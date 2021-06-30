Член научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Великобритании профессор Джон Эдмундс заявил, что единственным путем выхода из пандемии является вакцинация детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«В какой-то момент нам придется снять ограничения. Для меня самое безопасное время для этого будет, когда привьются дети», — сказал Эдмундс.

По мнению профессора, необходимо привить хотя бы учеников средней школы, если показать людям, что вакцина безопасна. Большинство пользователей выразило негативную реакцию на предложение.

«Держите свои злые руки подальше от наших детей. Им не нужна инъекция. Мы «не будем жечь детей, чтобы родителям было тепло». Где ваша обязанность по заботе?» — написала @ToniaBuxton.

«Опасный человек! У детей практически нулевой риск заражения и минимальный риск от вакцины, так зачем же ставить их в положение даже такого небольшого риска, это чересчур. Все, кто соглашаются бесчеловечны и опасны!» — считает @AdeleDaniel23.

Немногие пользователи согласились с профессором и привели в пример опыт Германии и Франции, где вакцинируют детей с 12 лет.

(сс) KY CHOW Указатель на пункт вакцинации против коронавируса в Англии

«Да, пожалуйста. Как родитель, который пережил 15 месяцев отвратительного COVID-19, застрявшего в учебе, я хочу защитить подростков от этого ужасного ослабляющего заболевания», — прокомментировал @s_crabb.

«Германия разрешила Бионтек для детей с 12 лет. Полностью согласен с Джоном Эдмундсом на эту тему», — написал @cymro69.

Ряд пользователей считает, что вина в том, что Великобритания до сих пор не вышла из пандемии, лежит на правительстве и SAGE. В комментариях написали, что Эдмундс лишь говорит, что вирус очень опасный, а нормальных решений не предлагает.

«Мы бы давно оставили позади всё это, если бы мы не слушали пожелания гадких и, по-видимому, вечно неправых — Эдмундса», — отметил @MrRobTyson.

«Мне кажется, профессор Эдмундс должен вернуться в школу и заново выучить основы медицины: первое — не навреди. Он вообще читать умеет? Вред, принесенный здоровым детям от вакцины, ужасающий и полностью ненужный. Дети не должны заслонять взрослых», — написала @lisastokke.

Некоторые комментаторы отметили, что SAGE вообще не должны выражать свое мнение по поводу борьбы с COVID-19.

«Сейчас действительно пришло время для членов SAGE не комментировать в качестве критиков. Я извиняюсь, но если вы консультируете правительство, вы не должны демонстрировать публичный голос на эту тему. Это подрывает авторитет официальных решений», — считает @acharavi.

Те, кто не поддерживает предложение профессора, обосновывают свое мнение тем, что вакцина представляет большую опасность, чем само заболевание.

«Вам должно быть стыдно. Если хотя бы один ребенок умрет от вакцины, это было бы неправильным решением. Посмотрите на таблицы и подтвердите такой риск для пяти млн детей в Великобритании. Множество детей, которые умерли с положительным результатом на коронавирус серьезно страдали и другими заболеваниями. Panda — группа из 30 докторов, 23 ученых и 21 специалиста по обработке информации объясняют все причины, почему не должно быть оправданий для массового выпуска вакцины для детей. Безопаснее всего будет подождать? Какие доказательства предоставляет профессор Джон Эдмундс для риска?» — отметил @djlange.

Мануэль Гонзалес Сантос. Вакцинация

«У детей крайне низкие риски при COVID-19, так что любая вакцина должна быть виртуально на 100 процентов безопасна, чтобы склонить весы «риск-польза» в свою пользу, а сейчас такого не происходит. Для них естественный иммунитет лучше», — прокомментировал @bernardstacey.

В комментариях предложили для начала сравнить опыт разных стран, особенно тех, которые почти вышли из пандемии, а потом уже принимать решение о вакцинации детей.

«Скандинавские страны (которые систематически приводят в пример по борьбе с кризисом COVID-19) не вакцинируют людей младше 18 лет. Китай, с другой стороны, вакцинируют детей с трех лет… выбирайте модель, которой вы хотите следовать!» — отметил @_Wilhelm_Tell_.

Некоторые пользователи считают идею настолько абсурдной, что вместе с вакциной от COVID-19 предлагают вакцину против старения и много других несуществующих уколов.

«Давайте тогда уж вакцинировать их и от старого возраста», — предложил @GreenyWWFC.