявления официальных представителей администрации Байдена говорят о том, что Белый дом намерен сохранить курс давления на Анкару и будет и дальше принуждать Турцию отказаться от С-400. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, российские системы «несовместимы с оборудованием НАТО, они угрожают безопасности технологий альянса, и владение ими не отвечает обязательствам Турции как союзника НАТО». И такая реакция Вашингтона объясняется также нежеланием мириться с намерением других стран закупать С-400 у России, что он оценивает для себя в качестве репутационного риска. Особенно учитывая, что российские системы объективно лучше устаревших американских аналогов Patriot. Такой ход событий не устраивает Байдена, намеревающегося консолидировать союзы и военные блоки под лидерством Соединенных Штатов.

Турция же хочет продемонстрировать суверенитет и самостоятельность, особенно после того, как Вашингтон отверг предлагаемые турецкой стороной различные (в основном технические) компромиссные варианты. Впрочем, эксперты полагают, что Анкара пытается наладить отношения с США, однако Белый дом не желает идти на какие-либо уступки, вынуждая Турцию, по словам Чавушоглу, «сделать выбор между Россией и Западом». В свою очередь Анкара предлагает Вашингтону, по словам турецкого вице-президента Фуата Октая, сделать выбор «между дружбой с Турцией и объединением с ее врагами». Анкара понимает, что российский комплекс С-400 — лучший. Кроме того, Россия планирует передать Турции ряд технологий. Для Анкары это важно, потому что она развивает свою военную промышленность, чтобы не зависеть полностью от вооружений НАТО.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО

А это уже не устраивает Запад, как и сам факт многопрофильного турецко-российского сотрудничества. Если же продолжить тему о символах, то позиция Турции в отношении С-400 — это адресованный американцам тест. Ведь Анкара не просто раздражает США своей самостоятельностью, она еще показывает «дурной пример» другим странам. Анкара демонстрирует серьезное недоверие к Вашингтону, сохраняя при этом определенную степень лояльности и готовности к диалогу. Ее также не устраивает то, что США продолжают держат ее «на задворках Ближнего Востока, ведя главные дела через Израиль и Саудовскую Аравию». Турция намерена вести в регионе политику исключительно в собственных национальных интересах. В данный конкретный момент это устраивает Россию.