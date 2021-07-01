Красноярские чиновники «зачесались» — утонувшая дорога ославила губернатора
Видеообращение на «Прямую линию с Владимиром Путиным» от жителей «красноярской Венеции» — посёлка Борового города Лесосибирска — стало поводом для широкого обсуждения в соцсетях.
Лесосибирчанка Наталья Прокопьева показала президенту России Владимиру Путину затопленную дорогу, проходящую в посёлок Боровой. По словам женщины, дорогу отремонтировали в прошлом году. Однако из-за неправильно установленной дренажной трубы вода не уходит. Уровень воды поднимается с каждым днём. Обращения в администрацию города результатов не дали.
«А до прямой линии никто не догадывался, что в регионе проблемы с дорогами?» — спросил подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Юрий Ю.
«Фото дорог Ачинска ещё скиньте. Стыд и позор за такие дороги. Все деньги идут в Москву, а город разрушается», — пишет Евгения С.
«Прокуратура начала проверку, что за жительница такая, портит статистику края на всю страну», — иронизирует Алексей Г.
А Иван С. считает, что в крае ситуация с дорогами не изменится даже после обращения на прямую линию.
«Беда России — её размер, если кататься и следить за каждым чинушей, то и всей жизни не хватит. Мы приучили местных чиновников по любому косяку переводить стрелки на Москву», — рассуждает Андрей С.
«Прокуратура начала уже проверку… личности обратившейся», — пошутил Dragon S.
Надежда С. заявила, что чиновников нужно посадить на междугородние автобусы и прокатить до Кежемского и Богучанского районов.
«Ну всё, теперь там будет самая лучшая дорога в крае», — комментирует Елена П.
«Круто!!! Вот вам повезло!!! Я надеюсь, всё исправят», — радуется за жителей Борового Ирина Г.
«Ждём автостраду Енисейск — Красноярск», — шутит Андрей Б.
«Приедут, отремонтируют то, что показали на прямой линии, и всё. Подумать, начнут инспектировать все дороги Лесосибирска, Красноярска и всех остальных городов и районов края? Почему-то чесаться чиновники начинают, когда каким-то чудом удалось проблеме добраться до президента, а так семь пар сапог сотрешь, чтобы добиться решения проблемы. Будут одни отписки с отмазками», — подытожил обсуждение Георгий П.
Как сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 30 июня. После обращения лесосибирчанки проверку информации о нарушениях при ремонте дорожного полотна к посёлку Боровое начала краевая прокуратура.
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Также проверку проводит Следственный комитет.
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Ситуацию с затопленной дорогой прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс.
«Причина ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, связана с некачественной работой подрядчика», — заявил губернатор в своём инстаграме.
Он подчеркнул, что «в течение нескольких недель разрешить эту проблему нельзя». Необходимо, чтобы вода ушла. После отвода воды ситуацию исправят, пообещал глава региона.