Информация о том, что в омском кардиологическом диспансере скончалась пенсионерка Валентина Бородаенко, в смерти которой родственники винят врачей — со слов сына, из морга семья забрала тело со ссадинами на глазах и носу, с разбитой губой и порезанным пальцем — вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 июля в социальной сети Facebook.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

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«Это возмутительно! Как вообще могло такое произойти? Почему такое равнодушие и неисполнение своих прямых обязанностей по оказанию помощи и спасению жизней? Нет банального уважения к людям и к возрасту. Безобразие!» — пишет Лариса И.

Многие пользователи оказались шокированы данной историей. Люди считают, что подобные вещи не должны происходить в российских больницах, иначе обезумевшие от горя и ненависти родственники начнут мстить за своих умерших родных.

«Меня всегда в таких ситуациях удивляет бесстрашие врачей. Один родственник погибшего попишет и успокоится, но иной может начать самостоятельно восстанавливать справедливость. Случаев таких очень много, врачам не страшно? Или у них уже глаз намётан: кого можно убить безнаказанно, а за кого прилетит ответочка?» — задаётся вопросом Nikolai M.

Некоторые комментаторы призвали граждан не становиться жертвой эмоций, а взглянуть на ситуацию под другим углом и предположить, что версия родственников скончавшейся является ложной.

«А почему вы судите, зная лишь одну версию этой истории?! Сын не мог уронить мать, когда переворачивал, например? Именно врачи собрались и избили старушку. Если бы хотели ей смерти, сделали бы всё без следов», — считает Eugenia K.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Коридор больницы

Часть людей считает, что российская медицина достигла своего критического состояния. Люди отмечают, что врачи совсем забыли, как себя нужно вести с пациентами.

«Что-то доказать будет очень сложно, у нас же всегда врачи правы. Сама столкнулась с полным безразличием и пренебрежением, когда умирала мама. Это дно! Про деонтологию вообще не слышали. Да, есть достойные медики, но их на всех не хватит. А многие — лишь носители белых халатов со звездой во лбу. Высокомерие и пренебрежение к другим горит. Каких-то качеств по типу совести или ответственности нет, безразличие. Даже когда нужно пойти к врачам, больше просто не хочу идти», — поделилась историей Anna C.

Ряд пользователей напомнили, что в условиях пандемии коронавируса система здравоохранения РФ начала испытывать огромное давление, в результате которого многие процессы сопровождения пациентов оказались сокращены.

«Сейчас все помешались на коронавирусе, лечат только от него. Все остальные, с другими проблемами со здоровьем, идут побоку. Из-за неоказанного вовремя нужного лечения многие умирают», — поделилась своим мнением Svetlana S.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скорая помощь у БСМП в Омске

Нашлись и те, кто пожелал родственникам скончавшейся Бородаенко установить истину в данной истории и добиться справедливости.

«Желаю сыну разобраться, но он неминуемо заплатит за это своими нервами, здоровьем и временем. Терпения ему!» — написала Larisa B.

Напомним, 30 июня РИА Новости опубликовало материал о том, что в омском кардиологическом диспансере скончалась пенсионерка Валентина Бородаенко, в смерти которой родственники винят врачей. Со слов сына, из морга семья забрала тело со ссадинами на глазах и носу, с разбитой губой и порезанным пальцем.