Палата представителей США поддержала законопроект, который предписывает убрать из Капитолия статуи всех сторонников Конфедерации южных штатов. В рамках законопроекта требуется убрать 12 скульптур, а также памятников тем, кто выступал в защиту рабства в Соединенных Штатах. При этом есть идея о размещении в Капитолии бюста первого афроамериканца в Верховном суде США Тургуда Маршалла.

Джулиан Скотт. Сдача в плен солдата Конфедерации. 1873

Законопроект одобрили 285 представителей нижней палаты, а 120 — высказались против. Теперь документ будет рассматриваться сенаторами.

«Палата представителей никогда не сможет действительно работать для народа, если у нас будут стоять памятники тем, кто поддерживал порабощение афроамериканского населения в этой стране. Мои предки построили это здание. Представьте себе, что бы они чувствовали, зная, что спустя более 100 лет после отмены рабства в этой стране мы все еще отдаем дань уважения тем самым людям, которые предали эту страну, чтобы держать моих предков в рабстве», — сказала член Палаты Карен Д-Калиф, один из авторов закона о демонтаже статуй.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость.

«Сокрытие своего прошлого не означает, что его не было. Это просто означает, что вы пытаетесь скрыть его», — подчеркивает @Nimble_Pampkin.

«Потому что им больше нечего делать! Устранение их не изменит историю! Просто знайте, что ВЫ скоро потеряете все голоса!!!» — предупреждает @GAPeach959.

«Так демократы убирают статуи демократов?» — задает риторический вопрос @lowery1226.

«Едва ли республиканцы в Палате представителей проголосовали за снос статуй конфедератов», — отмечает @AmyDoghouse.

«Мне интересно, как бы отреагировал Линкольн: 1) я никогда не пойму, как эти статуи вообще сюда попали, но, учитывая это, какого черта так долго?; 2) что случилось с моей партией?!» — пишет @gray_flannel.

«Антирасистское движение — это не дело афроамериканцев, это дело Америки», — цитирует @QouteDigging генерального директор банка OneUnited Кевина Кохи.

12019 Капитолий

«Их следует оставить, чтобы молодые поколения могли извлекать уроки из прошлого. Я не согласен с их решениями, но с вами я согласен еще меньше, потому что вы удаляете историю, хорошую или плохую», — осуждает maometto207.

«Эти бюсты и статуи конфедератов, стоящие бок о бок со статуями северян, были символом примирения. Когда гражданская война закончилась, больше не было победителей и побежденных, только американцы в единой нации — Соединенных Штатах Америки. Это ужасный регресс, главный фактор раскола в США. Очень печально», — сожалеет Ghost99.

Напомним, летом 2020 года палата представителей уже принимала подобный законопроект, однако позже он был отклонен Сенатом Конгресса США, в котором большинство составляли республиканцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня The New York Times распространила информацию о том, что статуя бывшего президента США Теодора Рузвельта, установленная перед зданием Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирована и перенесена в другое место.